टमाटर खाने से रोका तो भड़का युवक, भरे बाजार में महिला को पीट-पीटकर मार डाला

MP News: मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के अंतर्गत बिजुरी थाना क्षेत्र में एक युवक ने मामूली बात पर महिला की डंडे से पीटकर हत्या कर दी। बताया गया कि आरोपी बिजुरी बाजार में घूमते हुए सब्जी के ठेले से टमाटर उठाकर खा रहा था तभी महिला और सब्जी व्यवसायी ने उसे डांट फटकार लगाई। महिला की डांट से नाराज होकर आरोपी ने बांस के डंडे से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया जिसकी उपचार के दौरान अस्पताल में मौत हो गई।
पुलिस ने बताया कि हनुमान मंदिर तिराहे के पास आरोपी कृष्ण मोहन कुमार पिता स्व. बृज किशोर राय निवासी ग्राम मटिहानी थाना मटिहानी जिला बेगूसराय बिहार जो की हाल में बीते कई वर्षों से बिजुरी में घूम कर अपना जीवन यापन कर रहा था। सोमवार की रात 9 बजे लक्ष्मी बंसल पति होरीलाल बंसल उम्र 50 वर्ष निवासी लोहसरा जो कि सुनीता बंसल पति किशन बंसल उम्र करीब 45 वर्ष निवासी मोहाडा दफाई बिजुरी के साथ बांस के टोकनी दातुन का विक्रय कर रही थी।
इस दौरान आरोपी आया और समीप ही लगे हुए सब्जी के ठेले से टमाटर खाने लगा जिस पर दोनों महिलाओं ने उसे इसके लिए मना किया और डांट फटकार लगाई। इससे आक्रोशित युवक वहीं पर गणेश पंडाल निर्माण के लिए रखे हुए बांस को उठाकर महिला लक्ष्मी बंसल पर हमला कर दिया जिससे उसके सिर में गंभीर चोट आई।
यह स्थानीय लोगों ने बीच बचाव कर आरोपी को पकड़कर उसकी पिटाई की और पुलिस के हवाले कर दिया। घायल महिला को उपचार के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बिजुरी से रायपुर ले जाया जा रहा था जहां रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। आरोपी के विरुद्ध हत्या का मामला दर्ज कर पुलिस ने पूछताछ करने के बाद उसे न्यायालय में पेश किया।