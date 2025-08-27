टमाटर खाने से रोका तो भड़का युवक, भरे बाजार में महिला को पीट-पीटकर मार डाला

MP News: मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के अंतर्गत बिजुरी थाना क्षेत्र में एक युवक ने मामूली बात पर महिला की डंडे से पीटकर हत्या कर दी। बताया गया कि आरोपी बिजुरी बाजार में घूमते हुए सब्जी के ठेले से टमाटर उठाकर खा रहा था तभी महिला और सब्जी व्यवसायी ने उसे डांट फटकार लगाई। महिला की डांट से नाराज होकर आरोपी ने बांस के डंडे से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया जिसकी उपचार के दौरान अस्पताल में मौत हो गई।