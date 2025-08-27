Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

अनूपपुर

टमाटर खाने से रोका तो भड़का युवक, भरे बाजार में महिला को पीट-पीटकर मार डाला

MP News: सब्जी ठेले से टमाटर खाने पर टोकाटाकी से नाराज युवक ने बांस के डंडे से महिला प हमला कर दिया। गंभीर चोटों के चलते महिला की रास्ते में मौत हो गई।

अनूपपुर

Akash Dewani

Aug 27, 2025

woman killed with bamboo stick by youth for not giving tomato mp news
woman killed with bamboo stick by youth for not giving tomato (फोटो- सोशल मीडिया)

MP News: मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के अंतर्गत बिजुरी थाना क्षेत्र में एक युवक ने मामूली बात पर महिला की डंडे से पीटकर हत्या कर दी। बताया गया कि आरोपी बिजुरी बाजार में घूमते हुए सब्जी के ठेले से टमाटर उठाकर खा रहा था तभी महिला और सब्जी व्यवसायी ने उसे डांट फटकार लगाई। महिला की डांट से नाराज होकर आरोपी ने बांस के डंडे से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया जिसकी उपचार के दौरान अस्पताल में मौत हो गई।

टमाटर खाने से टोका तो भड़का युवक, डंडे से किया हमला

पुलिस ने बताया कि हनुमान मंदिर तिराहे के पास आरोपी कृष्ण मोहन कुमार पिता स्व. बृज किशोर राय निवासी ग्राम मटिहानी थाना मटिहानी जिला बेगूसराय बिहार जो की हाल में बीते कई वर्षों से बिजुरी में घूम कर अपना जीवन यापन कर रहा था। सोमवार की रात 9 बजे लक्ष्मी बंसल पति होरीलाल बंसल उम्र 50 वर्ष निवासी लोहसरा जो कि सुनीता बंसल पति किशन बंसल उम्र करीब 45 वर्ष निवासी मोहाडा दफाई बिजुरी के साथ बांस के टोकनी दातुन का विक्रय कर रही थी।

ये भी पढ़ें

प्रेमिका से शादी की जिद में टॉवर पर चढ़ा युवक, 2 घंटे चला हाई-वोल्टेज ड्रामा, देखें वीडियो
शिवपुरी
boy climbs mobile tower video viral love marriage shivpuri mp news

इस दौरान आरोपी आया और समीप ही लगे हुए सब्जी के ठेले से टमाटर खाने लगा जिस पर दोनों महिलाओं ने उसे इसके लिए मना किया और डांट फटकार लगाई। इससे आक्रोशित युवक वहीं पर गणेश पंडाल निर्माण के लिए रखे हुए बांस को उठाकर महिला लक्ष्मी बंसल पर हमला कर दिया जिससे उसके सिर में गंभीर चोट आई।

पुलिस ने किया गिरफ्तार

यह स्थानीय लोगों ने बीच बचाव कर आरोपी को पकड़कर उसकी पिटाई की और पुलिस के हवाले कर दिया। घायल महिला को उपचार के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बिजुरी से रायपुर ले जाया जा रहा था जहां रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। आरोपी के विरुद्ध हत्या का मामला दर्ज कर पुलिस ने पूछताछ करने के बाद उसे न्यायालय में पेश किया।

ये भी पढ़ें

MP के विंध्याचल को मिलेगा नया नगर पालिका, 4 पंचायतों का होगा विलय
सतना
chitrakoot nagar parishad upgrade nagar palika mp news

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

27 Aug 2025 01:40 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Anuppur / टमाटर खाने से रोका तो भड़का युवक, भरे बाजार में महिला को पीट-पीटकर मार डाला

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.