बड़ी सौगात: MP में बनेगा 100 करोड़ का प्लांट, बढ़ेगी किसानों की आय, युवाओं को मिलेगा रोजगार

औ‌द्योगिक क्षेत्र विकसित करने के लिए जिला प्रशासन के माध्यम से उ‌द्योग विभाग ने जिले के चार नए स्थानों पर 385.495 हेक्टेयर जमीन का औ‌द्योगिक क्षेत्र के लिए प्रस्ताव भेजा गया था। लेकिन प्रस्तावित में से 142 हेक्टेयर जमीन औ‌द्योगिक क्षेत्र के लिए चिन्हित कर औ‌द्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग के नाम पर ट्रांसफर हो चुकी है। जिसमें चंदेरी के बढ़ेरा गांव में 40 हेक्टेयर, मुंगावली के मर्दनखेड़ी में 9 हेक्टेयर, सेमरखेड़ी में 12 हेक्टेयर और मल्हारगढ़ में 81 हेक्टेयर जमीन है। इसका कारण अधिकारियों के मुताबिक कई जगहों पर वन भूमि को बताया है, क्योंकि मर्दनखेड़ी गांव में 192 हेक्टेयर जमीन का औ‌द्योगिक क्षेत्र को देने का प्रस्ताव था लेकिन वनभूमि होने से 9 हेक्टेयर ही दी। (mp news)