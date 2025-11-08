Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अशोकनगर

बड़ी सौगात: MP में बनेगा 100 करोड़ का प्लांट, बढ़ेगी किसानों की आय, युवाओं को मिलेगा रोजगार

MP News: बीपीसीएल एमपी के इस गांव में 100 करोड़ रुपए से कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट लगाएगी। मंजूरी मिल चुकी है, जिससे क्षेत्र में उद्योग और रोजगार की नई लहर दौड़ेगी।

2 min read
Google source verification

अशोकनगर

image

Akash Dewani

Nov 08, 2025

bpcl biogas plant semarkhedi employment farmers income mp news

bpcl to setup biogas plant in semarkhedi village ashoknagar (फोटो- सोशल मीडिया)

BPCL Biogas Plant: अशोकनगर के सेमरखेड़ी गांव में बीपीसीएल 100 करोड़ रुपए लागत से कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट लगाएगी। इसे शासन से हरी झंडी मिल गई है। अब विभाग में कागजी प्रक्रिया शुरु हो गई है। इससे जिले में पहला औ‌द्योगिक क्षेत्र विकसित होने की संभावना बढ़ गई है और इसके शुरु होने से क्षेत्र को रोजगार मिलेगा। बीना रिफाइनरी नजदीक होने से जिले के मुंगावली विकासखंड के सेमरखेड़ी गांव में बीपीसीएल ने प्लांट के लिए जगह चिंहित कर ली है।

उ‌द्योग विभाग के मुताबिक बीपीसीएल के अधिकारी निरीक्षण करके जगह पर सहमति दे चुके हैं। अब नवकरणीय ऊर्जा विभाग में प्लांट से संबंधित कागजी प्रक्रिया कंपनी की शुरू हो गई है और शुल्क जमा करने के स्तर तक मामला पहुंच गया है। कंपनी जल्दी ही शुल्क जमा कराने की तैयारी में है। संभावना है कि छह से आठ महीने में सभी प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद निर्माण शुरु हो सकेगा। (mp news)

किसानों से खरीदा जाएगा एग्रीकल्चर वेस्ट

उद्‌द्योग विभाग के महाप्रबंधक के मुताबिक यह कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट पूरी तरह से एग्रीकल्चर वेस्ट पर आधारित है। इससे प्लांट किसानों से एग्रीकल्चर वेस्ट खरीदेगा, तो किसानों को एग्रीकल्चर वेस्ट को खत्म करने परेशान नहीं होना पड़ेगा और उससे क्षेत्र के किसानों की अतिरिक्त आय शुरु हो जाएगी। साथ ही एग्रीकल्चर वेस्ट को आग लगाने की समस्या भी क्षेत्र में खत्म हो जाएगी।

सेमरखेड़ी में प्लांट से क्षेत्र को यह होगा लाभ

  • जहां प्लांट में प्रत्यक्ष तौर पर नौकरी व काम तो लोगों को मिलेगा ही, साथ ही अप्रत्यक्ष रूप से भी विभिन्न तरह से लोग रोजगार से जुड़ सकेंगे।
  • औ‌द्योगिक प्लांट लगने के बाद आसपास कई छोटे उ‌द्योग भी आ जाते हैं, इससे कई उ‌द्योग विकसित होने की संभावना है।
  • बायोगैस प्लांट शुरु होने से लोगों की आवाजाही बढ़ेगी, तो चाय दुकान व किराना दुकानें भी खुलेंगी, अन्य जरुरी दुकानें भी खुल सकेंगी।
  • ट्रांसपोर्ट व्हीकल सहित एग्रीकल्चर वेस्ट वालों को भी यहां सीधे ही काम मिलेगा, इससे लोग इससे जुड़ सकेंगे।

मिल गई है स्वीकृति- महाप्रबंधक

सेमरखेड़ी गांव में बीपीसीएल ने प्लांट की स्वीकृति दे दी है और नवकरणीय ऊर्जा विभाग में कंपनी का काम शुल्क स्तर तक पहुंच गया है। इससे छह से आठ महीने में सभी प्रक्रियाएं पूर्ण होकर काम शुरु होने की संभावना है। इससे क्षेत्र को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा।- सत्येंद्र लोधा, महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उ‌द्योग केंद्र अशोकनगर

चार जगह 385 हेक्टेयर जमीन का प्रस्ताव

औ‌द्योगिक क्षेत्र विकसित करने के लिए जिला प्रशासन के माध्यम से उ‌द्योग विभाग ने जिले के चार नए स्थानों पर 385.495 हेक्टेयर जमीन का औ‌द्योगिक क्षेत्र के लिए प्रस्ताव भेजा गया था। लेकिन प्रस्तावित में से 142 हेक्टेयर जमीन औ‌द्योगिक क्षेत्र के लिए चिन्हित कर औ‌द्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग के नाम पर ट्रांसफर हो चुकी है। जिसमें चंदेरी के बढ़ेरा गांव में 40 हेक्टेयर, मुंगावली के मर्दनखेड़ी में 9 हेक्टेयर, सेमरखेड़ी में 12 हेक्टेयर और मल्हारगढ़ में 81 हेक्टेयर जमीन है। इसका कारण अधिकारियों के मुताबिक कई जगहों पर वन भूमि को बताया है, क्योंकि मर्दनखेड़ी गांव में 192 हेक्टेयर जमीन का औ‌द्योगिक क्षेत्र को देने का प्रस्ताव था लेकिन वनभूमि होने से 9 हेक्टेयर ही दी। (mp news)

ये भी पढ़ें

बड़ी खबर: 300 करोड़ बिजली बिल पेनल्टी होगी माफ, उपभोक्ताओं को मिली बड़ी राहत
भिंड
bijli samadhan yojana surcharge relief consumers benefit mp news

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

08 Nov 2025 07:39 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Ashoknagar / बड़ी सौगात: MP में बनेगा 100 करोड़ का प्लांट, बढ़ेगी किसानों की आय, युवाओं को मिलेगा रोजगार

पत्रिका लाइव अपडेट

Breaking News in Hindi Today: वोट चोरी मामले में जल्द ही देंगे विस्फोटक सबूत: राहुल गांधी

राष्ट्रीय

बड़ी खबरें

View All

अशोकनगर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

आधी रात पूर्व सरपंच के घर डकैतों का हमला, दंपत्ति को बांधकर पीटा, सोने से लेकर घी तक लूटा

robbers attacked former sarpanch home looted gold cash mp news
अशोकनगर

मंदिर दर्शन करने आया था बाइक चोर, खुल गई पूरे गैंग की ‘पोल-पट्टी’

फोटो सोर्स: पत्रिका
अशोकनगर

एमपी में हाथों में जलते दीपक लेकर निकले हजारों लोग, जगमगा उठा यह शहर

People came out with burning lamps in Ashoknagar on Dev Prabodhini Ekadashi
अशोकनगर

नीदरलैंड से कार चलाकर एमपी के इस ऐतिहासिक शहर पहुंचे टूरिस्ट, 17 देशों को पार कर तय किया रास्ता

Netherland Tourists in Chanderi
अशोकनगर

एमपी में पकड़ाया तांत्रिकों का मनपसंद ‘Red Sand Boa Snake’, 25 करोड़ तक कीमत

अशोकनगर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.