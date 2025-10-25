Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अशोकनगर

कार्बाइड गन चलाने से कांग्रेस नेता की आंखें घायल, कलेक्टर ने लगाया बैन

MP News: पटाखों से झुलसने के 16 मामले और कांग्रेस नेता की आंखों को नुकसान के बाद प्रशासन ने सख्ती दिखाई है। कार्बाइड गन पर सख्त प्रतिबंध लगा दिया गया है।

2 min read
Google source verification

अशोकनगर

image

Akash Dewani

Oct 25, 2025

carbide gun ban Congress leader injured ashoknagar mp news

carbide gun ban Congress leader injured ashoknagar (Patrika.com)

carbide gun ban:अशोकनगर क्षेत्र में पटाखों से झुलसने के अब तक 16 मामले हो चुके हैं। वहीं कार्बाइड गन चलाने से शहर में कांग्रेस नेता पवन पाल की आंखों में नुकसान हो गया। बढ़ते मामलों को देख अब प्रशासन सख्त हो गया है। कलेक्टर के निर्देश पर अपर कलेक्टर ने अब जिले में कार्बाइड गन के निर्माण, भंडारण, विक्रय व इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है।

अशोकनगर क्षेत्र में पटाखों से झुलसने के अब तक 16 मामले हो चुके हैं। वहीं कार्बाइड गन चलाने से शहर में कांग्रेस नेता पवन पाल की आंखों में नुकसान हो गया। बढ़ते मामलों को देख अब प्रशासन सख्त हो गया है। कलेक्टर के निर्देश पर अपर कलेक्टर ने अब जिले में कार्बाइड गन के निर्माण, भंडारण, विक्रय व इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है। (mp news)

कलेक्टर ने जारी किया आदेश

अपर कलेक्टर देवकी नंदन सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत जिले में यह प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर दिया है। जिसमें कहा गया है कि वर्तमान में कार्बाइड गन के उपयोग से लोग घायल हो रहे है। साथ ही गंभीर बीमारी हो रही है। प्रतिबंधात्मक पटाखा, आतिशबाजी लोहा स्टील अथवा पीवीसी पाइपों में विस्फोटक पदार्थ भरकर अत्यधिक ध्वनि उत्पन्न करने वाले अवैध संसोधित पटाखे (कार्बाइड गन) तैयार कर विक्रय किए जा रहे है। जिससे आम नागरिकों की सुरक्षा, शांति और पर्यावरण पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। अपर कलेक्टर ने आदेश में चेतावनी भी दी है कि यदि कोई इस आदेश का उल्लंघन करते पाया गया तो सख्त कार्रवाई की जाएगी।

पटाखों की बारूद निकालकर जलाई माचिस, झुलसा बच्चा

शहर में मगरवा दक्षेत्र निवासी छह वर्षीय नितिन पुत्र घनश्याम कुशवाह ने शुक्रवार सुबह बिना जले पटाखों को एकत्रित किया। जिनसे उसने बारूद निकालकर कागज पर एकत्रित कर ली। साथ ही माचिश से आग लगाई तो अचानक से ऊंचाई तक आग भभक गई। इससे नितिन कुशवाह का चेहरा बुरी तरह से झुलस गया। परिजनों ने उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया। यह पहला मामला नहीं, बल्कि जिला अस्पताल में 18 अक्टूबर से अब तक पटाखों से झुलसने के 16 मामले सामने आ चुके हैं।

जंगली जानवरों को भगाने गांवों में ज्यादा इस्तेमाल

सिर्फ दीपावली पर ही नहीं, जिले में बड़े स्तर पर इन संसोधित पटाखों का इस्तेमाल होता है। हिरण, सुअर और नीलगायों से फसलों को नुकसान से बचाने के लिए ग्रामीण इनका इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके लिए प्लास्टिक व लोहे एवं स्टील के पाइपों से बनाकर जिलेभर में बड़े स्तर पर यह बिक रही हैं। जंगली जानवरों को भगाने तेज धमाका करने के लिए इनका इस्तेमाल हो रहा है। हालांकि प्रशासन के इस प्रतिबंध से इसके इस्तेमाल पर अब रोक लग चुकी है।

प्रतिबंध के लिए जारी यह आदेश

  • कोई भी व्यक्ति, संस्थाएं या व्यापारी प्रतिबंधात्मक पटाखा आतिशबाजी, लोहा स्टील या पीवीसी पाइपों में विस्फोटक भरकर अत्यधिक ध्वनि उत्पन्न करने अवैध संसोधित पटाखे (कार्बाइड गन) का निर्माण, भंडारण व क्रय-विक्रय नहीं करेगा।
  • किसी प्रकार के अवैध प्रतिबंधात्मक पटाखा, आतिशबाजी, लोहा स्टील अथवा पीवीसी पाइपों में विस्फोटक भरकर अत्यधिक उत्पन्न करने वाले अवैध संसोधित पटाखे (कार्बाइड गन) की बिक्री, वितरण या प्रदर्शन भी पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
  • अपर कलेक्टर ने आदेश में कहा है कि जिले में सभी एसडीएम, कार्यपालिक मजिस्ट्रेट, पुलिस अधिकारी एवं संबंधित विभाग इस आदेश का सख्ती से पालन कराएंगे। (mp news)

ये भी पढ़ें

एमपी में धार्मिक स्थल में घुसकर ग्रंथ जलाए, इलाके में भारी पुलिसबल तैनात, 6 पर केस दर्ज 2 यूपी से गिरफ्तार
छतरपुर
MP News

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

25 Oct 2025 08:25 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Ashoknagar / कार्बाइड गन चलाने से कांग्रेस नेता की आंखें घायल, कलेक्टर ने लगाया बैन

बड़ी खबरें

View All

अशोकनगर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

यहां दीपावली से पहले दुकानों के लिए अनोखी जंग, सड़कों के साथ हवा में लटका बाजार

Diwali 2025
अशोकनगर

पुष्य नक्षत्र पर धनतेरस जैसी धनवर्षा, कारोबार 20 करोड़ के पार, खरीदारी में जुटा पूरा शहर!

Pushya Nakshatra
अशोकनगर

नकली ‘राजश्री गुटखा’…. पुलिस ने फैक्ट्री ने मारी रेड, खाली रैपर और मशीन जब्त

fake rajshree gutkha factory police raid machine seized mp news
अशोकनगर

MP में फिर बदला हाजिरी सिस्टम, अब फोटो भी करना होगा अपलोड

ashoknagar nagar palika mobile attendance system face scan mp news
अशोकनगर

एमपी के इस जिले में दीपावली से पहले 153 कर्मचारियों को नौकरी से निकाला

ASHOKNAGAR
अशोकनगर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.