एमपी में परेशान महिला ने पटवारी को पीटा, ऑफिस में ही जड़ा थप्पड़, मचा बवाल

Patwari- मध्यप्रदेश में पटवारियों पर लगातार हमले हो रहे हैं। ऐसी घटनाओं पर लगाम लगने की बजाए इनमें बढ़ोत्तरी होती जा रही है। पटवारी पर हमले का एक ऐसा ही मामला प्रदेश के अशोकनगर जिले में हुआ। यहां एक महिला ने पटवारी को पीट दिया। बताया जा रहा है कि पटवारी ने महिला का मोबाइल छीनकर उसमें से सीएम हेल्पलाइन संबंधी बात डिलीट कर दी थी। इससे गुस्साई महिला ने पटवारी को थप्पड़ जड़ दिया। ऑफिस में ही यह घटना घटी। महिला, पटवारी पर खूब चिल्लाई भी जिससे बवाल मच गया। अब मामले की जांच की बात कही जा रही है।