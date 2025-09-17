एमपी में परेशान महिला ने पटवारी को पीटा, ऑफिस में ही जड़ा थप्पड़, मचा बवाल

Patwari- मध्यप्रदेश में पटवारियों पर लगातार हमले हो रहे हैं। ऐसी घटनाओं पर लगाम लगने की बजाए इनमें बढ़ोत्तरी होती जा रही है। पटवारी पर हमले का एक ऐसा ही मामला प्रदेश के अशोकनगर जिले में हुआ। यहां एक महिला ने पटवारी को पीट दिया। बताया जा रहा है कि पटवारी ने महिला का मोबाइल छीनकर उसमें से सीएम हेल्पलाइन संबंधी बात डिलीट कर दी थी। इससे गुस्साई महिला ने पटवारी को थप्पड़ जड़ दिया। ऑफिस में ही यह घटना घटी। महिला, पटवारी पर खूब चिल्लाई भी जिससे बवाल मच गया। अब मामले की जांच की बात कही जा रही है।
सीएम हेल्पलाइन से संबंधित विवाद में अशोकनगर जिले के ईसागढ़ में एक पटवारी पर हमला किया गया। तहसील के पटवारी ऑफिस में एक महिला ने पटवारी राजेश बैरवा को थप्पड़ मार दिया। इससे हड़कंप मच गया। ऑफिस में उपस्थित अन्य पटवारियों ने समझाबुझाकर महिला को किसी तरह शांत कराया।
पटवारी राजेश बैरवा को थप्पड़ मारनेवाली महिला का नाम लक्ष्मी बताया जा रहा है। महिला ने पटवारी पर उनका मोबाइल छीनने का आरोप लगाया है। ईसागढ़ तहसील के हैदर गांव की रहने वाली लक्ष्मी के मुताबिक पटवारी राजेश बैरवा ने ही उन्हें ऑफिस बुलाया था। यहां हाथ से मोबाइल छीन लिया और उसमें से सीएम हेल्पलाइन संबंधी बात डिलीट कर दी। इससे लक्ष्मी गुस्सा उठी और उन्होंने पटवारी राजेश के गाल पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया।