Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

अशोकनगर

एमपी में परेशान महिला ने पटवारी को पीटा, ऑफिस में ही जड़ा थप्पड़, मचा बवाल

Patwari- मध्यप्रदेश में पटवारियों पर लगातार हमले हो रहे हैं। ऐसी घटनाओं पर लगाम लगने की बजाए इनमें बढ़ोत्तरी होती जा रही है।

अशोकनगर

deepak deewan

Sep 17, 2025

distressed woman in Ashoknagar slapped a Patwari in his office
distressed woman in Ashoknagar slapped a Patwari in his office

Patwari- मध्यप्रदेश में पटवारियों पर लगातार हमले हो रहे हैं। ऐसी घटनाओं पर लगाम लगने की बजाए इनमें बढ़ोत्तरी होती जा रही है। पटवारी पर हमले का एक ऐसा ही मामला प्रदेश के अशोकनगर जिले में हुआ। यहां एक महिला ने पटवारी को पीट दिया। बताया जा रहा है कि पटवारी ने महिला का मोबाइल छीनकर उसमें से सीएम हेल्पलाइन संबंधी बात डिलीट कर दी थी। इससे गुस्साई महिला ने पटवारी को थप्पड़ जड़ दिया। ऑफिस में ही यह घटना घटी। महिला, पटवारी पर खूब चिल्लाई भी जिससे बवाल मच गया। अब मामले की जांच की बात कही जा रही है।

सीएम हेल्पलाइन से संबंधित विवाद में अशोकनगर जिले के ईसागढ़ में एक पटवारी पर हमला किया गया। तहसील के पटवारी ऑफिस में एक महिला ने पटवारी राजेश बैरवा को थप्पड़ मार दिया। इससे हड़कंप मच गया। ऑफिस में उपस्थित अन्य पटवारियों ने समझाबुझाकर महिला को किसी तरह शांत कराया।

ये भी पढ़ें

एमपी के 18 जिलों के किसानों को मालामाल कर देगा 2050 करोड़ का यह प्रोजेक्ट
भोपाल
2050 crore project will make farmers of 18 districts of MP rich

थप्पड़ मारनेवाली महिला का नाम लक्ष्मी बताया जा रहा

पटवारी राजेश बैरवा को थप्पड़ मारनेवाली महिला का नाम लक्ष्मी बताया जा रहा है। महिला ने पटवारी पर उनका मोबाइल छीनने का आरोप लगाया है। ईसागढ़ तहसील के हैदर गांव की रहने वाली लक्ष्मी के मुताबिक पटवारी राजेश बैरवा ने ही उन्हें ऑफिस बुलाया था। यहां हाथ से मोबाइल छीन लिया और उसमें से सीएम हेल्पलाइन संबंधी बात डिलीट कर दी। इससे लक्ष्मी गुस्सा उठी और उन्होंने पटवारी राजेश के गाल पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया।

ये भी पढ़ें

एमपी में बनेंगी चार नई सड़कें, सीएम मोहन यादव ने किया बड़ा ऐलान
झाबुआ
CM Mohan Yadav announced the construction of several roads

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#Crime

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

17 Sept 2025 03:41 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Ashoknagar / एमपी में परेशान महिला ने पटवारी को पीटा, ऑफिस में ही जड़ा थप्पड़, मचा बवाल

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.