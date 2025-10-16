Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अशोकनगर

नकली ‘राजश्री गुटखा’…. पुलिस ने फैक्ट्री ने मारी रेड, खाली रैपर और मशीन जब्त

MP News: अशोकनगर में नकली राजश्री पान मसाला का बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस ने टोरिया क्षेत्र से 200 पैकेट गुटखा, खाली रैपर और पैकिंग मशीन जब्त की है।

2 min read

अशोकनगर

image

Akash Dewani

Oct 16, 2025

fake rajshree gutkha factory police raid machine seized mp news

fake rajshree gutkha factory police raid machine seized (फोटो- सोशल मीडिया)

fake rajshree gutkha factory: अशोकनगर शहर में असली के नाम पर नकली गुटखा पाउच का कारोबार चल रहा था। पुलिस ने दबिश दी तो 200 पैकेट पैक गुटखा पाउच, पैकिंग करने वाली मशीन मिली है। जिसे जब्त कर लिया गया है। जब्त सामग्री की कीमत करीब 2.90 लाख रुपए बताई गई है। अब पुलिस इस कारोबार की जांच में जुट गई है। (mp news)

पुलिस ने अचानक मारी रेड, मशीनें की जब्त

मामला शहर के टोरिया क्षेत्र का है। कोतवाली पुलिस के मुताबिक सूचना मिली तो टोरिया क्षेत्र के लालजीराम साहू के घर पर पहुंचकर तलाशी ली तो एक कमरे में पीले रंग का कट्टा रखा मिला जिस पर मनीष साहू अशोकनगर लिखा था। जब उसे खोला तो 40-40 रुपए कीमत वाले राजश्री पान मसाला के 200 पैकेट मिले, प्रत्येक पैकेट में 10 राजश्री पाउच थे। एक पैकेट की कीमत 400 रुपए दर्ज मिली।

जिन्हें पान मसाला कंपनी के अधिकृत डिस्ट्रीब्यूटर ने नकली गुटखा पाउच बताया। तलाशी लेने पर मकान के ही दूसरे कमरे में पान मसाला के आउटर कवर के 10 मंडल मिले और दो सफेद रंग के कट्टे मिले जिनमें 100-100 पैकेट तंबाकू के मिले, प्रत्येक पैकेट में 10-10 पाउच थे। गुटखा पाउच पैक करने वाली मशीन भी मिली, जिस पर गुटखा पाउच के खाली रैपर लगे हुए थे। इससे पुलिस ने सामग्री जब्त कर लालजीराम साहू के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है।

एफएसएल में होगी जांच, क्या सामग्री मिलाई गई

इन गुटखा बनाने में क्या-क्या सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा था, यह अभी स्पष्ट नहीं हो सका है। कोतवाली प्रभारी का कहना है कि अब सेंपल एफएसएल में जांच के लिए भेजे जा रहे हैं, ताकि यह पता चल सके कि इन नकली गुट्खा निर्माण में क्या सामग्री मिलाई जा रही थी। क्योंकि यदि किसी गलत सामग्री या कचरे का इस्तेमाल करना पाया गया तो उसकी अलग से धारा बढ़ाई जाएगी और फिर उस हिसाब से मामले में कार्रवाई होगी। (mp news)

करीब एक साल से चल रहा था कारोबार

कोतवाली प्रभारी रवि प्रताप सिंह चौहान ने बताया कि सूचना मिली तो एसआई अक्षय कुशवाह के नेतृत्व में टीम मौके पर भेजी गई, जहां इस कारोबार का खुलासा हुआ। जानकारी मिली है कि करीब एक साल से यह कारोबार चल रहा था। कहां और किसके माध्यम से यह सप्लाई होता था. इसकी जानकारी पुलिस जुटा रही है। साथ ही यह भी पता किया जा रहा है कि इस कारोबार में कितने लोग शामिल हैं। इस मामले में आरोपियों के नाम व धाराएं बढ़ सकती हैं। (mp news)

जब्त की यह सामग्री

  • 1.20 लाख रु. कीमत के भरे हुए नकली राजश्री पान मसाला पाउच व तंबाकू पाउच।
  • 20 हजार रुपए कीमत के राजश्री पान मसाला के खाली पाउच के बंडल भी जब्त किए।
  • 1.50 लाख रुपए कीमत की गुटखा पाउच पैकिंग मशीन मिली, जिसे भी जब्त किया।

ये भी पढ़ें

बड़ी खबर: MP के ‘कथावाचक’ के बेटे ने लगाई फांसी, घर में पसरा मातम
खरगोन
kathavachak damodar moyde son nikhil died khargone mp news

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

16 Oct 2025 08:57 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Ashoknagar / नकली ‘राजश्री गुटखा’…. पुलिस ने फैक्ट्री ने मारी रेड, खाली रैपर और मशीन जब्त

बड़ी खबरें

View All

अशोकनगर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

MP में फिर बदला हाजिरी सिस्टम, अब फोटो भी करना होगा अपलोड

ashoknagar nagar palika mobile attendance system face scan mp news
अशोकनगर

एमपी के इस जिले में दीपावली से पहले 153 कर्मचारियों को नौकरी से निकाला

ASHOKNAGAR
अशोकनगर

खाली पड़े प्लॉट के मालिकों पर होगी कार्रवाई, नपा वसूलेगी रकम, बनेगी बॉउंड्री वॉल

ashoknagar nagar palika action empty plots boundary wall mp news
अशोकनगर

18 दिन ये ट्रेन नहीं जाएगी जयपुर-अजमेर, कई ट्रेनें रूट बदलेंगी, यात्रियों की बढ़ेगी मुश्किलें

dayodaya express cancelled jaipur ajmer trains route change railway updates
अशोकनगर

ये कैसा मजाक? सड़क के गड्ढे ने ली मां की जान, पुलिस ने बेटे पर कर दिया केस

road pothole took mother life police filed case against son mp news
अशोकनगर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.