नकली ‘राजश्री गुटखा’…. पुलिस ने फैक्ट्री ने मारी रेड, खाली रैपर और मशीन जब्त

fake rajshree gutkha factory police raid machine seized (फोटो- सोशल मीडिया)
fake rajshree gutkha factory: अशोकनगर शहर में असली के नाम पर नकली गुटखा पाउच का कारोबार चल रहा था। पुलिस ने दबिश दी तो 200 पैकेट पैक गुटखा पाउच, पैकिंग करने वाली मशीन मिली है। जिसे जब्त कर लिया गया है। जब्त सामग्री की कीमत करीब 2.90 लाख रुपए बताई गई है। अब पुलिस इस कारोबार की जांच में जुट गई है। (mp news)
मामला शहर के टोरिया क्षेत्र का है। कोतवाली पुलिस के मुताबिक सूचना मिली तो टोरिया क्षेत्र के लालजीराम साहू के घर पर पहुंचकर तलाशी ली तो एक कमरे में पीले रंग का कट्टा रखा मिला जिस पर मनीष साहू अशोकनगर लिखा था। जब उसे खोला तो 40-40 रुपए कीमत वाले राजश्री पान मसाला के 200 पैकेट मिले, प्रत्येक पैकेट में 10 राजश्री पाउच थे। एक पैकेट की कीमत 400 रुपए दर्ज मिली।
जिन्हें पान मसाला कंपनी के अधिकृत डिस्ट्रीब्यूटर ने नकली गुटखा पाउच बताया। तलाशी लेने पर मकान के ही दूसरे कमरे में पान मसाला के आउटर कवर के 10 मंडल मिले और दो सफेद रंग के कट्टे मिले जिनमें 100-100 पैकेट तंबाकू के मिले, प्रत्येक पैकेट में 10-10 पाउच थे। गुटखा पाउच पैक करने वाली मशीन भी मिली, जिस पर गुटखा पाउच के खाली रैपर लगे हुए थे। इससे पुलिस ने सामग्री जब्त कर लालजीराम साहू के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है।
इन गुटखा बनाने में क्या-क्या सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा था, यह अभी स्पष्ट नहीं हो सका है। कोतवाली प्रभारी का कहना है कि अब सेंपल एफएसएल में जांच के लिए भेजे जा रहे हैं, ताकि यह पता चल सके कि इन नकली गुट्खा निर्माण में क्या सामग्री मिलाई जा रही थी। क्योंकि यदि किसी गलत सामग्री या कचरे का इस्तेमाल करना पाया गया तो उसकी अलग से धारा बढ़ाई जाएगी और फिर उस हिसाब से मामले में कार्रवाई होगी। (mp news)
कोतवाली प्रभारी रवि प्रताप सिंह चौहान ने बताया कि सूचना मिली तो एसआई अक्षय कुशवाह के नेतृत्व में टीम मौके पर भेजी गई, जहां इस कारोबार का खुलासा हुआ। जानकारी मिली है कि करीब एक साल से यह कारोबार चल रहा था। कहां और किसके माध्यम से यह सप्लाई होता था. इसकी जानकारी पुलिस जुटा रही है। साथ ही यह भी पता किया जा रहा है कि इस कारोबार में कितने लोग शामिल हैं। इस मामले में आरोपियों के नाम व धाराएं बढ़ सकती हैं। (mp news)
