नकली ‘राजश्री गुटखा’…. पुलिस ने फैक्ट्री ने मारी रेड, खाली रैपर और मशीन जब्त

कोतवाली प्रभारी रवि प्रताप सिंह चौहान ने बताया कि सूचना मिली तो एसआई अक्षय कुशवाह के नेतृत्व में टीम मौके पर भेजी गई, जहां इस कारोबार का खुलासा हुआ। जानकारी मिली है कि करीब एक साल से यह कारोबार चल रहा था। कहां और किसके माध्यम से यह सप्लाई होता था. इसकी जानकारी पुलिस जुटा रही है। साथ ही यह भी पता किया जा रहा है कि इस कारोबार में कितने लोग शामिल हैं। इस मामले में आरोपियों के नाम व धाराएं बढ़ सकती हैं। (mp news)