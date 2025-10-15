Patrika LogoSwitch to English

खरगोन

बड़ी खबर: MP के ‘कथावाचक’ के बेटे ने लगाई फांसी, घर में पसरा मातम

MP News: मध्य प्रदेश के खरगोन में कथावाचक के बेटे की आत्महत्या ने सनसनी मचा दी है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

less than 1 minute read

खरगोन

image

Akash Dewani

Oct 15, 2025

kathavachak damodar moyde son nikhil died khargone mp news

kathavachak damodar moyde son nikhil died khargone (Patrika.com)

MP News: खरगोन शहर के वल्लभ नगर गली नंबर-4 में मंगलवार दोपहर उस समय सनसनी फैल गई जब एक युवक घर में ही फांसी के फंटे पर लटकता नजर आया। युवक कथावाचक दामोदर मोयदे (Kathavachak Damodar Moyde) का बेटा है। सूचना पर पहुंचे 112 डायल कर्मियों, परिजन की मदद से युवक को अस्पताल लाया गया। पीएम के बाद शव परिजन को सौंपा।

अस्पताल लाया गया, डॉक्टरों ने किया मृत घोषित किया

अस्पताल और पुलिस चौकी से मिली जानकारी के अनुसार दोपहर करीब 1 बजे वल्लभ नगर निवासी और 28 साल के निखिल दामोदर मोयदे (Nikhil Damodar Moyde) को डायल 112 की मदद से अस्पताल लाया गया। यहां डॉक्टरों ने चेकअप के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। अस्पताल पहुंचे रिश्तेदारों ने बताया निखिल फायनेंस कंपनी में कार्यरत होकर पत्नी और दुधमुंहे बच्चे के साथ निवास करता है। माता-पिता पीपरी गांव में रहते हैं। पिता कथावाचक होने के साथ ही पोस्टमैन के पद पर कार्यरत है। निखिल की पत्नी निजी स्कूल की शिक्षिका है। (MP News)

बार-बार भाई लगा रहा था कॉल

हादसे का खुलासा उस वक्त हुआ जब दोपहर आशाधाम कॉलोनी निवासी निखिल के भाई शुभम को काम होने से उसने फोन लगाया। बार-बार कॉल करने पर भी निखिल ने कॉल अटैंड नहीं की। इस पर शुभम ने पड़ोसी को निखिल के घर भेजा। पड़ोसी ने जब खिड़की से झांककर देखा तो निखिल फंदे पर लटका दिखाई दिया। (MP News)

