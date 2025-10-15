बड़ी खबर: MP के ‘कथावाचक’ के बेटे ने लगाई फांसी, घर में पसरा मातम

अस्पताल और पुलिस चौकी से मिली जानकारी के अनुसार दोपहर करीब 1 बजे वल्लभ नगर निवासी और 28 साल के निखिल दामोदर मोयदे (Nikhil Damodar Moyde) को डायल 112 की मदद से अस्पताल लाया गया। यहां डॉक्टरों ने चेकअप के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। अस्पताल पहुंचे रिश्तेदारों ने बताया निखिल फायनेंस कंपनी में कार्यरत होकर पत्नी और दुधमुंहे बच्चे के साथ निवास करता है। माता-पिता पीपरी गांव में रहते हैं। पिता कथावाचक होने के साथ ही पोस्टमैन के पद पर कार्यरत है। निखिल की पत्नी निजी स्कूल की शिक्षिका है। (MP News)