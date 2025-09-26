एमपी में सोने-चांदी के लाखों के गहनों से मां दुर्गा का श्रृंगार, देखें वीडियो

शहर के गौशाला रोड स्थित जिंदबाबा झांकी समिति ने इस वर्ष भी नवरात्रि में माता रानी की प्रतिमा स्थापित की है। यहां अष्टभुजाधारी मां दुर्गा की मूर्ति का सोने-चांदी के 43 लाख रूपये के गहनों से आकर्षक श्रृंगार किया गया है जो चर्चाओं और आकर्षण का केन्द्र बना हुआ है। झांकी समिति से जुड़े सदस्यों ने बताया कि सोने की तीन तोला की 10 अंगूठी, नौ तौला के तीन बाजूवंद, बेंदी, नथ, एक तौला का मंगल सूत्र, ब्रेसलेट, करधनी, सात तोला का रानी हार, तीन तौला का हार व सोने की बिंदी, तीन किलो चांदी का मुकुट, पांच जोड़ी पायल, 10 चांदी की चूड़ी, दो ब्रेसलेट, चांदी की तुलसी माला, बर्तन कलश, चांदी की चरण पादुकाओं से श्रृंगार किया गया है। करीब 38 लाख रुपए का सोना और पांच लाख रुपए से अधिक के चांदी के आभूषण हैं।