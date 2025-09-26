एमपी में सोने-चांदी के लाखों के गहनों से मां दुर्गा का श्रृंगार, देखें वीडियो

maa durga: पूरे देश में नवरात्रि पर मां दुर्गा की आराधना की जा रही है। जगह जगह पंडाल लगे हुए हैं मातारानी विराजमान हैं। मध्यप्रदेश में भी नवरात्रि में झांकियों के बीच माता रानी के पंडाल सजे हुए हैं इसी बीच हम मां दुर्गा की एक ऐसी मूर्ति और झांकी के बारे में बता रहे हैं जिसकी सुरक्षा में पुलिसकर्मी और 5 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। अशोकनगर में गौ शाला रोड पर जिंदबाबा झांकी समिति की ओर से जो झांकी लगाई है उसकी चर्चा पूरे जिले में हो रही है और वो आकर्षण का केन्द्र बनी हुई है। आकर्षण की वजह मातारानी की मूर्ति का लाखों रूपये के सोने-चांदी के जेवरातों से किया गया विशेष श्रृंगार है।
शहर के गौशाला रोड स्थित जिंदबाबा झांकी समिति ने इस वर्ष भी नवरात्रि में माता रानी की प्रतिमा स्थापित की है। यहां अष्टभुजाधारी मां दुर्गा की मूर्ति का सोने-चांदी के 43 लाख रूपये के गहनों से आकर्षक श्रृंगार किया गया है जो चर्चाओं और आकर्षण का केन्द्र बना हुआ है। झांकी समिति से जुड़े सदस्यों ने बताया कि सोने की तीन तोला की 10 अंगूठी, नौ तौला के तीन बाजूवंद, बेंदी, नथ, एक तौला का मंगल सूत्र, ब्रेसलेट, करधनी, सात तोला का रानी हार, तीन तौला का हार व सोने की बिंदी, तीन किलो चांदी का मुकुट, पांच जोड़ी पायल, 10 चांदी की चूड़ी, दो ब्रेसलेट, चांदी की तुलसी माला, बर्तन कलश, चांदी की चरण पादुकाओं से श्रृंगार किया गया है। करीब 38 लाख रुपए का सोना और पांच लाख रुपए से अधिक के चांदी के आभूषण हैं।
लगातार 37 साल से जिंदबाबा समिति यह झांकी लगा रही है। समिति के संयोजक महेंद्र भारद्वाज ने बताया कि सात साल पहले एक श्रद्धालु ने सोने की बेंदी चढ़ाई। इससे परंपरा शुरू हो गई और श्रद्धालुओं ने सोने-चांदी के आभूषण चढ़ाना शुरू किया। हर साल विसर्जन के बाद इन आभूषणों को नीलाम किया जाता है, कीमत से ज्यादा रुपए में लोग इन्हें खरीद लेते हैं, इससे हर साल नए आभूषण बनवाए जाते हैं और अब मां दुर्गा पर इतने आभूषण हो चुके हैं। सुरक्षा की दृष्टि से झांकी में गर्भगृह में लोहे की मजबूत जाली व गेट लगाया गया है। वहीं एक-चार का पुलिस गार्ड भी आठ-आठ घंटे की ड्यूटी कर रहा है और 5 सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं।