अशोकनगर

एमपी के इस जिले में दीपावली से पहले 153 कर्मचारियों को नौकरी से निकाला

mp news: दीपावली से पहले नौकरी से निकाले गए दैनिक वेतन भोगियों ने कलेक्टर से मांगी धर्म परिवर्तन की अनुमित..।

2 min read

अशोकनगर

image

Shailendra Sharma

Oct 14, 2025

ASHOKNAGAR

before diwali 153 daily wage earner employees has been terminated

mp news: पूरे देश में एक तरफ जहां हर कोई दीपावली की तैयारियों लगा हुआ है वहीं मध्यप्रदेश के अशोकनगर जिले के चंदेरी में नगर पालिका परिषद ने 153 दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है। दीपावली से ठीक पहले एक साथ इतनी बड़ी संख्या में दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नौकरी से निकाले जाने से बवाल मच गया है और अब नौकरी से निकाले गए कर्मचारियों ने कलेक्टर से सामूहिक धर्म परिवर्तन की अनुमति देने की मांग करते हुए पत्र लिखा है।

10 से ज्यादा वक्त से कर रहे थे नौकरी

चंदेरी नगर पालिका परिषद के द्वारा जिन 153 दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को नौकरी से बर्खास्त किया गया है उन्होंने कलेक्टर को लिखे पत्र में कहा है कि वो 10 साल से भी ज्यादा वक्त में नगर पालिका में सेवाएं दे रहे थे। लेकिन अब उन्हें राजनीतिक दबाव व पक्षपात कर नौकरी से निकाला गया है। कर्मचारियों का आरोप है कि विधायक जगन्नाथ सिंह रघुवंशी, अध्यक्ष दशरथ कोली और उपाध्यक्ष के दबाव में 12 पार्षदों ने उन्हें नौकरी से हटाने का प्रस्ताव पास किया है। दीपावली से पहले नौकरी से हटाए जाने पर कर्मचारियों का ये भी कहना है कि नौकरी जाने से अब वो और उनके परिवार भुखमरी की कगार पर आ खड़े हुए हैं।

10 दिन में न्याय न मिलने पर सामूहिक धर्म परिवर्तन की चेतावनी

नौकरी से निकाले गए कर्मचारियों में खासी नाराजगी है उनका कहना है कि हम सभी सनातन धर्म के हैं और सनानत धर्म के ही ठेकेदारों ने हमें दीपावली से पहले सड़क पर ला दिया है। ऐसे में अब हमारे सामने धर्म परिवर्तन के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि अगर 10 दिनों में उन्हें न्याय नहीं मिला तो अपने अपने परिवार के साथ सामूहिक धर्म परिवर्तन कर लेंगे। बर्खास्त कर्मचारियों के द्वारा कलेक्टर को पत्र लिखकर सामूहिक धर्म परिवर्तन की अनुमति मांगने के बाद मामला गर्माया हुआ है।

एमपी में बीच चौराहे पर गुस्साई महिलाओं ने पुलिसकर्मियों पर बरसाईं चप्पलें..
दमोह
damoh

Published on:

14 Oct 2025 05:57 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Ashoknagar / एमपी के इस जिले में दीपावली से पहले 153 कर्मचारियों को नौकरी से निकाला

अशोकनगर

मध्य प्रदेश न्यूज़

खाली पड़े प्लॉट के मालिकों पर होगी कार्रवाई, नपा वसूलेगी रकम, बनेगी बॉउंड्री वॉल

ashoknagar nagar palika action empty plots boundary wall mp news
अशोकनगर

18 दिन ये ट्रेन नहीं जाएगी जयपुर-अजमेर, कई ट्रेनें रूट बदलेंगी, यात्रियों की बढ़ेगी मुश्किलें

dayodaya express cancelled jaipur ajmer trains route change railway updates
अशोकनगर

ये कैसा मजाक? सड़क के गड्ढे ने ली मां की जान, पुलिस ने बेटे पर कर दिया केस

road pothole took mother life police filed case against son mp news
अशोकनगर

पुलिस की बर्बरता से व्यक्ति की मौत! परिजन का आरोप- बेरहमी से पीटा, तालाब में डुबोया, चोरी से उठा ले गए शव….

ashoknagar police barbarity man beaten drowned villagers protest mp news
अशोकनगर

‘I Love you too, ये मोहब्बत का रिश्ता है’…कहकर ‘सिंधिया’ ने समर्थक को दिया जवाब

अशोकनगर
