एमपी के इस जिले में दीपावली से पहले 153 कर्मचारियों को नौकरी से निकाला

चंदेरी नगर पालिका परिषद के द्वारा जिन 153 दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को नौकरी से बर्खास्त किया गया है उन्होंने कलेक्टर को लिखे पत्र में कहा है कि वो 10 साल से भी ज्यादा वक्त में नगर पालिका में सेवाएं दे रहे थे। लेकिन अब उन्हें राजनीतिक दबाव व पक्षपात कर नौकरी से निकाला गया है। कर्मचारियों का आरोप है कि विधायक जगन्नाथ सिंह रघुवंशी, अध्यक्ष दशरथ कोली और उपाध्यक्ष के दबाव में 12 पार्षदों ने उन्हें नौकरी से हटाने का प्रस्ताव पास किया है। दीपावली से पहले नौकरी से हटाए जाने पर कर्मचारियों का ये भी कहना है कि नौकरी जाने से अब वो और उनके परिवार भुखमरी की कगार पर आ खड़े हुए हैं।