एमपी में बीच चौराहे पर गुस्साई महिलाओं ने पुलिसकर्मियों पर बरसाईं चप्पलें..

mp news: मध्यप्रदेश के दमोह शहर के अस्पताल चौराहे पर मंगलवार दोपहर उस वक्त हंगामा मच गया जब पांच दिन से लापता युवक का शव जिला अस्पताल की मर्चुरी से मिला। मौत की सूचना मिलते ही परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने जिला अस्पताल के सामने चक्का जाम कर दिया। गुस्से में परिजनों और स्थानीय लोगों ने पुलिस व प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान गुस्साई महिलाओं ने मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मियों पर चप्पलें भी बरसाईं।
नोहटा थाना क्षेत्र के रौंड गांव निवासी शुभम विश्वकर्मा 22 पिछले पांच दिनों से लापता था। परिजनों ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट थाना कोतवाली में दर्ज कराई थी। मंगलवार को मीडिया के माध्यम से शुभम की मौत की खबर सामने आने के बाद परिवार में कोहराम मच गया। परिजन व समाज के लोग महिलाओं के साथ सड़क पर उतर आए और जिला अस्पताल के सामने रोड जाम कर हंगामा कर दिया। स्थिति उस समय उग्र रूप ले गई जब मौके पर पुलिस बल पहुंचा। जैसे ही पुलिस प्रदर्शनकारियों के नजदीक पहुंची, मौजूद महिलाओं ने अपने पैरों से चप्पलें उतारीं और पुलिसकर्मियों को मारना शुरू कर दिया। कुछ पुलिसकर्मी चप्पलों की मार का शिकार हुए, जबकि अधिकारी खुद को बचाने के लिए पीछे हट गए।
बताया गया कि शुभम को सड़क हादसे में घायल होने के बाद जिला अस्पताल लाया गया था जहां इलाज के दौरान उसका निधन हो गया। लेकिन इसकी सूचना पुलिस को अस्पताल प्रबंधन द्वारा समय पर नहीं दी गई साथ ही शुभम के शव को अज्ञात शव के रूप में रख मुर्चरी में रखवा दिया गया। इधर, हैरानी की बात यह रही कि जिस युवक की गुमशुदगी दर्ज थी, उसी का शव पांच दिन से मर्चुरी में पड़ा रहा, और पुलिस को इसकी जानकारी तक नहीं थी। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम पर पुलिस के साथ हुए दुर्व्यवहार को लेकर दमोह एसपी श्रुतकीर्ति सोमवंशी का कहना है कि प्रदर्शनकारियों ने पुलिस के साथ जो अभद्रता की है, इसकी जांच के आदेश दे दिए गए हैं। वीडियो ग्राफी और मौजूदा लोगों के साक्ष्य के आधार पर सभी की पहचान कर कार्रवाई की जाएगी।
