एमपी में बीच चौराहे पर गुस्साई महिलाओं ने पुलिसकर्मियों पर बरसाईं चप्पलें..

बताया गया कि शुभम को सड़क हादसे में घायल होने के बाद जिला अस्पताल लाया गया था जहां इलाज के दौरान उसका निधन हो गया। लेकिन इसकी सूचना पुलिस को अस्पताल प्रबंधन द्वारा समय पर नहीं दी गई साथ ही शुभम के शव को अज्ञात शव के रूप में रख मुर्चरी में रखवा दिया गया। इधर, हैरानी की बात यह रही कि जिस युवक की गुमशुदगी दर्ज थी, उसी का शव पांच दिन से मर्चुरी में पड़ा रहा, और पुलिस को इसकी जानकारी तक नहीं थी। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम पर पुलिस के साथ हुए दुर्व्यवहार को लेकर दमोह एसपी श्रुतकीर्ति सोमवंशी का कहना है कि प्रदर्शनकारियों ने पुलिस के साथ जो अभद्रता की है, इसकी जांच के आदेश दे दिए गए हैं। वीडियो ग्राफी और मौजूदा लोगों के साक्ष्य के आधार पर सभी की पहचान कर कार्रवाई की जाएगी।