पुष्य नक्षत्र पर धनतेरस जैसी धनवर्षा, कारोबार 20 करोड़ के पार, खरीदारी में जुटा पूरा शहर!

शहर के ट्रैक्टर शोरूम संचालक रितेश जैन का कहना है कि, सिर्फ दो दिनों में उनके शोरूम से करीब 120 ट्रैक्टर बिक गए हैं। वहीं, कार शोरूम संचालक राजू जैन मोहरी ने बताया कि, लगभग 52 नई कारों की डिलीवरी दी जा चुकी है, जबकि अभी बड़ी संख्या में देना बाकी है। बाइक शोरूम संचालक मनोज पाहवा ने बताया कि, 158 बाइक बिकीं, जिनमें 20 स्कूटी और 3 बुलेट बाइक शामिल हैं। दो दिनों से शहरभर के शोरूमों में ग्राहकों की लंबी कतारें लगी हुई हैं।