अशोकनगर

पुष्य नक्षत्र पर धनतेरस जैसी धनवर्षा, कारोबार 20 करोड़ के पार, खरीदारी में जुटा पूरा शहर!

Pushya Nakshatra : पुष्य नक्षत्र पर शहर में हो रही धनतेरस जैसी धनवर्षा। 2 दिन में 20 करोड़ से ज्यादा का यहां कारोबार हुआ। 158 बाइक, 120 ट्रैक्टर और 52 कारें बिकीं।

2 min read

अशोकनगर

image

Faiz Mubarak

Oct 16, 2025

Pushya Nakshatra

पुष्य नक्षत्र पर धनतेरस जैसी धनवर्षा (Photo Source- Patrika)

Pushya Nakshatra : दीपावली से पहले पुष्य नक्षत्र पर मध्य प्रदेश के अशोकनगर में जमकर खरीदारी जारी है। बाजारों में मानो धन की बारिश हो रही है। सिर्फ दो दिनों में शहरवासियों ने करीब 20 करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार कर लिया है। जिनमें 15 करोड़ रुपए से अधिक तो सिर्फ वाहनों की बिक्री से आए। जबकि, पुष्य नक्षत्र का शुभ मुहूर्त अब भी बाकी है।

शहर के ट्रैक्टर शोरूम संचालक रितेश जैन का कहना है कि, सिर्फ दो दिनों में उनके शोरूम से करीब 120 ट्रैक्टर बिक गए हैं। वहीं, कार शोरूम संचालक राजू जैन मोहरी ने बताया कि, लगभग 52 नई कारों की डिलीवरी दी जा चुकी है, जबकि अभी बड़ी संख्या में देना बाकी है। बाइक शोरूम संचालक मनोज पाहवा ने बताया कि, 158 बाइक बिकीं, जिनमें 20 स्कूटी और 3 बुलेट बाइक शामिल हैं। दो दिनों से शहरभर के शोरूमों में ग्राहकों की लंबी कतारें लगी हुई हैं।

इलेक्ट्रॉनिक बाजार में भी रौनक

वाहनों के साथ-साथ मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक बाजार ने भी बिक्री के नए रिकॉर्ड कायम किए हैं। शहर में मौजूद 12 बड़ी और 70 छोटी इलेक्ट्रॉनिक दुकानों पर भारी भीड़ देखने को मिल रही है। इलेक्ट्रॉनिक व्यापारी हेमा जैन ने बताया कि, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन से लेकर मोबाइल फोन तक हर चीज की जबरदस्त बिक्री जारी है।

सराफा से सजावट तक, बाजार में त्यौहार की रौनक

पुष्य नक्षत्र पर सोना-चांदी, बर्तन, कपड़े, सजावटी सामान और गिफ्ट आइटम की दुकानों पर भी ग्राहकों की जबरदस्त भीड़ देखने को मिल रही है। व्यापारियों का कहना है कि, इस बार पुष्य नक्षत्र ने दीपावली से पहले ही धनतेरस जैसी रौनक ले आया है।

अब नजरें धनतेरस पर

पुष्य नक्षत्र की जबरदस्त खरीदारी के बीच अब बाजार धनतेरस के लिए सजाए जा चुके हैं। व्यापारियों को उम्मीद है कि, अगर यही रफ्तार रही तो इस दीपावली सीजन में शहर का कारोबार 40 करोड़ रुपए के पार जा सकता है।

Published on:

16 Oct 2025 12:29 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Ashoknagar / पुष्य नक्षत्र पर धनतेरस जैसी धनवर्षा, कारोबार 20 करोड़ के पार, खरीदारी में जुटा पूरा शहर!

