आधी रात पूर्व सरपंच के घर डकैतों का हमला, दंपत्ति को बांधकर पीटा, सोने से लेकर घी तक लूटा

महेंद्रसिंह यादव (53) ने मंगलवार को पुलिस को आपबीती सुनाई। इस दौरान उनकी आंखों में दहशत छलक रही थी। बताया कि सोते समय पांच-छह लोगों ने मुझे दबा लिया। पहले हाथ-पैर बांधे फिर मुंह में शर्ट ठूंसकर ऊपर से तौलिया बांध दिया। घर में रस्सी मिल गई तो ऊपर कंबल डालकर मुझे खटिया से ही रस्सी से बांध दिया। मैंने चिल्लाने का खूब प्रयास किया पर आवाज नहीं निकल सकी। फिर दो-तीन लोग मुझे वहां पड़े पेंचकस से नाक, माथे व सिर पर मारते रहे। इससे नाक से खून निकल आया। अन्य लुटेरे घर में घुसकर लूट करते रहे। धमकी दी कि यदि चिल्लाया तो मार देंगे।