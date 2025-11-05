आधी रात पूर्व सरपंच के घर डकैतों का हमला, दंपत्ति को बांधकर पीटा, सोने से लेकर घी तक लूटा

robbers attacked former sarpanch couple in ashoknagar (फोटो - सोशल मीडिया)
robbers attacked: अशोकनगर जिले में डकैती की बड़ी वारदात सामने आई है। शाढ़ौरा थाना क्षेत्र के खैजरा अटारी गांव में सोमवार-मंगलवार की दरम्यानी रात पूर्व सरपंच महेंद्र सिंह यादव के घर डकैतों ने हमला बोल दिया। यह घर गांव से करीब एक किलोमीटर दूर खेतों में स्थित है। रात करीब डेढ़ बजे महेंद्र सिंह और उनकी पत्नी सो रहे थे। तभी छह-सात नकाबपोश लुटेरे छत के रास्ते घर में घुस आए। उन्होंने दोनों को पकड़ लिया, मुंह में शर्ट ठूंसकर तौलिया बांधा, फिर खटिया पर रस्सी से बांधकर बेरहमी से मारपीट की। इसके बाद घर में लूटपाट मचाई। (MP News)
डकैतों ने सभी कमरों को खंगाल डाला और करीब 25 तोला सोना (स्थानीय बाजार के अनुसार कीमत 31 लाख रुपए), ढाई लाख रुपए नकद, साथ ही पांच किलो घी, इंडक्शन, पेंचकस और टॉर्च तक उठा ले गए। बदमाशों ने महिला के पहने हुए गहने भी उतरवा लिए। काफी देर बाद पत्नी ने किसी तरह खुद को छुड़ाया और घायल पति की रस्सियां हंसिया से काटी। दोनों ने छत पर चढ़कर मदद के लिए चिल्लाना शुरु किया, तब ग्रामीण मौके पर पहुंचे। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच शुरु कर दी।
महेंद्रसिंह यादव (53) ने मंगलवार को पुलिस को आपबीती सुनाई। इस दौरान उनकी आंखों में दहशत छलक रही थी। बताया कि सोते समय पांच-छह लोगों ने मुझे दबा लिया। पहले हाथ-पैर बांधे फिर मुंह में शर्ट ठूंसकर ऊपर से तौलिया बांध दिया। घर में रस्सी मिल गई तो ऊपर कंबल डालकर मुझे खटिया से ही रस्सी से बांध दिया। मैंने चिल्लाने का खूब प्रयास किया पर आवाज नहीं निकल सकी। फिर दो-तीन लोग मुझे वहां पड़े पेंचकस से नाक, माथे व सिर पर मारते रहे। इससे नाक से खून निकल आया। अन्य लुटेरे घर में घुसकर लूट करते रहे। धमकी दी कि यदि चिल्लाया तो मार देंगे।
पीड़ित महेंद्र सिंह यादव ने बताया कि मैं घर पर जेवर व नकदी नहीं रखता। दीपावली के पूजन के लिए उठाकर जेवर लाया था और बिजली ट्रांसफार्मर भी रखवाना था, इससे वह नकद रुपए घर पर रखे हुए थे। लुटेरे सब लूट ले गए। मुझसे मारपीट की, नाक से खून बहता रहा लेकिन वह पीटते रहे।
शाढ़ौरा थाना प्रभारी सुनील सिकरवार ने बताया कि घटना के बाद चार अज्ञात लुटेरों पर प्रकरण दर्ज किया गया है। लुटेरों ने नकदी सहित करीब चार लाख रुपए की लूट की है। पुलिस ने मामले की जांच शुरु कर दी है।
रात डेढ़-दो बजे की घटना है। बदमाश हाथ-पैर बांधकर सोने-चांदी के जेवर ले गए। नकदी भी दो-ढाई लाख रुपए चोरी होना बताया है। सड़कों व अन्य जगहों के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। आरोपियों को ट्रेस करने में टीम जुटी हुई है। -गजेंद्रसिंह कंवर, एएसपी
खैजरा अटारी की घटना ने 2018 की याद ताजा कर दी। तब नईसराय क्षेत्र के बीसोर गांव में डकैती हुई थी। गांव से दूर खेत पर मकान बनाकर एसएएफ के रिटायर्ड सैनिक निहालसिंह रघुवंशी व उनकी पत्नी रहती थीं। दिसंबर 2018 में बदमाशों ने नौकर को खटिया से बांधा और दंपती की गोली मारकर हत्या कर सोने-चांदी के जेवर, नकदी व कार लूट ले गए थे।
बाद में मुख्य साजिशकर्ता उनका बंटाईदार ही निकला था। इसी तरह पिछले वर्ष ईसागढ़ क्षेत्र में भी एक घर में घुसकर पति-पत्नी व उनके दोनों बच्चों को लुटेरों ने पीट-पीटकर गंभीर घायल कर दिया था। घर से लाखों रुपए की लूट कर ले गए थे। हालांकि जांच के बाद पुलिस ने दोनों घटनाओं के आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था।
