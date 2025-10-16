यहां दीपावली से पहले दुकानों के लिए अनोखी जंग, सड़कों के साथ हवा में लटका बाजार

बढ़ती अव्यवस्था को देखते हुए नगरपालिका अध्यक्ष नीरज मानोरिया ने गांधी पार्क का निरीक्षण किया और दुकानदारों को स्पष्ट निर्देश दिए कि दुकानें इस प्रकार न लगें जिससे यातायात बाधित हो या आमजन को परेशानी हो। उन्होंने कहा कि अब गांधी पार्क में और ठेले नहीं बढ़ेगे। साथ ही उन्होंने बताया कि सुभाषगंज क्षेत्र में दीपावली के तीन दिन वैकल्पिक बाजार लगाया जाएगा, जहां बाकी दुकानदारों को समायोजित किया जाएगा। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि स्थायी दुकानदारों का व्यवसाय प्रभावित न हो।