कफ सिरप कांड के बाद स्वास्थ्य विभाग का बड़ा एक्शन, 6 दवाएं बैन, आप तो नहीं ले रहे ये मेडिसिन?

Cough Syrup Case : कफ सिरप के रिएक्शन से जहां अबतक 26 बच्चों की मौत हो चुकी है तो वहीं, स्वास्थ्य विभाग ने ग्वालियर में 6 दवाओं का इस्तेमाल अगले आदेश तक बैन कर दिया है।

less than 1 minute read

ग्वालियर

image

Faiz Mubarak

Oct 16, 2025

Cough Syrup Case

स्वास्थ्य विभाग ने 6 दवाएं बैन की (Photo SOurce- Patrika)

Cough Syrup Case :मध्य प्रदेश के अलग-अलग जिलों में कफ सिरप के सेवन के बाद अबतक किडनी फेलियर के चलते 26 मासूमों की जान जा चुकी है। जबकि, नागपुर और छिंदवाड़ा में अब भी कई बच्चे दवा के रिएक्शन से आई समस्याओं के ग्रस्त होकर भर्ती हैं। वहीं, दूसरी तरफ इस मामले में प्रदेश का स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट मोड पर है। छिंदवाड़ा कफ सिरप कांड के बाद हेल्थ डिपार्टमेंट प्रदेशभर में दवाओं की पड़ताल कर रहा है। इसी कड़ी में सूबे के ग्वालियर में विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 6 दवाओं के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। इसे लेकर विभाग ने जारी किया है।

ग्वालियर में 6 दवाओं का उपयोग रोका गया है। मध्य प्रदेश पब्लिक हेल्थ सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के निर्देश पर संबंधित दवाओं के सेवन और वितरण पर रोक लगाई गई है। सिविल सर्जन को ई-मेल के जरिए निर्देश मिले हैं, जिसमें कहा गया कि 6 दवाओं को आगामी आदेश तक इस्तेमाल प्रतिबंधित है।

जिला अस्पताल में आदेश जारी

वहीं, सिविल सर्जन डॉ आरके शर्मा ने सरकारी अस्पतालों को लिखित आदेश जारी किया है। अस्पताल के सभी वार्डों के प्रभारी, दवा वितरण केंद्र, प्रसूति गृह के प्रभारी को लिखित में आदेश जारी किए गए हैं, जिसमें किसी वार्ड या सेक्शन में दवा होने पर तत्काल सिविल सर्जन स्टोर में जमा करने के निर्देश दिए गए हैं।

इन दवाओं पर लगी रोक

-एंटीबायोटिक इंजेक्शन मेरोपेनम
-सिप्रोफ्लोक्सेसिन 250mg टेबलेट
-पेट साफ करने का सिरप लेक्टूलोज 10ML और 15ML
-पेट में कीड़े पड़ने पर दी जाने वाली दवा एल्बेंडाजोल 400MG
-खाली पेट दी जाने वाली दवा रेबीप्राजोल 20MG टेबलेट
-इलेक्ट्रोलाइट पी पर रोक लगाई गई है।

ये भी पढ़ें

रिटायर्ड आबकारी अफसर निकला धनकुबेर, 18 करोड़ संपत्ति, 4 किलो सोना 8 किलो चांदी निकली, लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई
इंदौर
Lokayukta Raid In MP
#CoughSyrupCaseमें अब तक
Cough Syrup Case

कफ सिरप कांड के बाद स्वास्थ्य विभाग का बड़ा एक्शन, 6 दवाएं बैन, आप तो नहीं ले रहे ये मेडिसिन?

Cough Syrup Case Big Update

Cough Syrup Case पर बड़ा अपडेट, श्रीसन फार्मा की महिला केमिस्ट गिरफ्तार, SIT ने की पूछताछ

WHO also declared Coldrif cough syrup deadly

3 कफ सिरप हो सकते हैं जानलेवा, WHO ने जारी की चेतावनी

ED Raid Shrison Pharma PVT LTD Toxic Cough Syrup Case

ED की बड़ी कार्रवाई, कोल्ड्रिफ के मालिक रंगनाथन की कंपनी के 7 ठिकानों पर छापा, श्रीसन फार्मा बंद

Chhindwara Cough Syrup Case

Cough Syrup मामले में बड़ा खुलासा, दो और डॉक्टरों ने लिखी थी कोल्ड्रिफ

Watch the video विश्व बालिका दिवस, बालिकाओं को किया जाए स्वास्थ्य संबंध में जागरूक

Chhindwara girl dies in Nagpur after drinking cough syrup colddrif

रातभर बेचैन रहा आरोपी रंगनाथन, बढ़ गया था बीपी-शुगर, निगरानी के लिए भारी पुलिस बल तैनात

MP News Cough Syrup Case big Update: सीएस अनुराग जैन के नेतृत्व में नई समिति गठित।

CS अनुराग की कमेटी गठित, जहरीली दवा और नशे के कारोबार पर सख्ती, बदलेगा ये सरकारी नियम भी

coldrif cough syrup death betul children critical mp news

कोल्ड्रिफ कफ सिरप: दो और बच्चों की हालत नाजुक, एक वेंटिलेटर पर, दूसरी का दिन में तीन बार हो रहा चेकअप

Digvijay Singh continued to smile at the candlelight vigil over the deaths of innocents

मासूमों की मौत पर केंडल मार्च में खिलखिलाते रहे दिग्विजय सिंह, स्वागत कराते रहे पटवारी, सिंघार

Published on:

16 Oct 2025 11:18 am

Published on:
16 Oct 2025 11:18 am

ग्वालियर

मध्य प्रदेश न्यूज़

सावधान: एक खांसी के लिए ‘110 सिरप’, कौन सी देनी… डॉक्टर भी कंफ्यूज !

फोटो सोर्स: पत्रिका
ग्वालियर

PM ई-बस: एमपी के इस शहर में 10 रूटों पर दौड़ेंगी 60 इलेक्ट्रिक बसें

PM e-bus service
ग्वालियर

एनओसी दिखाकर बेचा सपना, बाद में मिला धोखा, ईस्ट पार्क के बीच से निकाल दिया रास्ता, जंगलात की जमीन भी दबाई

The township was sold under the false pretense of being within the four-walled boundary. Residents also complained about the fraudulent activities in the East Pak Avenue project.
ग्वालियर

उत्तरी हवा की हुई एंट्री, अगले 2 दिनों में तेजी से गिरेगा तापमान, Alert

फोटो सोर्स: पत्रिका
ग्वालियर

अब एमपी में बच्चों को दिए जाने वाले इस सिरप में मिले कीड़े, वितरण पर लगी रोक

gwalior
ग्वालियर
