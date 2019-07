अफगानिस्तान: जबरदस्त धमाके से दहला काबुल, 40 की मौत, 16 घायल

काबुल। अफगानिस्तान में राजधानी काबुल ( Kabul ) से एक बड़े बम धमाके की खबर आ रही है। स्थानीय मीडिया रिपोर्टस के अनुसार इस धमाके में कम से कम 40 घायल हुए हैं। धमाके में 16 अन्य लोग घायल हुए हैं। बता दें कि यह 24 घंटों के भीतर यह अफगानिस्तान में दूसरा धमाका ( Afghanistan blast ) है। इससे पहले रविवार को कंधार प्रांत में एक आत्मघाती बम विस्फोट ( suicide bomb blast ) हुआ।

विस्फोट में कम से कम 10 की मौत

सोमवार को हुए ब्लास्ट के बाद अफगानिस्तान के स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता वाहिदुल्लाह मय ने एक बयान जारी किया। बयान में प्रारंभिक रिपोर्टों के हवाले से बताया कि, इस विस्फोट में कम से कम 40 की मौत हो गई है। और 16 लोग घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि सुबह जिस वक्त राष्ट्रीय राजधानी में यह विस्फोट हुआ , उस वक्त सड़कों पर काफी भीड़ थी। धमाके के बाद US एंबेसी तक विस्फोट का धुआं पहुंचा था।

TOLOnews: At least 68 people were wounded in Kabul explosion based on initial reports, the Public Health Ministry's spokesman Wahidullah Mayar said. #Afghanistan https://t.co/H6zLnUqoDU