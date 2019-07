अफगानिस्तान: काबुल यूनिवर्सिटी के गेट पर बम ब्लास्ट, 8 की मौत, 33 घायल

काबुल। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल शुक्रवार को एक बम धमाके से दहल उठी है। धमाकों के बाद प्रांत में तनाव का माहौल है। यह धमाका काबुल यूनिवर्सिटी के प्रवेश द्वार के पास हुआ, जिसमें 8 लोगों के मौत की खबर आ रही है। अधिकारियों के मुताबिक धमाके में 33 लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं।

घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती

अफगानी स्वास्थ मंत्रालय के प्रवक्ता वाहिद मायर ने इस घटना के बाद बयान जारी किया। इस बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि धमाके के बाद 3 शव बरामद किए गए। पांच लोगों ने अस्पताल में दम तोड़ दिया।इसके साथ ही हादसे में घायल हुए 33 लोगों को भी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

किसी आतंकी संगठन ने नहीं ली है हमले की जिम्मेदारी

मीडिया रिपोर्ट्स में एक छात्र के बयान के हवाले से कहा गया कि धमाके के वक्त गेट के पास भारी संख्या में छात्र मौजूद थे। ये सभी यूनिवर्सिटी की एक परीक्षा में भाग लेने पहुंचे थे, और गेट के बाहर इंतजार कर रहे थे। एक प्रत्यक्षदर्शी के मुताबिक धमाके के बाद एक गाड़ी भी आग की चपेट में आ गई थी। बता दें कि अभी तक इस बम हमले की जिम्मेदारी किसी आतंकी संगठन ने नहीं ली है।

