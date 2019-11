भारत के नए मानचित्र पर बौखलाया PAK, नक्शे को गलत करार देते हुए मानने से किया इनकार

इस्लामाबाद। जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद बौखलाए पाकिस्तान की झल्लाहट अभी भी खत्म नहीं हुई है। अब पाकिस्तान ने भारत के नए मानचित्र पर सवाल खड़े कर दिए हैं और इससे मानने से इनकार कर दिया है।

रविवार को पाकिस्तान विदेश कार्यालय की ओर से एक बयान जारी किया गया ह, जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तान भारत की ओर से जारी किए गए नए राजनैतिक मानचित्र को खारिज करता है, जिसमें भारत ने जम्मू-कश्मीर, गिलगिट-बाल्टिस्तान के साथ आजाद जम्मू-कश्मीर के हिस्सों को अपने क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के रूपर में प्रदर्शित किया है।

'आजादी मार्च' में शहबाज शरीफ ने इमरान को लगाई लताड़, कहा- फर्जी सरकार से छुटकारा पाने का आ गया समय

बता दें कि एक दिन पहले ही भारत के गृह मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन जारी करते हुए भारत के नए राजनैतिक मानचित्र को जारी किया था। इस नए मानचित्र में जम्मू-कश्मीर को दो भागों में विभाजित करने के बाद नई सीमा रेखा को दर्शाया गया है।

New Map showing the Union Territories of #Jammu & #Kashmir and #Ladakh , as these exist after 31st October, 2019. pic.twitter.com/7lK5OTpyiu