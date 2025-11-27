Patrika LogoSwitch to English

Solar Eclipse 2027: ‘अब तक का सबसे दुर्लभ’ सूर्य ग्रहण, जानें कौन से देश देखेंगे ये अद्भुत खगोलीय घटना

Solar Eclipse 2027: 2 अगस्त 2027 को लगने वाला सूर्य ग्रहण बेहद दुर्लभ होगा, क्योंकि यह चांद के पृथ्वी के सबसे नज़दीक होने पर लगेगा, जिससे टोटैलिटी लगभग 6 मिनट तक रहेगी। यूरोप, नॉर्थ अफ्रीका और मिडिल ईस्ट के कई हिस्सों में दिन कुछ मिनटों के लिए रात जैसा हो जाएगा।

भारत

image

Manoj Vashisth

image

Deepika Negi

Nov 27, 2025

Solar Eclipse 2027: साल 2027 में लगेगा अब तक का सबसे दुर्लभ सूर्य ग्रहण, इन देशों में देगा दिखाई

Solar Eclipse 2027: 6 मिनट से भी ज्यादा अंधेरा! सदी के सबसे लंबे सूर्य ग्रहण का गवाह बनेंगे ये देश

Solar Eclipse 2027: 2 अगस्त 2027 को लगने वाला सूर्य ग्रहण बेहद दुर्लभ होगा, क्योंकि यह चांद के पृथ्वी के सबसे नज़दीक होने पर लगेगा, जिससे टोटैलिटी लगभग 6 मिनट तक रहेगी। यूरोप, नॉर्थ अफ्रीका और मिडिल ईस्ट के कई हिस्सों में दिन कुछ मिनटों के लिए रात जैसा हो जाएगा।

2 अगस्त 2027 को होने वाला सूर्य ग्रहण सामान्य ग्रहणों जैसा नहीं होगा। इस दिन चांद सूरज के सामने इस तरह आएगा कि कई देशों में दिन का उजाला कुछ मिनटों के लिए गहरी शाम जैसा हो जाएगा। यूरोप, नॉर्थ अफ्रीका और मिडिल ईस्ट के कई हिस्सों में लोग एक अनोखा प्राकृतिक नज़ारा देख पाएंगे। वैज्ञानिकों के अनुसार यह ग्रहण खास इसलिए है क्योंकि यह चांद के पेरिगी (पृथ्वी के सबसे नज़दीकी बिंदु) के समय लगेगा। इससे चांद बड़ा दिखाई देगा और सूरज थोड़ा छोटा, जिसके कारण टोटैलिटी यानी पूरा अंधेरा ज्यादा देर तक रहेगा।

किन देशों में दिखेगा सबसे गहरा अंधेरा?

इस ग्रहण के दौरान तापमान कुछ डिग्री गिर सकता है, आसमान में तारे दिखाई देने लगेंगे और पक्षी अचानक शांत हो जाएंगे। यह बदलाव सिर्फ रोमांच नहीं, बल्कि वास्तविक वैज्ञानिक प्रभाव हैं। पूरी रोशनी यानी टोटैलिटी का रास्ता अटलांटिक महासागर से शुरू होकर जिब्राल्टर स्ट्रेट, स्पेन के अंडालूसिया तट, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया और मिस्र के नील घाटी क्षेत्रों से होकर गुजरेगा। मिस्र के लक्सर और असवान में सबसे लंबा अंधेरा देखने को मिलेगा, जो लगभग 6 मिनट तक रहेगा।

देखने का सही समय और यात्रा सलाह

ग्रहण देखने का समय हर क्षेत्र में अलग होगा—जिब्राल्टर के पास सुबह देर से, उत्तरी अल्जीरिया और ट्यूनीशिया में दोपहर के आसपास, जबकि मिस्र में दोपहर से पहले। इस दिन लाखों यात्री इन जगहों पर पहुंचेंगे, इसलिए स्थानीय प्रशासन ने ट्रैवल और सुरक्षा तैयारियों को लेकर पहले से अलर्ट जारी किया है।

ग्रहण देखने के जरूरी सेफ्टी नियम

सुरक्षित तरीके से ग्रहण देखने के लिए ISO 12312-2 प्रमाणित स्पेशल एक्लिप्स ग्लास का इस्तेमाल जरूरी है। टेलिस्कोप, कैमरा या बाइनोक्युलर पर भी सोलर फिल्टर लगा होना चाहिए। टोटैलिटी के दौरान ही थोड़ी देर के लिए बिना फिल्टर के देखा जा सकता है, वह भी तभी जब आप टोटलिटी वाले क्षेत्र में मौजूद हों।

मौसम कैसा रहेगा?

अगस्त के महीने में नॉर्थ अफ्रीका के देश गर्म और सूखे रहते हैं, जिससे बादलों की संभावना कम रहती है और आसमान साफ मिलने की उम्मीद बढ़ जाती है। हालांकि समुद्र के पास सुबह की हल्की धुंध या सहारा की धूल दृश्यता को थोड़ा प्रभावित कर सकती है। लक्सर और असवान क्षेत्र आमतौर पर साफ आसमान के लिए सबसे अच्छे माने जाते हैं।

इस ग्रहण का महत्व क्यों बड़ा है?

अगर कोई इस ग्रहण को मिस कर देता है, तो उसे जल्द दूसरा मौका नहीं मिलेगा। इतनी देर चलने वाला टोटल सूर्य ग्रहण फिर कई दशकों बाद ही दिखाई देगा। इसलिए वैज्ञानिक और यात्रियों दोनों के अनुसार यह 21वीं सदी के सबसे महत्वपूर्ण और अद्भुत खगोलीय नज़ारों में से एक है।

खबर शेयर करें:

Solar Eclipse 2027: 'अब तक का सबसे दुर्लभ' सूर्य ग्रहण, जानें कौन से देश देखेंगे ये अद्भुत खगोलीय घटना

