Solar Eclipse 2027: ‘अब तक का सबसे दुर्लभ’ सूर्य ग्रहण, जानें कौन से देश देखेंगे ये अद्भुत खगोलीय घटना

2 अगस्त 2027 को होने वाला सूर्य ग्रहण सामान्य ग्रहणों जैसा नहीं होगा। इस दिन चांद सूरज के सामने इस तरह आएगा कि कई देशों में दिन का उजाला कुछ मिनटों के लिए गहरी शाम जैसा हो जाएगा। यूरोप, नॉर्थ अफ्रीका और मिडिल ईस्ट के कई हिस्सों में लोग एक अनोखा प्राकृतिक नज़ारा देख पाएंगे। वैज्ञानिकों के अनुसार यह ग्रहण खास इसलिए है क्योंकि यह चांद के पेरिगी (पृथ्वी के सबसे नज़दीकी बिंदु) के समय लगेगा। इससे चांद बड़ा दिखाई देगा और सूरज थोड़ा छोटा, जिसके कारण टोटैलिटी यानी पूरा अंधेरा ज्यादा देर तक रहेगा।