Panchang : आज का पंचांग 31 मार्च 2026: शुभ मुहूर्त, चौघड़िया, राहुकाल, तिथि व नक्षत्र जानकारी

Aaj Ka Panchang 31 March 2026 : आज का पंचांग 31 मार्च 2026, मंगलवार के दिन के सभी महत्वपूर्ण ज्योतिषीय योग, शुभ मुहूर्त और ग्रह-नक्षत्र की स्थिति को दर्शाता है। आज के दिन त्रयोदशी से चतुर्दशी तिथि, पूर्वाफाल्गुनी से उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र, तथा गंड से वृद्धि योग का विशेष संयोग बन रहा है। शुभ कार्यों के लिए आज चर, लाभ, अमृत और शुभ चौघड़िया के समय विशेष रूप से अनुकूल माने गए हैं। वहीं, उत्तर दिशा में दिशा शूल होने के कारण यात्रा से बचने की सलाह दी गई है।