100 साल बाद बन रहा है दुर्लभ महासंयोग, एक साथ 4 राजयोग बदलने वाले हैं इन राशियों की किस्मत

भोपालPublished: Mar 21, 2023 04:01:40 pm Submitted by: Sanjana Kumar

After 100 years, 4 Raja Yogas are going to change the fate of these : इस तरह मीन राशि में गुरु, बुध, सूर्य और चंद्रमा समेत 4 ग्रहों की युति न रही है। इससे 4 बेहद शुभ राजयोग- गजकेसरी राजयोग, नीचभंग राजयोग, बुधादित्य राजयोग और हंस राजयोग बन रहे हैं। ज्योतिषाचार्यों के मुताबिक 100 साल बाद इस तरह 4 राजयोगों के निर्माण का महांसयोग बन रहा है। भोपाल के ज्योतिषाचार्य पं. जगदीश शर्मा पत्रिका.कॉम के इस लेख में आपको बता रहे हैं कि 100 साल बाद बने इन 4 राजयोगों का महासंयोग किन राशियों की किस्मत बदलने वाला साबित होगा। यहां जानें आखिर कौन-कौन सी हैं वे भाग्यशाली राशियां...