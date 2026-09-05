5 सितंबर 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

धर्म/ज्योतिष

Aja Ekadashi : 6 या 7 सितंबर, कब पड़ेगी अजा एकादशी! ज्योतिषाचार्य से जानें सही तारीख

Aja Ekadashi 2026 : सनातन धर्म में एकादशी पर दान का महत्व, अजा एकादशी पर ब्राह्मणों अथवा दीन-दु:खी, निर्धनों को भोजन कराएं या अन्य दान करना चाहिए
2 min read
Google source verification

भारत

image

deepak deewan

Sep 05, 2026

7 सितंबर को मनाई जाएगी अजा एकादशी

7 सितंबर को मनाई जाएगी अजा एकादशी : फोटो सोर्स : AI Grok

Aja Ekadashi : सनातन धर्म में एकादशी तिथि बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। यह हर माह में दो बार पड़ती है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी। यह दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु की उपासना के लिए समर्पित है। सभी एकादशी अलग अलग नामों से जानी जाती हैं। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा एकादशी कहा जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करने से जीवन में सुख- समृद्धि प्राप्त होती है। इस बार पंचांग भेद से 6 और 7 सितंबर को एकादशी पड़ रही है। हालांकि उदया तिथि के अनुसार 7 तारीख को ही एकादशी मनाना उचित रहेगा।

ज्योतिषाचार्य पंडित सोमेश परसाई बताते हैं कि एकादशी का व्रत रख भगवान विष्णु की पूजा करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। इस दिन निर्धन, दीन-दु:खी लोगों को दान करना चाहिए। भाद्रपद कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली अजा एकादशी का विशेष महत्व है। धर्मग्रंथों के अनुसार इस एकादशी पर व्रत रखने, दान करने तथा विष्णुजी की पूजा से सभी सांसारिक सुख मिलते हैं और देहांत के बाद भक्त सीधे विष्णुलोक जाते हैं।

अजा एकादशी को अश्वमेघ यज्ञ के बराबर फल देने वाली कहा गया है

सनातन परंपरा में अजा एकादशी को अश्वमेघ यज्ञ के बराबर फल देने वाली कहा गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह समस्त पापों का नाश करने वाली एकादशी है।

भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 6 सितंबर को शाम को 7.30 बजे प्रारंभ होगी

ज्योतिषाचार्य अरुण बुचके के अनुसार इस बार भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 6 सितंबर यानि रविवार को शाम को 7.30 बजे प्रारंभ होगी। यह अगले दिन यानी 7 सितंबर को शाम 5.05 बजे तक रहेगी। इस प्रकार उदया तिथि के अनुसार अजा एकादशी 7 सितंबर को मनाई जाएगी।

द्रिक पंचांग के अनुसार

भाद्रपद कृष्ण पक्ष एकादशी तिथि आरंभ- 6 सितंबर को शाम में 7.30 बजे
भाद्रपद कृष्ण पक्ष एकादशी तिथि समाप्त- 7 सितंबर को शाम में 5.05 बजे
अजा एकादशी व्रत- 7 सितंबर सोमवार

एकादशी पर दान का महत्व

सनातन संस्कृति में दान की महत्ता प्रतिपादित की गई है। एकादशी पर इसका ज्यादा महत्व है। हिन्दू धर्म शास्त्रों के अनुसार अजा एकादशी के शुभ दिन अन्न दान सर्वोत्तम माना गया है। जरूरतमंदों को भोजन कराना चाहिए।

शनि से जुड़ी परेशानियां खत्म कर सकता है 5 मिनट का स्तोत्र, हिंदी में भी कर सकते हैं पाठ

ये भी पढ़ें
शनि की परेशानियां खत्म करने दशरथकृत शनि स्तोत्र का महत्व

खबर शेयर करें:

Updated on:

05 Sept 2026 05:56 pm

Published on:

05 Sept 2026 05:55 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Aja Ekadashi : 6 या 7 सितंबर, कब पड़ेगी अजा एकादशी! ज्योतिषाचार्य से जानें सही तारीख

बड़ी खबरें

View All

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

Janmashtami 2026: नन्हे कान्हा और राधा बने बच्चों की तस्वीरों ने जीता दिल, राजस्थान पत्रिका के फोटो अभियान को शानदार प्रतिसाद

इस्कॉन मंदिर हुब्बल्ली में 165 किलो देशी घी से सजा महाभोग, कृष्ण चरणों में राजस्थान की भक्ति का अनूठा अर्पण। राजस्थान मूल के भैरू कैटर्स के बाबूलाल प्रजापत एवं परिवार ने सेवा और श्रद्धा की मिठास से जन्माष्टमी को बनाया खास।
हुबली

Tarot Saptahik Rashifal 6-12 September 2026: 12 राशियों के कैसा रहेगा सितंबर का अगला हफ्ता? किसे मिलेगा लाभ?

tarot saptahik rashifal weekly horoscope 6-12 September 2026
राशिफल

Saptahik Rashifal 6-12 September 2026: सभी राशियों के लिए कैसा रहेगा सितंबर का अगला सप्ताह? जाने Weekly Horoscope में

Weekly Horoscope Saptahik Rashifal 6-12 September 2026
राशिफल

रामदेव उत्सव मंडल: हुब्बल्ली में जन्माष्टमी महोत्सव में गूंजा कान्हा का जयकारा, बालिकाओं ने दी मनमोहक प्रस्तुतियां

रामदेव उत्सव मंडल की मेजबानी में हुब्बल्ली के बाबा रामदेव भवन में आयोजित श्रीकृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव में बालिकाओं को पुरस्कृत करते अतिथि एवं रामदेव उत्सव मंडल के सदस्य।
हुबली

Aaj Ka Rashifal 5 September 2026: जानें आज किस राशि के बनेंगे काम और किसे रहना होगा सावधान

aaj ka rashifal 5 september 2026 daily horoscope hindi
राशिफल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.