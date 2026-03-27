27 मार्च 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धर्म/ज्योतिष

Ank Jyotish Mulank 7 : दिखने में शांत, दिल जीतने में माहिर: केतु का यह मूलांक है सबसे खास

Ank Jyotish Numerology : मूलांक 7 वाले लोग शांत, गहरे सोचने वाले और बेहद लॉयल होते हैं। केतु के प्रभाव से ये रहस्यमयी, आध्यात्मिक और सच्चाई पर अडिग रहते हैं। जानें इनके स्वभाव, रिश्ते और खास खूबियां।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Manoj Vashisth

image

Astrologer Sharad Sharma

Mar 27, 2026

Ank Jyotish Mulank 7

Ank Jyotish Mulank 7 : क्या मूलांक 7 वाले लोग अलग होते हैं (फोटो सोर्स: Gemini AI)

Ank Jyotish Mulank 7 : न्यूमरोलॉजी (Ank Jyotish) कहती है कि हर नंबर की अपनी वाइब होती है, लेकिन नंबर 7 (Mulank 7) सच में सबसे अलग है। अगर आप या आपका कोई जानने वाला किसी भी महीने की 7, 16, या 25 तारीख को पैदा हुआ है, तो आप मूलांक 7 के असर में हैं तो आप बाकी लोगों जैसे नहीं हैं।

केतु 7 नंबर (Mulank 7) का मालिक है, जो थोड़ा रहस्य और बहुत सारी इंटेलिजेंस लाता है। नंबर 7 वाले लोगों का दिल साफ होता है, लेकिन ज्यादातर लोगों के लिए उन्हें सच में समझना मुश्किल होता है। वे आमतौर पर अपनी ही दुनिया में रहते हैं और शोरगुल वाली भीड़ या दिखावटी दिखावे की ज्यादा परवाह नहीं करते। एस्ट्रोलॉजी बताती है कि केतु इन लोगों को चीजों को गहराई से समझने में मदद करता है। आप उन्हें सोलो ट्रैवलर्स या डीप थिंकर्स कह सकते हैं वे अपने विचारों को एक्सप्लोर करने में सबसे ज्यादा खुश रहते हैं।

जिंदगी भर लॉयल रहते हैं नंबर 7 वाले लोग

नंबर 7 (Mulank 7) वाले लोगों के लिए रिश्ते बहुत मायने रखते हैं। यह उनके लिए सिर्फ एक शब्द नहीं है; यह एक सच्ची जिम्मेदारी है। वे आसानी से अपना भरोसा नहीं छोड़ते, लेकिन जब वे ऐसा करते हैं, तो वे जिंदगी भर लॉयल रहते हैं। इन्हें झूठ बिल्कुल पसंद नहीं होता, और अगर कोई इन्हें धोखा देता है, तो ये चिल्लाते या लड़ते नहीं हैं ये बस चुपचाप चले जाते हैं और कभी पीछे मुड़कर नहीं देखते।

नंबर 7 वाले लोगों के बारे में कुछ बहुत अनोखी बातें हैं

  • ये सिर्फ़ ऊपरी तौर पर नहीं सोचते ये हर चीज़ में गहराई से उतरते हैं।
  • अकेले समय बिताना इनके लिए अकेलापन नहीं है; यहीं ये रिचार्ज होते हैं।
  • चाहे कुछ भी हो रहा हो, ये सच पर अड़े रहते हैं।
  • परिवार, खासकर बच्चे, इनके लिए बहुत मायने रखते हैं।
  • ये जिंदगी अपने तरीके से जीते हैं, और कोई इन्हें दबा नहीं सकता।

केतु की वजह से, ये लोग स्पिरिचुअलिटी और रहस्यमयी साइंस की तरफ खिंचे चले आते हैं। ये हमेशा किसी ऐसे व्यक्ति की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं जिसे इसकी जरूरत हो, लेकिन ये आसानी से खुलते नहीं हैं। अगर आप इनके साथ प्यार से पेश आएंगे, तो ये आपके लिए कुछ भी करेंगे हालांकि, उनसे कुछ ऐसा करवाना जो ये नहीं चाहते, आपके लिए अच्छा नहीं होगा।

अस्वीकरण (Disclaimer): इस लेख में दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। यहां दी गई ज्योतिष, वास्तु या धार्मिक जानकारी मान्यताओं और विभिन्न स्रोतों पर आधारित है। हम इसकी पूर्ण सटीकता या सफलता की गारंटी नहीं देते हैं। किसी भी उपाय, सलाह या विधि को अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या विद्वान से परामर्श अवश्य लें।

ये भी पढ़ें

Venus Jupiter Alignment 2026 : शुक्र-बृहस्पति का दुर्लभ योग: 27 मार्च से खुल रहा है कुबेर का खजाना, इन 4 राशियों पर बरसेगा धन, मिलेगा बड़ा फायदा
राशिफल
Venus Jupiter Alignment 2026

खबर शेयर करें:

Published on:

27 Mar 2026 11:57 am

Hindi News / Astrology and Spirituality / Ank Jyotish Mulank 7 : दिखने में शांत, दिल जीतने में माहिर: केतु का यह मूलांक है सबसे खास

बड़ी खबरें

View All

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

Panchang : आज का पंचांग 28 मार्च 2026 (शनिवार) : इस समय करें काम, वरना होगा नुकसान! जानें शुभ मुहूर्त और राहुकाल

Aaj Ka Panchang 28 March 2026
धर्म/ज्योतिष

Ank Jyotish 2026 Love Match: मूलांक 1 वालों की किस अंक से बनती है परफेक्ट जोड़ी? जानें प्यार और शादी का राज

mulank 1 compatibility number,mulank 1 , mulank 1 love match
धर्म/ज्योतिष

Surya Shani Yuti : सूर्य और शनि की युति : इन 7 राशियों पर मंडरा रहे हैं संकट के बादल, राम नवमी पर करें ये छोटा काम

Surya Shani Yuti
धर्म/ज्योतिष

Ram Navmi 2026 Upay: उदय तिथि के अनुसार आज मनाई जा रही है रामनवमी, अपनाएं ये 3 आसान उपाय, भगवान राम होंगे प्रसन्न

Ram Navami Upay, Lord Ram Puja Vidhi,
धर्म और अध्यात्म

Vivah Muhurat 2026: 14 अप्रैल के बाद बजेगी शहनाई, खरमास खत्म होते ही अप्रैल-मई में ये हैं शादी के सबसे शुभ मुहूर्त

vivah muhurat in april 2026,Kharmas ke baad Vivah Muhurat 2026,
धर्म/ज्योतिष
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.