Ank Jyotish Mulank 7 : दिखने में शांत, दिल जीतने में माहिर: केतु का यह मूलांक है सबसे खास

Ank Jyotish Mulank 7 : क्या मूलांक 7 वाले लोग अलग होते हैं (फोटो सोर्स: Gemini AI)
Ank Jyotish Mulank 7 : न्यूमरोलॉजी (Ank Jyotish) कहती है कि हर नंबर की अपनी वाइब होती है, लेकिन नंबर 7 (Mulank 7) सच में सबसे अलग है। अगर आप या आपका कोई जानने वाला किसी भी महीने की 7, 16, या 25 तारीख को पैदा हुआ है, तो आप मूलांक 7 के असर में हैं तो आप बाकी लोगों जैसे नहीं हैं।
केतु 7 नंबर (Mulank 7) का मालिक है, जो थोड़ा रहस्य और बहुत सारी इंटेलिजेंस लाता है। नंबर 7 वाले लोगों का दिल साफ होता है, लेकिन ज्यादातर लोगों के लिए उन्हें सच में समझना मुश्किल होता है। वे आमतौर पर अपनी ही दुनिया में रहते हैं और शोरगुल वाली भीड़ या दिखावटी दिखावे की ज्यादा परवाह नहीं करते। एस्ट्रोलॉजी बताती है कि केतु इन लोगों को चीजों को गहराई से समझने में मदद करता है। आप उन्हें सोलो ट्रैवलर्स या डीप थिंकर्स कह सकते हैं वे अपने विचारों को एक्सप्लोर करने में सबसे ज्यादा खुश रहते हैं।
नंबर 7 (Mulank 7) वाले लोगों के लिए रिश्ते बहुत मायने रखते हैं। यह उनके लिए सिर्फ एक शब्द नहीं है; यह एक सच्ची जिम्मेदारी है। वे आसानी से अपना भरोसा नहीं छोड़ते, लेकिन जब वे ऐसा करते हैं, तो वे जिंदगी भर लॉयल रहते हैं। इन्हें झूठ बिल्कुल पसंद नहीं होता, और अगर कोई इन्हें धोखा देता है, तो ये चिल्लाते या लड़ते नहीं हैं ये बस चुपचाप चले जाते हैं और कभी पीछे मुड़कर नहीं देखते।
केतु की वजह से, ये लोग स्पिरिचुअलिटी और रहस्यमयी साइंस की तरफ खिंचे चले आते हैं। ये हमेशा किसी ऐसे व्यक्ति की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं जिसे इसकी जरूरत हो, लेकिन ये आसानी से खुलते नहीं हैं। अगर आप इनके साथ प्यार से पेश आएंगे, तो ये आपके लिए कुछ भी करेंगे हालांकि, उनसे कुछ ऐसा करवाना जो ये नहीं चाहते, आपके लिए अच्छा नहीं होगा।
अस्वीकरण (Disclaimer): इस लेख में दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। यहां दी गई ज्योतिष, वास्तु या धार्मिक जानकारी मान्यताओं और विभिन्न स्रोतों पर आधारित है। हम इसकी पूर्ण सटीकता या सफलता की गारंटी नहीं देते हैं। किसी भी उपाय, सलाह या विधि को अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या विद्वान से परामर्श अवश्य लें।
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