Ank Jyotish Mulank 7 : दिखने में शांत, दिल जीतने में माहिर: केतु का यह मूलांक है सबसे खास

केतु 7 नंबर (Mulank 7) का मालिक है, जो थोड़ा रहस्य और बहुत सारी इंटेलिजेंस लाता है। नंबर 7 वाले लोगों का दिल साफ होता है, लेकिन ज्यादातर लोगों के लिए उन्हें सच में समझना मुश्किल होता है। वे आमतौर पर अपनी ही दुनिया में रहते हैं और शोरगुल वाली भीड़ या दिखावटी दिखावे की ज्यादा परवाह नहीं करते। एस्ट्रोलॉजी बताती है कि केतु इन लोगों को चीजों को गहराई से समझने में मदद करता है। आप उन्हें सोलो ट्रैवलर्स या डीप थिंकर्स कह सकते हैं वे अपने विचारों को एक्सप्लोर करने में सबसे ज्यादा खुश रहते हैं।