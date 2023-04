Built Dangerous Trigrahi Yoga: बन गया है खतरनाक त्रिग्रही योग, इन राशियों के जीवन में बढ़ाएगा मुश्किलें, रहना होगा सतर्क

भोपालPublished: Apr 01, 2023 05:25:41 pm Submitted by: Sanjana Kumar

Built Dangerous Trigraha Yoga in Mesh Rashi After Budh Transit, These People Be Alert: इस त्रिग्रही योग का राशि चक्र की सभी 12 राशियों पर शुभ या अशुभ प्रभाव पड़ेगा। लेकिन कुछ राशियां ऐसी हैं कि जिनके लिए त्रिग्रही योग की यह स्थिति जीवन में मुश्किलें बढ़ाने वाली साबित होंगी। पत्रिका.कॉम के इस लेख में भोपाल के ज्योतिषाचार्य पं. जगदीश शर्मा से जानें किन राशियों पर शुरू हो गया है आज से मुश्किलों का दौर...