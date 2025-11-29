December 2025 Vrat Tyohar: 5 दिसंबर से पौष माह आरंभ, अंतिम महीने में 22 व्रत-त्यौहार, देखिए पूरी लिस्ट

1 दिसंबर 2025 मोक्षदा एकादशी

1 दिसंबर 2025 गीता जयंती

2 दिसंबर 2025 प्रदोष व्रत (शुक्ल पक्ष)

2 दिसंबर 2025 मत्स्य द्वादशी

4 दिसंबर 2025 दत्तात्रेय जयंती

4 दिसंबर 2025 मार्गशीर्ष पूर्णिमा

4 दिसंबर 2025 अन्नपूर्णा जयंती

5 दिसंबर 2025 पौष माह आरंभ

5 दिसंबर 2025 रोहिणी व्रत

7 दिसंबर 2025 संकष्टी चतुर्थी

7 दिसंबर 2025 अखुरख संकष्टी

11 दिसंबर 2025 कालाष्टमी

11 दिसंबर 2025 मासिक कृष्ण जन्माष्टमी

15 दिसंबर 2025 सफला एकादशी

16 दिसंबर 2025 धनु संक्रांति

16 दिसंबर 2025 खरमास आरंभ

17 दिसंबर 2025 बुध प्रदोष व्रत

18 दिसंबर 2025 मासिक शिवरात्रि

19 दिसंबर 2025 पौष अमावस्या

21 दिसंबर 2025 सबसे छोटा दिन

21 दिसंबर 2025 चंद्र दर्शन

24 दिसंबर 2025 विघ्नेश्वर चतुर्थी

25 दिसंबर 2025 स्कंद षष्ठी

25 दिसंबर 2025 क्रिसमस

27 दिसंबर 2025 गुरु गोबिंद सिंह जयंती

28 दिसंबर 2025 मासिक दुर्गाष्टमी

30 दिसंबर 2025 पौष पुत्रदा एकादशी