बुध और सूर्य जल्द होंगे साथ, इन राशियों पर बरपाएंगे कहर, 7 जून से शुरू कर दें ये एक काम

भोपालPublished: May 27, 2023 04:39:43 pm Submitted by: Sanjana Kumar

Effect on these 5 people Mercury Met With Sun In Taurus inauspicious: बुध का वृषभ राशि में आना कुछ राशियों के लिए बेहद अशुभ साबित होगा। पत्रिका.कॉम के इस लेख में जानें बुध के वृषभ राशि में आकर मिलने वाले अशुभ परिणाम किसे परेशान करेंगे, करने होंगे क्या उपाय...

,,