Guru Gochar 2025 : गुरु ग्रह का कर्क गोचर, कौन-सी राशियां हो सकती हैं सबसे ज्यादा भाग्यशाली? जानें 12 राशियों का हाल

गुरु ग्रह को ज्योतिष में देवगुरु कहा गया है। यह ज्ञान, धर्म, शिक्षा, धन, भाग्य और विवाह के कारक ग्रह माने जाते हैं। जब गुरु किसी राशि में प्रवेश करते हैं, तो उसका प्रभाव सभी 12 राशियों पर देखा जाता है। इस बार गुरु ग्रह 19 अक्टूबर को दोपहर 12:57 बजे कर्क राशि में आए और 12 नवंबर को वक्री (retrograde) हो जाएंगे। उसके बाद 3 दिसंबर को मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। चूंकि इस वर्ष गुरु तेज गति यानी अतिचारी अवस्था में हैं, इसलिए वे साल 2025 में दो बार राशि परिवर्तन करेंगे।