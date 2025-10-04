Guru Rashi Parivartan 2025: 19 अक्टूबर से तीन राशियों के दिन पलटने के संकेत, शादी-ब्याह होने के भी योग

Guru Rashi Parivartan 2025: 19 अक्तूबर 2025 को ज्योतिषीय दृष्टि से एक महत्वपूर्ण घटना घटित होने जा रही है। ज्ञान, धन, धर्म और शुभता के कारक माने जाने वाले देव गुरु बृहस्पति (गुरु ग्रह) इस दिन दोपहर 12:57 बजे कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। गुरु का यह गोचर 4 दिसंबर 2025 तक प्रभावी रहेगा, जिसके बाद वे रात 8:39 बजे पुनः मिथुन राशि में लौट जाएंगे। वहीं गुरु का यह गोचर न सिर्फ 12 राशियों, बल्कि पूरे देश और दुनिया पर गहरा असर डाल सकता है। खासकर 3 राशियों के लिए यह परिवर्तन बेहद शुभ साबित हो सकता है। आइए जानते हैं वे कौन-सी 3 भाग्यशाली राशियां हैं जिन पर गुरु की विशेष कृपा बरसने वाली है।