Janmashtami 2026 : विवाह में आ रही बाधा हो सकती है समाप्त, जन्माष्टमी पर शुरु करें कात्यायनी साधना

Janmashtami 2026 : ललित सक्सेना, उज्जैन. श्रीकृष्ण जन्माष्टमी इस बार केवल धार्मिक आस्था का पर्व नहीं, बल्कि ज्योतिषीय दृष्टि से भी विशेष संयोग लेकर आ रही है। भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी 4 सितंबर, शुक्रवार को रोहिणी के बाद मृगशिरा नक्षत्र, हर्षल के बाद वज्र योग, तैतिल के बाद वणिज करण और वृषभ राशि के चंद्रमा की साक्षी में होगी। ज्योतिषाचार्य पंडित अमर डब्बावाला के अनुसार 59 साल बाद पांच प्रमुख ग्रहों की स्थिति में पुनरावृत्ति के साथ जन्माष्टमी का पर्वकाल आ रहा है। यह विशेष प्रभावकारी होगा। जन्माष्टमी पर विवाह में आ रही बाधा समाप्त करने के लिए कात्यायनी साधना प्रारंभ करना भी लाभकारी साबित हो सकता है।