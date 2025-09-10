Mangal Gochar 2025: मंगल गोचर के बुरे प्रभाव से बचने के लिए अपनाएं ज्योतिषी के बताए ये उपाय

Mangal Gochar 2025: 13 सितंबर 2025 से ग्रहों की चाल में बड़ा बदलाव आने वाला है। रात 9:34 बजे मंगल ग्रह कन्या राशि से तुला राशि में प्रवेश करेगा और 26 अक्टूबर 2025 तक इसी राशि में रहेगा। वैदिक ज्योतिष के अनुसार, मंगल को साहस, जोश, कर्मठता और शक्ति का कारक माना जाता है। इसे ग्रहों का सेनापति भी कहा जाता है। लेकिन तुला राशि की शांत, न्यायप्रिय ऊर्जा और मंगल की उग्र, कर्मठ प्रकृति में मेल नहीं बैठता। ऐसे में कई राशियों के लिए यह गोचर मुश्किलें लेकर आ सकता है।