Mangal Gochar 2025: मंगल गोचर के बुरे प्रभाव से बचने के लिए अपनाएं ज्योतिषी के बताए ये उपाय

Mangal Gochar 2025: 13 सितंबर से मंगल तुला राशि में गोचर करने जा रहा है। जानिए किन राशियों पर पड़ेंगे बुरे प्रभाव और आचार्य ओम नारायण तिवारी द्वारा सुझाए गए आसान उपाय, जिनसे आप मंगल दोष को कम कर सकेंगे।

भारत

Dimple Yadav

Sep 10, 2025

Mangal Gochar 2025
Mangal Gochar 2025 (photo- chatgtp)

Mangal Gochar 2025: 13 सितंबर 2025 से ग्रहों की चाल में बड़ा बदलाव आने वाला है। रात 9:34 बजे मंगल ग्रह कन्या राशि से तुला राशि में प्रवेश करेगा और 26 अक्टूबर 2025 तक इसी राशि में रहेगा। वैदिक ज्योतिष के अनुसार, मंगल को साहस, जोश, कर्मठता और शक्ति का कारक माना जाता है। इसे ग्रहों का सेनापति भी कहा जाता है। लेकिन तुला राशि की शांत, न्यायप्रिय ऊर्जा और मंगल की उग्र, कर्मठ प्रकृति में मेल नहीं बैठता। ऐसे में कई राशियों के लिए यह गोचर मुश्किलें लेकर आ सकता है।

ज्योतिषाचार्य आचार्य ओम नारायण तिवारी बताते हैं कि तुला राशि में मंगल का गोचर विशेष रूप से कुछ राशियों के लिए चुनौतीपूर्ण रहेगा। ये राशि मुख्य रूप से मीन, कर्क, वृषभ और तुला हैं। इस समय इन राशियों के जातकों को मानसिक तनाव, पारिवारिक विवाद, स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां और आर्थिक उलझनें हो सकती हैं। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं। आचार्य ओम नारायण तिवारी के अनुसार कुछ आसान उपाय अपनाकर इन बुरे प्रभावों को कम किया जा सकता है।

मंगल को हनुमान जी की पूजा करें

हनुमान जी मंगल ग्रह के शुभ कारक माने जाते हैं। इस दिन हनुमान चालीसा का पाठ करें और हनुमान जी को लाल रंग का वस्त्र अर्पित करें। इससे मंगल के क्रोध का शमन होगा।

लाल रंग के वस्त्र या धागा पहनें

लाल रंग मंगल ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है। इस गोचर के दौरान लाल कपड़े पहनना या हाथ में लाल धागा बांधना शुभ माना गया है। इससे मानसिक तनाव कम होता है और ऊर्जा बनी रहती है।

गरीबों को दान दें

विशेष रूप से गरीबों को लाल फल (जैसे सेब), लाल वस्त्र या चना दान करना मंगल दोष को कम करने में मददगार होता है। इससे घर में सुख-समृद्धि बनी रहती है।

मंगल यंत्र की स्थापना करें

घर या कार्यस्थल पर मंगल यंत्र स्थापित करें और उसकी नियमित पूजा करें। यह उपाय विशेष रूप से कार्यस्थल पर मानसिक दबाव और तनाव को कम करने में कारगर होता है।

