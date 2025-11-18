Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धर्म/ज्योतिष

Never Offer These 4 Items to Tulsi : तुलसी को भूलकर भी न चढ़ाएं ये 4 चीजें, आ सकती है घर में कंगाली

Never Offer These 4 Items to Tulsi : तुलसी के पौधे में दूध, गन्ने का रस, शिव पूजा के फूल और काली वस्तुएं चढ़ाने से बचें। जानें क्यों ये 4 चीजें घर में कंगाली ला सकती हैं और कैसे करें सही पूजा

2 min read
Google source verification

भारत

image

Manoj Vashisth

Nov 18, 2025

Never Offer These 4 Items to Tulsi : तुलसी को भूलकर भी न चढ़ाएं ये 4 चीजें, आ सकती है घर में कंगाली

Never Offer These 4 Items to Tulsi : तुलसी पूजा के 4 वर्जित नियम (फोटो सोर्स: AI image@Gemini)

Never Offer These 4 Items to Tulsi : तुलसी का पौधा न केवल अपने औषधीय गुणों के लिए जाना जाता है, बल्कि भारतीय परंपरा में इसे पवित्र भी माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि तुलसी में मां लक्ष्मी का वास होता है और प्रतिदिन तुलसी पूजा करने से घर में सुख समृद्धि, शांति और सकारात्मक ऊर्जा आती है। हालांकि, तुलसी को कुछ चीजें कभी नहीं चढ़ानी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से जीवन में नकारात्मक प्रभाव या बाधाएं आती हैं। यहां कुछ ऐसी चीजें दी गई हैं जिनसे आपको सख्ती से बचना चाहिए:

1. तुलसी पर कभी भी दूध मिला हुआ जल न चढ़ाएं

    तुलसी के पौधे पर दूध मिला हुआ जल चढ़ाना अशुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इससे पौधा सूख जाता है - जिसे अपशकुन और प्रतीकात्मक रूप से घर के लिए प्रतिकूल माना जाता है। घर में तुलसी के पौधे का सुखना कंगाली की शुरुआत माना जाता है। इसलिए तुलसी के पौधे में भूलकर भी दूध न चढ़ाएं।

    2. गन्ने का रस न चढ़ाएं

      तुलसी के पौधे पर कभी भी गन्ने का रस नहीं चढ़ाना चाहिए। पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार, सूखा या क्षतिग्रस्त तुलसी का पौधा नकारात्मक परिणामों का संकेत देता है, जिसमें आर्थिक तंगी और अन्य व्यक्तिगत संघर्ष शामिल हैं। गन्ने का रस तुलसी के पौधे की ग्रोथ को रोक सकता है।

      3. शिव पूजा में प्रयुक्त बेल पत्र, धतूरा या फूल न चढ़ाएं

        तुलसी को बेल पत्र, धतूरा और भगवान शिव से जुड़े कुछ फूल कभी नहीं चढ़ाने चाहिए। पौराणिक कथाओं के अनुसार, भगवान शिव ने तुलसी के पति का वध किया था, इसलिए शिव को अर्पित किए गए प्रसाद को तुलसी पूजा के लिए अनुपयुक्त माना जाता है। बेल पत्र, धतूरा या फूल चढ़ाने से दोष लगता है।

        कथा के अनुसार , भगवान विष्णु और भगवान शिव ने जालंधर नामक एक असुर का वध करने की योजना बनाई। जालंधर को वरदान प्राप्त था कि वह देवताओं द्वारा कभी पराजित नहीं हो सकता। हालांकि, उसका यह वरदान उसके पवित्र कृष्ण कवच और उसकी पत्नी के सतीत्व पर निर्भर था।

        भगवान विष्णु ने जालंधर को मूर्ख बनाकर उसका कृष्ण कवच छीन लिया। बाद में उन्होंने जालंधर का वेश धारण किया और उसकी पत्नी का सतीत्व भंग किया। इस स्थिति का फायदा उठाकर भगवान शिव ने जालंधर का वध कर दिया।

        जब उसकी पत्नी वृंदा (तुलसी) को सच्चाई का पता चला, तो उन्हें अपने साथ हुए विश्वासघात का एहसास हुआ। उन्हें भगवान विष्णु ने दिव्य दर्जा दिया था। लेकिन चूंकि भगवान शिव ने उनके पति का वध किया था, इसलिए तुलसी ने भगवान शिव की पूजा में अपने पत्तों का उपयोग करने से इनकार कर दिया।

        4. काले रंग की कोई भी वस्तु न चढ़ाए।

          काजल, काला कपड़ा या काले रंग की कोई भी वस्तु न चढ़ाएं। ऐसा माना जाता है कि ये नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करते हैं और प्रतिकूल परिणाम देते हैं।

          शुभ परिणामों के लिए क्या करें

          • आप तुलसी के पौधे के पास शालिग्राम रख सकते हैं।
          • वास्तु शास्त्र समृद्धि के लिए तुलसी के पास मनी प्लांट रखने का सुझाव देता है।
          • तुलसी के आसपास के क्षेत्र को साफ और अव्यवस्थित रखना आवश्यक है।

          ये भी पढ़ें

          West Direction Shops Vastu Tips : क्या पश्चिममुखी दुकान शुभ होती है? वास्तु शास्त्र के 5 अचूक उपाय बढ़ा सकते है ग्राहकों की भीड़ और आर्थिक लाभ
          वास्तु टिप्स
          West Direction Shops Vastu Tips

          खबर शेयर करें:

          Join Arovia on WhatsApp

          Published on:

          18 Nov 2025 12:03 pm

          Hindi News / Astrology and Spirituality / Never Offer These 4 Items to Tulsi : तुलसी को भूलकर भी न चढ़ाएं ये 4 चीजें, आ सकती है घर में कंगाली

          बड़ी खबरें

          View All

          धर्म/ज्योतिष

          ट्रेंडिंग

          श्रद्धालुओं ने बाबा के दरबार में झुकाया शीश, लगाया छप्पन भोग 

          अलवर

          18 November 2025 Rashifal : 18 नवंबर को 5 राशियों की चमक सकती है किस्मत, पढ़ें किसे मिलेगा हनुमान जी का आशीर्वाद

          Aaj Ka Rashifal 18 November 2025
          राशिफल

          Lucky Girls Name : इन 4 नाम वाली लड़कियां हैं ‘देवी का रूप’! इनके कदम पड़ते ही घर में आ सकती है सुख-समृद्धि

          Lucky Girls Name
          धर्म/ज्योतिष

          Lucky God According to Birth Date : जन्मतिथि के अनुसार जानें अपना ‘भाग्यशाली देवता’, इनकी कृपा से मिल सकती है जीवन में अपार समृद्धि

          Lucky God According to Birth Date
          धर्म/ज्योतिष

          टैरो राशिफल 18 नवंबर 2025 : मासिक शिवरात्रि पर 4 राशियों को मिल सकती है बड़ी सफलता, जानें मेष से मीन तक का राशिफल

          Tarot Card Reading 18 November 2025
          राशिफल
          Play Store

          DOWNLOAD ON

          Play Store

          App Store

          DOWNLOAD ON

          App Store

          TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
          Patrika Site Logo

          Trending Topics

          Women's World Cup 2025

          PM Modi

          Bihar Elections 2025

          Top Categories

          राष्ट्रीय

          मनोरंजन

          स्वास्थ्य

          राजस्थान

          मध्य प्रदेश

          Legal

          Grievance Policy

          This website follows the DNPA’s code of conduct

          Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

          Privacy Policy

          About Us

          Code of Conduct

          RSS

          Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.