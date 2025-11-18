Never Offer These 4 Items to Tulsi : तुलसी को भूलकर भी न चढ़ाएं ये 4 चीजें, आ सकती है घर में कंगाली

Never Offer These 4 Items to Tulsi : तुलसी पूजा के 4 वर्जित नियम (फोटो सोर्स: AI image@Gemini)
Never Offer These 4 Items to Tulsi : तुलसी का पौधा न केवल अपने औषधीय गुणों के लिए जाना जाता है, बल्कि भारतीय परंपरा में इसे पवित्र भी माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि तुलसी में मां लक्ष्मी का वास होता है और प्रतिदिन तुलसी पूजा करने से घर में सुख समृद्धि, शांति और सकारात्मक ऊर्जा आती है। हालांकि, तुलसी को कुछ चीजें कभी नहीं चढ़ानी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से जीवन में नकारात्मक प्रभाव या बाधाएं आती हैं। यहां कुछ ऐसी चीजें दी गई हैं जिनसे आपको सख्ती से बचना चाहिए:
तुलसी के पौधे पर दूध मिला हुआ जल चढ़ाना अशुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इससे पौधा सूख जाता है - जिसे अपशकुन और प्रतीकात्मक रूप से घर के लिए प्रतिकूल माना जाता है। घर में तुलसी के पौधे का सुखना कंगाली की शुरुआत माना जाता है। इसलिए तुलसी के पौधे में भूलकर भी दूध न चढ़ाएं।
तुलसी के पौधे पर कभी भी गन्ने का रस नहीं चढ़ाना चाहिए। पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार, सूखा या क्षतिग्रस्त तुलसी का पौधा नकारात्मक परिणामों का संकेत देता है, जिसमें आर्थिक तंगी और अन्य व्यक्तिगत संघर्ष शामिल हैं। गन्ने का रस तुलसी के पौधे की ग्रोथ को रोक सकता है।
तुलसी को बेल पत्र, धतूरा और भगवान शिव से जुड़े कुछ फूल कभी नहीं चढ़ाने चाहिए। पौराणिक कथाओं के अनुसार, भगवान शिव ने तुलसी के पति का वध किया था, इसलिए शिव को अर्पित किए गए प्रसाद को तुलसी पूजा के लिए अनुपयुक्त माना जाता है। बेल पत्र, धतूरा या फूल चढ़ाने से दोष लगता है।
कथा के अनुसार , भगवान विष्णु और भगवान शिव ने जालंधर नामक एक असुर का वध करने की योजना बनाई। जालंधर को वरदान प्राप्त था कि वह देवताओं द्वारा कभी पराजित नहीं हो सकता। हालांकि, उसका यह वरदान उसके पवित्र कृष्ण कवच और उसकी पत्नी के सतीत्व पर निर्भर था।
भगवान विष्णु ने जालंधर को मूर्ख बनाकर उसका कृष्ण कवच छीन लिया। बाद में उन्होंने जालंधर का वेश धारण किया और उसकी पत्नी का सतीत्व भंग किया। इस स्थिति का फायदा उठाकर भगवान शिव ने जालंधर का वध कर दिया।
जब उसकी पत्नी वृंदा (तुलसी) को सच्चाई का पता चला, तो उन्हें अपने साथ हुए विश्वासघात का एहसास हुआ। उन्हें भगवान विष्णु ने दिव्य दर्जा दिया था। लेकिन चूंकि भगवान शिव ने उनके पति का वध किया था, इसलिए तुलसी ने भगवान शिव की पूजा में अपने पत्तों का उपयोग करने से इनकार कर दिया।
काजल, काला कपड़ा या काले रंग की कोई भी वस्तु न चढ़ाएं। ऐसा माना जाता है कि ये नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करते हैं और प्रतिकूल परिणाम देते हैं।
