Ratna Shastra Neelam Ratna : रातों-रात किस्मत बदल सकता है नीलम: जानें किन राशियों के लिए है वरदान Blue Sapphire?

Ratna Shastra Neelam Ratna : चलिए आज नीलम (Neelam Ratna) के बारे में बात करते हैं यह रत्न भगवान शनि देव से जुड़ा है। लोग कहते हैं कि इसे पहनने से भौतिक सफलता, सम्मान और प्रतिष्ठा भी मिलती है। तो, असल में नीलम किसे पहनना चाहिए, और इसे पहनने का सही तरीका क्या है? जेमोलॉजी जो रत्नों और ग्रहों के बीच के संबंध को समझती है, कहती है कि हर पत्थर किसी न किसी ग्रह से जुड़ा होता है जैसे नीलम शनि से। लेकिन आपको ज्योतिषी से अपनी कुंडली देखे बिना कोई भी रत्न नहीं पहनना चाहिए। सही पत्थर मदद कर सकता है, गलत पत्थर चीज़ों को बिगाड़ सकता है।