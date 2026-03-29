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Ratna Shastra Neelam Ratna : रातों-रात किस्मत बदल सकता है नीलम: जानें किन राशियों के लिए है वरदान Blue Sapphire?

Neelam Gemstone Astrology : जानें नीलम (Blue Sapphire) पहनने के फायदे, किसे पहनना चाहिए, सही तरीका और सावधानियां। क्या यह सच में किस्मत बदल सकता है?

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भारत

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Manoj Vashisth

Mar 29, 2026

Ratna Shastra Neelam Ratna

Ratna Shastra Neelam Ratna : नीलम रत्न पहनने के नियम: किसे पहनना चाहिए और किसे नहीं? (फोटो सोर्स: Gemini AI)

Ratna Shastra Neelam Ratna : चलिए आज नीलम (Neelam Ratna) के बारे में बात करते हैं यह रत्न भगवान शनि देव से जुड़ा है। लोग कहते हैं कि इसे पहनने से भौतिक सफलता, सम्मान और प्रतिष्ठा भी मिलती है। तो, असल में नीलम किसे पहनना चाहिए, और इसे पहनने का सही तरीका क्या है? जेमोलॉजी जो रत्नों और ग्रहों के बीच के संबंध को समझती है, कहती है कि हर पत्थर किसी न किसी ग्रह से जुड़ा होता है जैसे नीलम शनि से। लेकिन आपको ज्योतिषी से अपनी कुंडली देखे बिना कोई भी रत्न नहीं पहनना चाहिए। सही पत्थर मदद कर सकता है, गलत पत्थर चीज़ों को बिगाड़ सकता है।

किन राशियों के लिए है वरदान? | Neelam Stone Benefits

अगर आपकी कुंडली में शनि मजबूत है मान लीजिए उच्च का है या चौथे, पांचवें, दसवें या ग्यारहवें जैसे खास घरों में बैठा है तो आप इसके लिए तैयार हैं। कुंभ और मकर राशि वालों का शनि ग्रह है, इसलिए नीलम उनके लिए अच्छा है। वृषभ, मिथुन, कन्या और तुला राशि वालों को भी फायदा हो सकता है, लेकिन किसी एक्सपर्ट से जांच करने के बाद ही।

अगर शनि छठे या आठवें घर में है, या उन घरों के स्वामियों के साथ घूम रहा है, तो नीलम मदद कर सकता है। बस नीलम को मूंगा या माणिक के साथ न मिलाएं वे आपस में बहुत टकराते हैं।

कहा जाता है कि नीलम पहनने से आपके करियर और बिजनेस की संभावनाएं बढ़ती हैं, आपमें ज्यादा कॉन्फिडेंस आता है, नींद न आने की समस्या में मदद मिलती है और मानसिक शांति मिलती है। यह खासकर शनि की साढ़े साती को कम करने के लिए जाना जाता है, जो कई लोगों के लिए एक मुश्किल दौर होता है। अगर सब ठीक रहा, तो आप ज़्यादा दौलत, शोहरत, लंबी उम्र, समझदारी और स्थिरता का आनंद ले सकते हैं।

नीलम पहनना चाहते हैं? आपको ये बातें जाननी चाहिए:

  • खरीदने से पहले नीलम को टेस्ट कर लें।
  • ऐसा पत्थर चुनें जिसका वजन 7.25 से 8.25 रत्ती के बीच हो।
  • इसे अंगूठी या पेंडेंट के तौर पर पहनें, बेहतर होगा कि चांदी या पंचधातु धातु में पहनें।
  • बीच की उंगली सबसे अच्छी होती है, और इसे पहनने का दिन शनिवार है। पहनने से पहले इसे गंगाजल और कच्चे दूध से शुद्ध करें।

एक बार इसे पहनने के बाद, अच्छी आदतें अपनाने की कोशिश करें हिंसा से बचें, किसी को परेशान न करें, और हो सके तो दान करें। इसे पहनने के बाद कुछ समय तक मांस और शराब से दूर रहें।

असली नीलम कैसा दीखता है?

असली नीलम गहरा नीला, साफ़, चमकदार, मुलायम लगता है, और इसके अंदर धारियां दिखती हैं। अगर आप इसे दूध में डालते हैं, तो दूध नीला हो जाता है; इसे पानी में डालें और आप इससे किरणें निकलती हुई देखेंगे।

बस इतना ही अगर आप नीलम के बारे में सोच रहे हैं, तो बस यह पक्का कर लें कि यह आपके चार्ट में फिट हो और इसे सही तरीके से रखें।

अस्वीकरण (Disclaimer): इस लेख में दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। यहां दी गई ज्योतिष, वास्तु या धार्मिक जानकारी मान्यताओं और विभिन्न स्रोतों पर आधारित है। हम इसकी पूर्ण सटीकता या सफलता की गारंटी नहीं देते हैं। किसी भी उपाय, सलाह या विधि को अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या विद्वान से परामर्श अवश्य लें।

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Budh Margi Kumbh Rashi 2026

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Published on:

29 Mar 2026 11:43 am

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