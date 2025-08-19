Patrika LogoSwitch to English

धर्म/ज्योतिष

Navpancham Rajyog 2025: 30 साल बाद बना दुर्लभ नवपंचम राजयोग, इन 5 राशियों की चमकेगी किस्मत

Navpancham Rajyog 2025: सितंबर 2025 में शनि और बुध का दुर्लभ नवपंचम राजयोग बन रहा है। 30 साल बाद बनने वाला यह संयोग इन 3 राशि वालों के लिए बेहद शुभ साबित होगा। इस अवधि में करियर, कारोबार और आर्थिक जीवन में तरक्की मिलेगी। साथ ही मान-सम्मान, धन लाभ और रिश्तों में खुशहाली बढ़ेगी।

भारत

Dimple Yadav

Aug 19, 2025

Navpancham Rajyog 2025
Navpancham Rajyog 2025 (photo- chatgpt)

Navpancham Rajyog 2025: ज्योतिष शास्त्र की मानें तो जब ग्रह अपनी स्थिति बदलते हैं यानी गोचर करते हैं, तब वह दूसरे ग्रहों के साथ मिलकर युति बनाते हैं। जिसमें विशेष योग बनता है। ये योग लोगों के जीवन पर भी प्रभाव डालता है। कभी-कभी तो ये योग बहुत शुभ साबित होते हैं और जातकों की किस्मत भी पलट जाती है। लेकिन कई बार ये लोगों के लिए अशुभ फल भी लेकर आता है।

सितंबर 2002 में एक ऐसा ही दुर्लभ संयोग बनने वाला है। लगभग 30 साल बाद शनि और बुध का नवपंचम राजयोग बनने जा रहा है। वैदिक पंचांग के मुतताबिक 26 अगस्त 2025 को सुबह 6 बजकर 23 मिनट पर यह खास योग बनेगा, जब शनि मीन राशि और शुक्र कर्क राशि में रहेंगे। यह विशेष योग कुछ राशियों के लिए वरदान साबित होने वाला है। इनके करियर, कारोबार और आर्थिक जीवन में नई ऊंचाइयां हासिल करने का अवसर मिलेगा। इसके साथ ही आय के नए स्रोत बन सकते हैं और यात्राओं से भी लाभ मिलने के योग हैं। तो आइए जानते हैं उन 3 राशियों के बारे में जिनको नवपंचम राजयोग का शुभ फल मिलने वाला है।

कुंभ राशि (Aquarius)

कुंभ राशि वालों के लिए यह राजयोग बेहद शुभ रहने वाला है। इस समय आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा और समाज में आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी। मान-सम्मान और प्रतिष्ठा मिलने के साथ-साथ आत्मविश्वास भी मजबूत होगा। आर्थिक स्तर पर भी यह योग आपके लिए फायदेमंद रहेगा। पैतृक संपत्ति से लाभ मिलने की संभावना है। इस दौरान बड़े और प्रभावशाली लोगों से संबंध जुड़ सकते हैं, जिनका भविष्य में फायदा मिलेगा। लव लाइफ में उत्साह और रोमांस बढ़ेगा, वहीं अविवाहित जातकों को अच्छे रिश्ते मिल सकते हैं।

मिथुन राशि (Gemini)

मिथुन राशि वालों के लिए यह समय करियर और व्यवसाय में सफलता का संकेत दे रहा है। नौकरीपेशा जातकों को प्रमोशन और वेतनवृद्धि के अवसर मिल सकते हैं। कारोबारी जातकों के लिए यह अवधि साझेदारी में काम करने और बड़े कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए शुभ है। पुराने निवेशों से लाभ मिलेगा और जो लोग नौकरी की तलाश में हैं, उन्हें अच्छे अवसर मिल सकते हैं। खासतौर पर टेक्नोलॉजी और क्रिएटिव क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए यह समय काफी अनुकूल है।

वृष राशि (Taurus)

वृष राशि वालों के जीवन में इसका काफी बेहतर परिणाम मिलने वाले है। यह राजयोग इनके जीवन में आय और संपत्ति वृद्धि को योग लेकर आ रहा है। ऐसे में आपको अचानक धन लाभ होगा। साथ ही आपके सामाजिक संपर्क बढ़ेंगे और नए रिश्तों से भी फायदा मिलेगा। व्यापारियों को खासतौर पर आयात-निर्यात के क्षेत्र से अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। प्रेम संबध भी आपके मधुर बने रहेंगे और पारिवारिक जीवन सुखमय बीतेगा।

Published on:

19 Aug 2025 10:56 am

Navpancham Rajyog 2025: 30 साल बाद बना दुर्लभ नवपंचम राजयोग, इन 5 राशियों की चमकेगी किस्मत

