Navpancham Rajyog 2025: 30 साल बाद बना दुर्लभ नवपंचम राजयोग, इन 5 राशियों की चमकेगी किस्मत

सितंबर 2002 में एक ऐसा ही दुर्लभ संयोग बनने वाला है। लगभग 30 साल बाद शनि और बुध का नवपंचम राजयोग बनने जा रहा है। वैदिक पंचांग के मुतताबिक 26 अगस्त 2025 को सुबह 6 बजकर 23 मिनट पर यह खास योग बनेगा, जब शनि मीन राशि और शुक्र कर्क राशि में रहेंगे। यह विशेष योग कुछ राशियों के लिए वरदान साबित होने वाला है। इनके करियर, कारोबार और आर्थिक जीवन में नई ऊंचाइयां हासिल करने का अवसर मिलेगा। इसके साथ ही आय के नए स्रोत बन सकते हैं और यात्राओं से भी लाभ मिलने के योग हैं। तो आइए जानते हैं उन 3 राशियों के बारे में जिनको नवपंचम राजयोग का शुभ फल मिलने वाला है।