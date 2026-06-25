25 जून 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धर्म/ज्योतिष

Shani Rashifal 2027: चांदी के पाद से होगा शनि गोचर, इन 4 राशियों को मिल सकते हैं धन और सफलता के योग

Saturn Horoscope 2027: नए साल में शनि का चांदी के पाद से गोचर चार राशियों के लिए शुभ संकेत दे रहा है। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार करियर, धन और सम्मान में वृद्धि के योग बन सकते हैं।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Manoj Vashisth

image

ज्योतिषाचार्य राजेंद्र मुंजाल

Jun 25, 2026

Shani Rashifal 2027 Lucky Zodiac Signs

Shani Gochar 2027 Effects : शनि गोचर 2027 किन राशियों को होगा लाभ (फोटो सोर्स : AI@chatgpt)

Shani Rashifal 2027 Lucky Zodiac Signs: साल 2027 में शनि देव का गोचर ज्योतिषीय दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार इस बार शनि चांदी के पाद से प्रवेश करेंगे, जिसे शुभ संकेत माना जाता है। ज्योतिषाचार्य पंडित राजेंद्र मुंजाल के अनुसार इसका सकारात्मक प्रभाव विशेष रूप से वृषभ, कन्या, मकर और कुंभ राशि के जातकों पर पड़ सकता है।

Shani Rashifal 2027: क्या होता है चांदी का पाद

ज्योतिषियों के मुताबिक, जब शनि राशि बदलते हैं, तो चंद्रमा की स्थिति देखकर तय होता है कि वो किस पैर सोना, चांदी, तांबा या लोहा के साथ आते हैं। आमतौर पर शनि को सख्त ग्रह कहते हैं, मगर जब चांदी के पैर से आते हैं तो माहौल बदली हो जाती है। ये समय लोगों को मेहनत का पूरा फल देता है, सम्मान बढ़ाता है और पैसों की तंगी दूर करता है।

अब जानते हैं किन चार राशियों पर शनि के चांदी के पाद का असर सबसे ज्यादा होगा

Shani Gochar 2027: वृषभ राशि पर प्रभाव

वृषभ वालों की किस्मत चमकने वाली है। जो काम अब तक अटके थे, वो तेजी से पूरे होंगे। निवेश करना है तो यही वक्त है। नौकरी करने वालों की सैलरी बढ़ेगी, प्रमोशन भी मिल सकता है।

Shani Gochar 2027: कन्या राशि को मिलेंगे नए अवसर

कन्या राशि के लिए 2027 काफी यादगार रहेगा। ऑफिस हो या बिजनेस नई जिम्मेदारियां मिलेंगी, शायद कोई बड़ी डील फाइनल हो जाए। मेहनत रंग लाएगी।

Shani Gochar 2027: मकर राशि के लिए राजयोग जैसे संकेत

मकर शनि की अपनी ही राशि है, तो चांदी का पाद यहां कमाल दिखाएगा। धन-धान्य बढ़ेगा। समाज में आपका नाम और रुतबा आसमान छुएगा।

Shani Rashifal 2027: कुंभ राशि को मिलेगा मेहनत का फल

कुंभ राशि के जातकों को पुराने कामों का अच्छा रिजल्ट मिलेगा। करियर और व्यापार दोनों में नए मौके मिलेंगे। घर-परिवार में भी शांति बनी रहेगी।

Shani Gochar 2027 का देश और बाजार पर असर

शनि चांदी के पाद से जब गोचर करते हैं, तो एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अर्थव्यवस्था की हालत सुधरती है। चांदी, मेटल्स, स्टॉक मार्केट और जमीन-जायदाद में उछाल आता है। शनि न्यायदेवता भी हैं, इसलिए कानून सख्त हो सकता है और भ्रष्टाचार पर लगाम कसती है। खेती के लिए मिलाजुला पर कुल मिलाकर अच्छा वक्त रहेगा।

Shani Dev Upay 2027: शनि को प्रसन्न करने के उपाय

  1. हर शनिवार को सूर्यास्त के बाद पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीप जलाएं।
  2. शनिवार के दिन जरूरतमंद को काले तिल, उड़द, सरसों के तेल या काले कपड़े दान करें।
  3. रोज "ॐ शं शनैश्चराय नमः" मंत्र 108 बार बोलें।
  4. ईमानदारी से काम करें और कमजोरों की मदद करें शनि सिर्फ पूजा से नहीं, कर्मों से भी खुश होते हैं।

ध्यान रखें, शनि का गोचर तो पूरे देश और दुनिया के लिए गिना जाता है, लेकिन हर इंसान की कुंडली अलग होती है। असली और पूरी तस्वीर पर्सनल कुंडली की ग्रह दशा देखकर ही मिलती है। सटीक उपाय या भविष्य जानने के लिए किसी अच्छे ज्योतिषी से सलाह जरूर लें।

अस्वीकरण (Disclaimer): इस लेख में दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। यहाँ दी गई ज्योतिष, वास्तु या धार्मिक जानकारी मान्यताओं और विभिन्न स्रोतों पर आधारित है। हम इसकी पूर्ण सटीकता या सफलता की गारंटी नहीं देते हैं। किसी भी उपाय, सलाह या विधि को अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या विद्वान से परामर्श अवश्य लें।

Nirjala Ekadashi 2026: त्रिवेणी योग में इन 5 राशियों को मिल सकते हैं शुभ संकेत, जानें ज्योतिषीय भविष्यफल

ये भी पढ़ें
Nirjala Ekadashi 2026 Date and Time

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

शनि

शनि की साढ़े साती

Published on:

25 Jun 2026 11:35 am

Hindi News / Astrology and Spirituality / Shani Rashifal 2027: चांदी के पाद से होगा शनि गोचर, इन 4 राशियों को मिल सकते हैं धन और सफलता के योग

बड़ी खबरें

View All

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

Senior Citizen Tirth Yatra: वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा के लिए खुली लॉटरी, अलवर के 1660 बुजुर्ग मुफ्त में करेंगे दर्शन

Senior Citizen Tirth Yatra
अलवर

Brahma Gyan Meaning: राजा अजातशत्रु ने कैसे तोड़ा ऋषि बालाकि का अहंकार? जानिए ब्रह्मज्ञान क्या है

Raja Ajatashatru Rishi Balaki Story
धर्म और अध्यात्म

Nirjala Ekadashi Daan Evening Muhurat: निर्जला एकादशी पर शाम 05:30 बजे से रहेगा दान का खास मुहूर्त

Nirjala Ekadashi Puja Vidhi
धर्म और अध्यात्म

Aaj Ka Rashifal: निर्जला एकादशी पर कैसा रहेगा आपका दिन? जानें सभी 12 राशियों का भविष्यफल

Horoscope Today 25 June 2026
राशिफल

Nirjala Ekadashi 2026: तुलसी पूजा का महत्व, जानें शुभ मुहूर्त और धार्मिक उपाय

Tulsi Puja on Nirjala Ekadashi
धर्म और अध्यात्म
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.