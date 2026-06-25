Shani Rashifal 2027: चांदी के पाद से होगा शनि गोचर, इन 4 राशियों को मिल सकते हैं धन और सफलता के योग

ज्योतिषियों के मुताबिक, जब शनि राशि बदलते हैं, तो चंद्रमा की स्थिति देखकर तय होता है कि वो किस पैर सोना, चांदी, तांबा या लोहा के साथ आते हैं। आमतौर पर शनि को सख्त ग्रह कहते हैं, मगर जब चांदी के पैर से आते हैं तो माहौल बदली हो जाती है। ये समय लोगों को मेहनत का पूरा फल देता है, सम्मान बढ़ाता है और पैसों की तंगी दूर करता है।