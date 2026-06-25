Aaj Ka Rashifal: निर्जला एकादशी पर कैसा रहेगा आपका दिन? जानें सभी 12 राशियों का भविष्यफल

Aaj Ka Rashifal 25 June 2026: आज का दिन आध्यात्मिक ऊर्जा और सकारात्मक संभावनाओं से भरपूर माना जा रहा है। गुरुवार के शुभ प्रभाव के साथ निर्जला एकादशी (Nirjala Ekadashi 2026) और गायत्री जयंती का विशेष संयोग कई राशियों के लिए नई शुरुआत, महत्वपूर्ण निर्णय और आत्मिक उन्नति के संकेत दे रहा है। कुछ लोगों को करियर और व्यापार में लाभ के अवसर मिल सकते हैं, जबकि कुछ राशियों को संबंधों और स्वास्थ्य के मामलों में सतर्क रहने की आवश्यकता होगी। ग्रह-नक्षत्रों की चाल आपके दैनिक जीवन, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक संबंधों और भविष्य की योजनाओं पर क्या प्रभाव डालेगी, ज्योतिषाचार्य मुकेश भारद्वाज से जानते हैं 25 जून 2026 का विस्तृत राशिफल।