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राशिफल

Aaj Ka Rashifal: निर्जला एकादशी पर कैसा रहेगा आपका दिन? जानें सभी 12 राशियों का भविष्यफल

Nirjala Ekadashi Rashifal 25 June 2026: निर्जला एकादशी, गायत्री जयंती और गुरुवार के शुभ संयोग में मेष से मीन राशि तक करियर, धन, प्रेम, स्वास्थ्य और भाग्य से जुड़ी महत्वपूर्ण भविष्यवाणियां जानें।
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भारत

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Manoj Vashisth

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Pandit Mukesh Bhardwaj

Jun 25, 2026

Horoscope Today 25 June 2026

Aaj Ka Rashifal 25 June 2026 : निर्जला एकादशी और गायत्री जयंती के शुभ संयोग में पढ़ें 25 जून का राशिफल (फोटो सोर्स : AI@chatgpt)

Aaj Ka Rashifal 25 June 2026: आज का दिन आध्यात्मिक ऊर्जा और सकारात्मक संभावनाओं से भरपूर माना जा रहा है। गुरुवार के शुभ प्रभाव के साथ निर्जला एकादशी (Nirjala Ekadashi 2026) और गायत्री जयंती का विशेष संयोग कई राशियों के लिए नई शुरुआत, महत्वपूर्ण निर्णय और आत्मिक उन्नति के संकेत दे रहा है। कुछ लोगों को करियर और व्यापार में लाभ के अवसर मिल सकते हैं, जबकि कुछ राशियों को संबंधों और स्वास्थ्य के मामलों में सतर्क रहने की आवश्यकता होगी। ग्रह-नक्षत्रों की चाल आपके दैनिक जीवन, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक संबंधों और भविष्य की योजनाओं पर क्या प्रभाव डालेगी, ज्योतिषाचार्य मुकेश भारद्वाज से जानते हैं 25 जून 2026 का विस्तृत राशिफल।

आज का राशिफल: मेष

निर्जला एकादशी (Nirjala Ekadashi 2026) के दिन मेष राशि वालों को नए सहयोगियों के मिलने से कार्यों में उत्साह और गति बढ़ेगी। प्रेम संबंधों में नए नजरिए से बातचीत होगी। कार्यस्थल पर उच्च अधिकारियों के रुख में बदलाव महसूस करेंगे, इसलिए विनम्र बने रहना होगा। कोई खास विचार मन को खुशी देगा।

  • शुभ रंग: गुलाबी (पिंक)
  • भाग्यशाली अंक: 9

आज का राशिफल: वृषभ

वृषभ राशि वाले निर्जला एकादशी (Nirjala Ekadashi 2026) के दिन वैचारिक रूप से समृद्ध दिखाई देंगे। आपकी राय से दूसरे लाभान्वित हो सकते हैं। व्यावसायिक रिश्तों में अत्यधिक चतुर दिखने से बचना होगा। प्रियजनों से मुलाकात सुखद रहेगी। फिलहाल यात्रा टालना बेहतर रहेगा।

  • शुभ रंग: गहरा भूरा (डार्क ब्राउन)
  • भाग्यशाली अंक: 6

आज का राशिफल: मिथुन

शिक्षा से जुड़े मिथुन राशि के लोगों को निर्जला एकादशी (Nirjala Ekadashi 2026) के दिन अपेक्षित सफलता के लिए अपने कार्यों में नवीनता और प्रयोगधर्मिता के साथ कार्य करना होगा। अच्छा समय बन पड़ा है, इसलिए क्रियाशीलता बढ़ानी होगी। विलासिता की वस्तुओं पर धन खर्च हो सकता है।

  • शुभ रंग: सुनहरा (गोल्डन)
  • भाग्यशाली अंक: 1

आज का राशिफल: कर्क

निर्जला एकादशी के दिन कर्क राशि वाले व्यापारिक कार्यों में अच्छी सफलता मिलने से उत्साहित रहेंगे। पारिवारिक कार्यक्रम में दूसरों की बातों से आहत हो सकते हैं; तुरंत प्रतिक्रिया देने से बचना होगा। कार्यक्षमता बढ़ानी होगी। कानूनी समस्याओं में पड़ने से बचना होगा।

  • शुभ रंग: नीला (ब्लू)
  • भाग्यशाली अंक: 2

आज का राशिफल: सिंह

सिंह राशि वालों को इंटरव्यू या महत्वपूर्ण मुलाकातों में इच्छित परिणाम मिलने की संभावना रहेगी। समय की पाबंदी का ख्याल रखना होगा। मनोरंजन, लापरवाही या भोग-विलास में समय बीत सकता है। माता-पिता (पेरेंट्स) के साथ बातचीत सार्थक रहेगी।

  • शुभ रंग: लाल (रेड)
  • भाग्यशाली अंक: 8

आज का राशिफल: कन्या

कन्या राशि वालों को आज व्यापार में धन की स्थिति थोड़ी कमजोर रहेगी। दूसरों पर निर्भरता बढ़ सकती है। यात्रा व्यावसायिक रिश्तों को मजबूत करने में अच्छी भूमिका निभा सकती है। स्वास्थ्य समस्याओं पर समय और धन खर्च होने की संभावना बन रही है।

  • शुभ रंग: क्रीम
  • भाग्यशाली अंक: 4

आज का राशिफल: तुला

निर्जला एकादशी के दिन तुला राशि वालों को व्यापारिक सौदे लाभ देने वाले रहेंगे। उच्च अधिकारियों के बीच प्रभाव बढ़ेगा। सरकारी कामकाज तीव्र गति से होने की संभावना है। न्यायालय में पक्ष मजबूत होगा। भूमि और संपत्ति विवादों में लाभ की स्थिति बनेगी।

  • शुभ रंग: चमकदार सफेद (ब्राइट व्हाइट)
  • भाग्यशाली अंक: 9

आज का राशिफल: वृश्चिक

भावनात्मक संबंधों में आशंका जनित व्यवहार से तनाव बढ़ने का अंदेशा रहेगा। विरोधियों द्वारा परेशान करने के प्रयास सफल हो सकते हैं। वार्तालाप में बड़े वादे करने से बचना होगा। कानूनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के प्रति लापरवाही न बरतें।

  • शुभ रंग: हल्का धूसर (लाइट ग्रे)
  • भाग्यशाली अंक: 6

आज का राशिफल: धनु

आपके द्वारा किए गए कठोर परिश्रम और ईमानदार प्रयासों को बड़ी सफलता मिल सकती है। माता-पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। मांगलिक कार्यों में अनुमान से अधिक धन खर्च होने के योग बन रहे हैं। प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी।

  • शुभ रंग: सुनहरा (गोल्डन)
  • भाग्यशाली अंक: 3

आज का राशिफल: मकर

पिछले किए गए परिश्रम का लाभ मिलने से अर्थव्यवस्था (आर्थिक स्थिति) में सुधार होगा। भावनात्मक संबंधों के प्रति मोह बढ़ेगा। संतान पक्ष के कार्यों से निराशा और खर्च बढ़ने की संभावना है। आकस्मिक यात्रा के योग बन रहे हैं।

  • शुभ रंग: कॉफी
  • भाग्यशाली अंक: 2

आज का राशिफल: कुंभ

टीमवर्क में तालमेल का अभाव होने से आर्थिक हानि या लक्ष्यों की प्राप्ति में बाधाएं महसूस करेंगे। सूचनाओं के आदान-प्रदान में सावधानी बरतनी होगी। कानून के पक्ष को समझने की आवश्यकता रहेगी। भावनात्मक संबंधों से मदद मिलेगी।

  • शुभ रंग: तांबा (कॉपर)
  • भाग्यशाली अंक: 5

आज का राशिफल: मीन

किसी खास बात के परिणाम निराशा दे सकते हैं; संघर्ष के लिए तैयार रहना होगा। बुद्धि-कौशल से वार्तालाप का रुख बदलने में सफल रहेंगे। नए अनुबंध लाभान्वित कर सकते हैं। प्रेम संबंधों में अस्थिरता का सामना करना पड़ सकता है।

  • शुभ रंग: गहरा नारंगी (डार्क ऑरेंज)
  • भाग्यशाली अंक: 7

Nirjala Ekadashi 2026: त्रिवेणी योग में इन 5 राशियों को मिल सकते हैं शुभ संकेत, जानें ज्योतिषीय भविष्यफल

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Updated on:

25 Jun 2026 06:05 am

Published on:

25 Jun 2026 05:19 am

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