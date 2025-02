Vijaya Ekadashi 2025 : इस बार बन रहे हैं विशेष योग, भगवान श्रीराम ने भी रखा था ये व्रत , जानें पूजा और व्रत की विधि

विजया एकादशी 2025 की तिथि और शुभ मुहूर्त | Vijaya Ekadashi 2025 date and auspicious time – इस वर्ष विजया एकादशी 24 फरवरी 2025 को मनाई जाएगी। – एकादशी तिथि प्रारंभ: 23 फरवरी 2025 को दोपहर 01:55 बजे

– एकादशी तिथि समाप्त: 24 फरवरी 2025 को दोपहर 01:44 बजे – व्रत पालन की तिथि: 24 फरवरी 2025 (उदय तिथि के अनुसार) विजया एकादशी पर बन रहे शुभ योग | Auspicious yoga is being formed on Vijaya Ekadashi सिद्धि योग: यह योग साधकों के लिए विशेष फलदायी माना जाता है।

पूजा और व्रत की विधि – प्रातःकाल स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। – घर के पूजा स्थल को साफ कर भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। – भगवान विष्णु को वस्त्र, चंदन, धूप, दीप, पुष्प, तुलसी दल और मिष्ठान अर्पित करें।

– घी का दीपक जलाएं और विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। – मां लक्ष्मी की पूजा भी विधिपूर्वक करें। – दिनभर व्रत रखें और केवल फलाहार करें। – अगले दिन द्वादशी तिथि में व्रत का पारण करें।

विजया एकादशी के दिन प्रमुख मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त: सुबह 05:11 से 06:01 बजे तक विजय मुहूर्त: दोपहर 02:29 से 03:15 बजे तक गोधूलि मुहूर्त: शाम 06:15 से 06:40 बजे तक निशिता मुहूर्त: रात्रि 12:09 से 12:59 बजे तक

विजया एकादशी व्रत का महत्व हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व होता है। यह व्रत न केवल आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करता है, बल्कि भौतिक सुख-समृद्धि भी प्रदान करता है। पौराणिक कथा के अनुसार, इस व्रत को करने से पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है।