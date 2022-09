पानी पर तैरने वाला सोलर Power प्लांट शुरू, सबसे सस्ती मिलेगी बिजली, कम होगा बिल

देशभर में महंगी होती बिजली से सभी परेशान है, हर महीने आने वाला बिजली बिल बजट बिगाड़ देता है। ऐसे में अब एनटीपीसी पानी पर तैरता हुआ बिजली बनाने वाला प्लांट लगा रही है, जिससे सिर्फ 3 रु प्रति यूनिट के दाम पर ही बिजली मिल जाएगी। इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश के औरैया जिले से हो चुकी है।

NTPC Floating Solar PLant जीएम जसवीर सिंह अहलावत ने इस पर बातचीत के दौरान बताया कि, गुरुवार रात से उत्पादन शुरू हो चुका है, ये हमारे लिए बड़ी उपलब्धी है। एनटीपीसी के अपर महाप्रबंधक संजय बाल्यान कहते हैं कि, यूपी में ये अपने तरह का अलग ही पानी पर तैरता हुआ सोलर प्लांट है। एनटीपीसी ने पानी पर सोलर प्लांट लगाकर बिजली की समस्या से निजात दिलाने का प्रयास शुरू कर दिया है। एनटीपीसी ने अब तक चार प्रदेशों तेलंगाना के रामागुंडम, केरल के कायमकुलम, गुजरात के कवास और आंध्र प्रदेश के सेमाद्री में जलाशय पर तैरते सोलर संयंत्र लगा चुकी है।

File Photo of Floating Solar Power Plant in UP