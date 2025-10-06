महंगे पेट्रोल का खर्च खत्म: देखें ये 5 किफायती इलेक्ट्रिक स्कूटर, जो डेली यूज के लिए हैं बेहतर, कीमत 79,999 रुपये से स्टार्ट

Best Electric Scooter in India 2025 (Image: Honda and Others Official Website)
Best Electric Scooter in India 2025: भारत में पेट्रोल की बढ़ती कीमतों और ट्रैफिक की समस्या के बीच अब लोग तेजी से इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की तरफ रुख कर रहे हैं। ये स्कूटर न केवल पर्यावरण के लिए अच्छे हैं बल्कि मेंटेनेंस में भी सस्ते पड़ते हैं। अगर आप रोजाना 50 से 100 किलोमीटर का सफर करते हैं तो आपके लिए ये ई-स्कूटर्स बेहतरीन ऑप्शन साबित हो सकते हैं। आइए जानते हैं भारत में मिलने वाले 5 किफायती इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के बारे में।
Ola S1 X को कंपनी ने खासतौर पर बजट यूजर्स के लिए लॉन्च किया है। इसकी शुरुआती कीमत 79,999 रुपये है। इसमें 2kWh से 4kWh तक की बैटरी दी गई है, जो एक बार चार्ज होने पर 242 किमी तक की रेंज देती है। इसमें लगी 5.5kW मोटर सिर्फ 2.6 सेकंड में 0 से 40 किमी/घंटा की रफ्तार पकड़ लेती है। फीचर्स की बात करें तो इसमें 7-इंच TFT डिस्प्ले, क्रूज कंट्रोल, रिवर्स मोड, OTA अपडेट्स और नेविगेशन सिस्टम दिया गया है।
TVS iQube अपनी कम्फर्ट और भरोसेमंद परफॉर्मेंस के लिए जाना जाता है। इसकी शुरुआती कीमत 96,422 रुपये है। इसमें 2.2kWh से 5.1kWh तक की बैटरी दी गई है जो 212 किमी तक की रेंज देती है। इसका 4.4kW मोटर सिर्फ 4.2 सेकंड में 0 से 40 किमी/घंटा की स्पीड पकड़ लेता है। फीचर्स में 7-इंच टचस्क्रीन, Alexa इंटीग्रेशन, जियो-फेंसिंग और टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन शामिल हैं।
Bajaj Chetak की कीमत 1,02,400 रुपये है। यह स्कूटर अपने स्टाइलिश डिजाइन और मजबूती के लिए पॉपुलर है। इसमें 3.5kWh की बैटरी और 4kW की मोटर मिलती है जो 153 किमी की रेंज और 73 किमी/घंटा की टॉप स्पीड देती है।
फीचर्स में टचस्क्रीन डैशबोर्ड, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, लाइव ट्रैकिंग और रीजेनरेटिव ब्रेकिंग दिए गए हैं। इसकी मेटल बॉडी और 32 लीटर स्टोरेज इसे टिकाऊ और प्रैक्टिकल बनाते हैं।
Ather Rizta को फैमिली के लिए डिजाइन किया गया है। इसकी कीमत 1,04,999 रुपये से शुरू होती है। इसमें 2.9kWh और 3.7kWh की बैटरी ऑप्शन मिलते हैं जो 159 किमी तक की रेंज देते हैं। यह स्कूटर 4.3kW मोटर के साथ आता है और लगभग 8.3 घंटे में पूरी तरह चार्ज हो जाता है। फीचर्स में 7-इंच टचस्क्रीन, वॉयस असिस्टेंट, OTA अपडेट्स और मल्टीपल राइड मोड्स शामिल हैं। साथ ही इसका 56 लीटर स्टोरेज इसे सबसे ज्यादा स्पेशियस स्कूटर बनाता है।
Honda ने अपनी मशहूर स्कूटर सीरीज Activa को अब इलेक्ट्रिक अवतार में पेश किया है। इसकी कीमत 1,17,428 रुपये है। यह स्कूटर 1.5kWh की स्वैपेबल बैटरी के साथ आता है जिसे मिनटों में बदला जा सकता है। फिलहाल यह सुविधा मुंबई, दिल्ली और बेंगलुरु में उपलब्ध है। Activa E एक बार चार्ज होने पर 102 किमी की रेंज और 80 किमी/घंटा की टॉप स्पीड देती है। फीचर्स में डिजिटल क्लस्टर, ब्लूटूथ, रोडसिंक ऐप और रीजेनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम शामिल हैं।
अगर आप रोजमर्रा के सफर के लिए एक कम खर्च, ज्यादा माइलेज और पर्यावरण-अनुकूल वाहन ढूंढ रहे हैं तो ये पांचों इलेक्ट्रिक स्कूटर्स आपके लिए शानदार विकल्प हैं। इनमें से हर मॉडल अपनी कीमत, फीचर्स और रेंज के हिसाब से बेहतरीन है।
