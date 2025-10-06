महंगे पेट्रोल का खर्च खत्म: देखें ये 5 किफायती इलेक्ट्रिक स्कूटर, जो डेली यूज के लिए हैं बेहतर, कीमत 79,999 रुपये से स्टार्ट

Best Electric Scooter in India 2025: भारत में पेट्रोल की बढ़ती कीमतों और ट्रैफिक की समस्या के बीच अब लोग तेजी से इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की तरफ रुख कर रहे हैं। ये स्कूटर न केवल पर्यावरण के लिए अच्छे हैं बल्कि मेंटेनेंस में भी सस्ते पड़ते हैं। अगर आप रोजाना 50 से 100 किलोमीटर का सफर करते हैं तो आपके लिए ये ई-स्कूटर्स बेहतरीन ऑप्शन साबित हो सकते हैं। आइए जानते हैं भारत में मिलने वाले 5 किफायती इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के बारे में।