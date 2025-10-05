Honda Activa vs TVS Jupiter: GST घटने के बाद कौन-सा स्कूटर खरीदें? यहां समझिए किसे घर लाने में है फायदा

Honda Activa vs TVS Jupiter: हाल ही में GST में कटौती के बाद स्कूटर खरीदारों के लिए अच्छी खबर आई है। अब Honda Activa 110 और TVS Jupiter 110 दोनों की कीमतें पहले से कम हो गई हैं जिससे यह मिडिल क्लास ग्राहकों के लिए और भी किफायती हो गए हैं। ऑफिस जाने, रोजमर्रा की जरूरतों या फैमिली राइड के लिए स्कूटर खरीदना सोच रहे हैं यह खबर आपके काम की हो सकती है। चलिए जानते हैं इन दोनों स्कूटर्स में किसे खरीदना आपके लिए बेस्ट रहेगा।