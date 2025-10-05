Patrika LogoSwitch to English

ऑटोमोबाइल

Honda Activa vs TVS Jupiter: GST घटने के बाद कौन-सा स्कूटर खरीदें? यहां समझिए किसे घर लाने में है फायदा

Honda Activa vs TVS Jupiter: GST घटने के बाद Honda Activa 110 और TVS Jupiter 110 की कीमतें कम हुई हैं। जानिए कौन सा स्कूटर बेहतर माइलेज, फीचर्स और वैल्यू फॉर मनी के साथ में आता है?

2 min read

भारत

image

Rahul Yadav

Oct 05, 2025

Honda Activa vs TVS Jupiter

Honda Activa vs TVS Jupiter (Image: Honda and TVS)

Honda Activa vs TVS Jupiter: हाल ही में GST में कटौती के बाद स्कूटर खरीदारों के लिए अच्छी खबर आई है। अब Honda Activa 110 और TVS Jupiter 110 दोनों की कीमतें पहले से कम हो गई हैं जिससे यह मिडिल क्लास ग्राहकों के लिए और भी किफायती हो गए हैं। ऑफिस जाने, रोजमर्रा की जरूरतों या फैमिली राइड के लिए स्कूटर खरीदना सोच रहे हैं यह खबर आपके काम की हो सकती है। चलिए जानते हैं इन दोनों स्कूटर्स में किसे खरीदना आपके लिए बेस्ट रहेगा।

Honda Activa vs TVS Jupiter: GST घटने के बाद कितनीं रह गईं कीमतें?

GST कट के बाद Honda Activa 6G की एक्स-शोरूम कीमत अब 74,369 रुपये है, जबकि TVS Jupiter 110 की शुरुआती कीमत 72,400 रुपये है। Jupiter की कीमत थोड़ी कम होने की वजह से यह बजट पर ध्यान रखने वाले खरीदारों के लिए आकर्षक विकल्प बन जाता है।

Honda Activa vs TVS Jupiter: इंजन और परफॉर्मेंस कैसा है?

दोनों स्कूटर्स 110cc सेगमेंट में आते हैं लेकिन परफॉर्मेंस में थोड़ा अंतर हैं। Honda Activa 6G का इंजन 109.51 cc का है और यह 7.79 PS पावर देता है। वहीं, TVS Jupiter 110 का इंजन 113.3 cc का है और 8.02 PS का पावर जनरेट करता है। टॉर्क की बात करें तो Activa का टॉर्क 8.84 Nm और Jupiter का 8.8 Nm है। दोनों में CVT ट्रांसमिशन और एयर-कूल्ड इंजन मिलता है।

Honda Activa vs TVS Jupiter: माइलेज के ममले में कौन है बढ़िया?

माइलेज की बात करें तो Honda Activa 6G 59.5 kmpl देती है जबकि TVS Jupiter 110 का माइलेज 48 kmpl है। अगर आपकी प्राथमिकता लंबी दूरी और कम ईंधन खर्च है तो Activa बेहतर विकल्प है। Jupiter में iGo असिस्ट फीचर है जो फ्यूल बचाने में मदद करता है और शहर की राइडिंग के लिए इसे अच्छा बनाता है।

Honda Activa vs TVS Jupiter: फीचर्स कैसे हैं?

फीचर्स के मामले में TVS Jupiter थोड़ी आगे है। Activa 6G में इडलिंग स्टॉप सिस्टम, साइलेंट स्टार्ट, 18L अंडरसीट स्टोरेज, कॉम्बी ब्रेक और H-Smart वेरिएंट में ब्लूटूथ कनेक्टिविटी जैसी सुविधाएं मिलती हैं। वहीं दूसरी तरफ Jupiter में 33L अंडरसीट स्टोरेज (डबल हेलमेट फिट), LED हेडलाइट, डिजिटल कंसोल, USB चार्जिंग और SmartXonnect फीचर हैं जिसमें नेविगेशन और कॉल अलर्ट शामिल हैं।

फीचरHonda Activa 6GTVS Jupiter 110
इंजन क्षमता109.51 cc113.3 cc
मैक्स पावर7.79 PS @ 8000 rpm8.02 PS @ 6500 rpm
मैक्स टॉर्क8.84 Nm @ 5500 rpm8.8 Nm @ 5500 rpm
कूलिंगएयर-कूल्डएयर-कूल्ड
फ्यूल सिस्टमफ्यूल इंजेक्शन (FI)फ्यूल इंजेक्शन (FI)
ट्रांसमिशनCVTCVT
एमिशन स्टैंडर्डBS6-2.0BS6-2.0
माइलेज59.5 kmpl (ARAI क्लेम)
लगभग 47 kmpl रियल वर्ल्ड 		48 kmpl (ARAI क्लेम)

Honda Activa vs TVS Jupiter: कौन सा स्कूटर खरीदें?

अगर आपकी प्राथमिकता कम कीमत, ज्यादा स्टोरेज, मॉडर्न फीचर्स और थोड़ा ज्यादा पावर है तो TVS Jupiter एक बेहतर विकल्प है। वहीं, अगर आप बेहतर माइलेज, ब्रांड भरोसा और कम मेंटेनेंस चाहते हैं तो Honda Activa 110 आपके लिए सही रहेगा।

कुल-मिलकर दोनों स्कूटर्स अपनी जरूरतों के हिसाब से बेहतर हैं। बजट, फीचर्स और माइलेज के आधार पर ही सही फैसला लिया जा सकता है।

Published on:

05 Oct 2025 05:56 pm

Hindi News / Automobile / Honda Activa vs TVS Jupiter: GST घटने के बाद कौन-सा स्कूटर खरीदें? यहां समझिए किसे घर लाने में है फायदा

