भारत में नए अवतार के साथ लॉन्च हुईं ये 2 नई SUV, एक में तो मिलते हैं AI फीचर्स, जानें कीमत और खासियत

2025 Mahindra Thar and Citroen Aircross X Launched: अगर आप भी थार लवर हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। लंबे इंतजार के बाद महिंद्रा ने अपनी नई अपडेटेड थार मॉडल (2025 Mahindra Thar) को नए अवतार में भारत में लॉन्च कर दिया है। इसके आलावा Citroën ने भी अपनी अपडेटेड Citroen Aircross X को भारतीय बाजार में उतार दिया है। Aircross X में AI वॉयस असिस्टेंट और स्मार्ट फीचर्स की भरमार है तो दूसरी ओर Thar ने अपनी ऑफ-रोडिंग ताकत और दमदार लुक से सबका ध्यान खींचा है। चाहे शहर में स्मार्ट ड्राइविंग करनी हो या एडवेंचर के लिए हाई-ग्राउंड SUV चाहिए, ये दोनों कारें अलग-अलग जरूरतों को पूरा करती हैं। इस आर्टिकल में हम आपको इन दोनों एसयूवी की खासियत, कीमत और स्पेसिफिकेशन के बारे में बताएंगे।