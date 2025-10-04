भारत में नए अवतार के साथ लॉन्च हुईं ये 2 नई SUV, एक में तो मिलते हैं AI फीचर्स, जानें कीमत और खासियत

2025 Mahindra Thar and Citroen Aircross X Launched in india (Image: Citroen and Mahindra)
2025 Mahindra Thar and Citroen Aircross X Launched: अगर आप भी थार लवर हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। लंबे इंतजार के बाद महिंद्रा ने अपनी नई अपडेटेड थार मॉडल (2025 Mahindra Thar) को नए अवतार में भारत में लॉन्च कर दिया है। इसके आलावा Citroën ने भी अपनी अपडेटेड Citroen Aircross X को भारतीय बाजार में उतार दिया है। Aircross X में AI वॉयस असिस्टेंट और स्मार्ट फीचर्स की भरमार है तो दूसरी ओर Thar ने अपनी ऑफ-रोडिंग ताकत और दमदार लुक से सबका ध्यान खींचा है। चाहे शहर में स्मार्ट ड्राइविंग करनी हो या एडवेंचर के लिए हाई-ग्राउंड SUV चाहिए, ये दोनों कारें अलग-अलग जरूरतों को पूरा करती हैं। इस आर्टिकल में हम आपको इन दोनों एसयूवी की खासियत, कीमत और स्पेसिफिकेशन के बारे में बताएंगे।
सिट्रोएन ने अपनी Aircross SUV का नया अपडेटेड वर्जन Aircross X भारत में लॉन्च कर दिया है। इस मॉडल की शुरुआती कीमत 8.29 लाख एक्स-शोरूम है।
इस एसयूवी की सबसे बड़ी खासियत Cara AI है, जो 50 से ज्यादा भाषाओं में काम करता है। यह वॉइस असिस्टेंट नेविगेशन, एंटरटेनमेंट और कार की सिस्टम सेटिंग्स को आसानी से कंट्रोल करने में मदद करता है। साथ ही इसमें वॉइस SOS फीचर और रिमोट अलर्ट भी दिए गए हैं जो सेफ्टी को और बेहतर बनाते हैं।
इसके अलावा Aircross X में पुश-बटन स्टार्ट, Proxi-Sense प्रॉक्सिमिटी सेंसर और कई ड्राइवर एड्स जैसे क्रूज कंट्रोल, ऑटो-डिमिंग रियर व्यू मिरर और 360° कैमरा का ऑप्शन भी शामिल हैं।
इंटीरियर भी अपडेट किया गया है जिसमें वेंटिलेटेड लेदर सीट्स, एम्बियंट और फुटवेल लाइटिंग, नया 10.25 इंच का टचस्क्रीन और 7 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर शामिल है। इसके साथ ही गोल्ड एक्सेंट्स जैसे छोटे लेकिन प्रीमियम टच भी मिलते हैं।
कलर्स की बात करें तो Aircross X में नए ऑप्शंस शामिल किए गए हैं अब इसमें 10 कलर और डुअल-टोन कॉम्बिनेशन मिलते हैं। सुरक्षा फीचर्स में 6 एयरबैग्स, ESP, हिल होल्ड असिस्ट, ABS+EBD और रियर पार्किंग सेंसर्स स्टैंडर्ड दिए गए हैं।
इंजन ऑप्शंस में 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड और टर्बो पेट्रोल यूनिट मौजूद हैं जो मैनुअल और ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के साथ आते हैं।
|फीचर
|विवरण
|एक्स-शोरूम कीमत
|₹8.29 लाख (बेस वेरिएंट)
|इंजन
|1.2L नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल (82 PS), 1.2L टर्बो पेट्रोल (110 PS)
|टॉर्क (Nm)
|115 Nm (NA), 190 Nm (Turbo MT), 205 Nm (Turbo AT)
|ट्रांसमिशन
|5-स्पीड MT (NA), 6-स्पीड MT/AT (Turbo)
|ड्राइवट्रेन
|FWD (NA), FWD या AWD (Turbo)
|माइलेज (ARAI)
|17.5 kmpl (NA), 18.5 kmpl (Turbo MT), 17.6 kmpl (Turbo AT)
|सीटिंग क्षमता
|5
|ग्राउंड क्लीयरेंस
|200 mm
|सुरक्षा फीचर्स
|6 एयरबैग्स, ESP, हिल होल्ड असिस्ट, ABS+EBD, 360° कैमरा, TPMS, ISOFIX
|फीचर्स
|Cara AI वॉयस असिस्टेंट, वेंटिलेटेड सीट्स, 10.25" टचस्क्रीन, ड्यूल-टोन रूफ
महिंद्रा की नई अपडेटड फेसलिफ्ट Thar SUV का देश में लोग लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, जिसे अब लॉन्च कर दिया गया है। भारत में इसकी खूब बिक्री होती है खासकर यूथ के बीच ज्यादा पॉपुलर है। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 9.99 लाख रुपये रखी गई है। नई Thar के बाहरी डिजाइन में बदलाव के साथ बेहतर इंटीरियर्स और स्मार्ट फीचर्स जोड़े गए हैं।
नई थार में डुअल-टोन बंपर, ब्लैक थीम डैशबोर्ड, स्लाइडिंग आर्मरेस्ट, रियर AC वेंट्स, रिवर्स कैमरा और 10.25 इंच की HD टचस्क्रीन जैसी खूबियां मिलती हैं। इसके अलावा टायर डायरेक्शन मॉनिटरिंग सिस्टम और पॉवर विंडोज जैसी सुविधा भी दी गई हैं।
इस SUV में 2.0 लीटर mStallion पेट्रोल इंजन और 2.2 लीटर mHawk डीजल इंजन के ऑप्शन मिलते हैं। मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ट्रांसमिशन उपलब्ध हैं। ग्राहक RWD और 4X4 ऑप्शन में चुन सकते हैं जो ऑफ-रोड ड्राइविंग के लिहाज से बेहतर है।
नई थार के 4WD वेरिएंट्स की कीमत 14.69 लाख से लेकर 16.99 लाख रुपये तक है। साथ ही इसमें नए कलर ऑप्शन और 18 इंच के अलॉय व्हील्स भी शामिल हैं जो इस SUV को और भी आकर्षक बनाते हैं।
|फीचर
|2025 महिंद्रा थार डिटेल
|एक्स-शोरूम कीमत
|₹9.99 लाख (बेस वेरिएंट)
|इंजन
|2.0L mStallion पेट्रोल (150 PS), 2.2L mHawk डीजल (130 PS)
|टॉर्क (Nm)
|पेट्रोल: 300 Nm (MT), 320 Nm (AT); डीजल: 300 Nm
|ट्रांसमिशन
|6-स्पीड MT, 6-स्पीड AT
|ड्राइवट्रेन
|RWD (AT), 4WD ऑप्शन उपलब्ध
|माइलेज (ARAI)
|पेट्रोल/डीजल लगभग 9-12 kmpl
|सीटिंग क्षमता
|4
|ग्राउंड क्लीयरेंस
|226 mm
|सुरक्षा फीचर्स
|6 एयरबैग्स, ESP, हिल होल्ड असिस्ट, ABS, रियर पार्किंग सेंसर्स
|फीचर्स
|10.25" HD टचस्क्रीन, रियर AC वेंट्स, ड्यूल-टोन बंपर, ब्लैक डैशबोर्ड, टायर डायरेक्शन मॉनिटरिंग सिस्टम
बड़ी खबरेंView All
ऑटोमोबाइल
ट्रेंडिंग