Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

ऑटोमोबाइल

GST 2.0: जीएसटी के बाद MG Cars और Mahindra XUV की कीमतों में कितना हुआ बदलाव, कौन सी गाड़ी हुई सस्ती या महंगी?

GST 2.0 Impact on Car: GST 2.0 लागू होने के बाद ऑटोमोबाइल सेक्टर में हलचल मच गई है। खासकर MG Motors और Mahindra XUV की SUV खरीदने वालों के लिए ये बदलाव खास मायने रखते हैं। नई टैक्स स्लैब के चलते गाड़ियों के दाम में बदलाव हुआ है।

भारत

Anamika Mishra

Sep 25, 2025

MG car prices after GST 2.0, Mahindra XUV price change GST 2.0, Car price revision after GST 2025, GST 2.0 impact on car prices, MG and Mahindra car price list 2025,
MG Cars और Mahindra XUV की कीमत। (Image Source: Gemini AI)

MG and Mahindra XUV Car Prices: त्योहारों के शुरू होने से पहले ही ग्राहकों की चांदी हो गई है। सरकार ने GST में कटौती कर दी है। जीएसटी 2.0 लागू होने के बाद ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में बड़ा बदलाव देका गया है। नई जीएसटी दरें नवरात्रि के पहले यानी 22 सितंबर से लागू कर दी गई हैं। जएसटी लागू होने से पहले ही महिंद्रा की गाड़ियां 1.56 लाख रुपये तक सस्ती हो गई थीं। अब देखाना ये होगा कि जीएटी लागू होने के बाद MG Motors और Mahindra XUV की कार के दामों में क्या बदलाव आया है।

क्या सस्ता क्या महंगा?

GST की दरों में कमी के बाद से Mahindra ने अपनी कई गाड़ियों, जिनमें XUV700, XUV 3XO, Thar, Bolero, और Scorpio शामिल हैं, की कीमतों में ₹1.5 लाख तक की कटौती की है, जिससे दामों में बदलाव हुआ है। MG Cars के मॉडल जैसे Astor, Hector, Gloster के दाम में भी बदलाव हुआ है।

MG Cars पर GST 2.0 का असर

मॉडलपुरानी कीमत (₹ एक्स-शोरूम)नई कीमतबदलाव
MG Hector₹ 15.00 लाख₹ 14.70 लाख₹ 30,000 सस्ती
MG ZS EV₹ 23.00 लाख₹ 22.20 लाख₹ 80,000 सस्ती
MG Gloster₹ 38.80 लाख₹ 39.30 लाख₹ 50,000 महंगी

Mahindra XUV Series पर GST 2.0 का असर

मॉडलपुरानी कीमतनई कीमतबदलाव
XUV300₹ 9.00 लाख₹ 8.85 लाख₹ 15,000 सस्ती
XUV700 AX7₹ 21.20 लाख₹ 21.80 लाख₹ 60,000 महंगी
Scorpio-N₹ 13.50 लाख₹ 13.75 लाख₹ 25,000 महंगी

GST 2.0 के कारण हुए टैक्स बदलाव

वाहन का प्रकारपुराना टैक्सनया टैक्सबदलाव
EVs (Electric)5%3%घटा
Hybrid12%8%घटा
SUV (2.0L इंजन से अधिक)28% + Cess28% + अधिक Cessबढ़ा

ये भी पढ़ें

3 करोड़ की Range Rover में चलती हैं Malaika Arora, जानिए इस लग्जरी कार के कंफर्ट, सेफ्टी और इंजन फीचर्स
ऑटोमोबाइल

खबर शेयर करें:

Published on:

25 Sept 2025 03:17 pm

Hindi News / Automobile / GST 2.0: जीएसटी के बाद MG Cars और Mahindra XUV की कीमतों में कितना हुआ बदलाव, कौन सी गाड़ी हुई सस्ती या महंगी?

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.