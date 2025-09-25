GST 2.0: जीएसटी के बाद MG Cars और Mahindra XUV की कीमतों में कितना हुआ बदलाव, कौन सी गाड़ी हुई सस्ती या महंगी?

MG and Mahindra XUV Car Prices: त्योहारों के शुरू होने से पहले ही ग्राहकों की चांदी हो गई है। सरकार ने GST में कटौती कर दी है। जीएसटी 2.0 लागू होने के बाद ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में बड़ा बदलाव देका गया है। नई जीएसटी दरें नवरात्रि के पहले यानी 22 सितंबर से लागू कर दी गई हैं। जएसटी लागू होने से पहले ही महिंद्रा की गाड़ियां 1.56 लाख रुपये तक सस्ती हो गई थीं। अब देखाना ये होगा कि जीएटी लागू होने के बाद MG Motors और Mahindra XUV की कार के दामों में क्या बदलाव आया है।