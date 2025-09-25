GST 2.0: जीएसटी के बाद MG Cars और Mahindra XUV की कीमतों में कितना हुआ बदलाव, कौन सी गाड़ी हुई सस्ती या महंगी?

MG and Mahindra XUV Car Prices: त्योहारों के शुरू होने से पहले ही ग्राहकों की चांदी हो गई है। सरकार ने GST में कटौती कर दी है। जीएसटी 2.0 लागू होने के बाद ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में बड़ा बदलाव देका गया है। नई जीएसटी दरें नवरात्रि के पहले यानी 22 सितंबर से लागू कर दी गई हैं। जएसटी लागू होने से पहले ही महिंद्रा की गाड़ियां 1.56 लाख रुपये तक सस्ती हो गई थीं। अब देखाना ये होगा कि जीएटी लागू होने के बाद MG Motors और Mahindra XUV की कार के दामों में क्या बदलाव आया है।
GST की दरों में कमी के बाद से Mahindra ने अपनी कई गाड़ियों, जिनमें XUV700, XUV 3XO, Thar, Bolero, और Scorpio शामिल हैं, की कीमतों में ₹1.5 लाख तक की कटौती की है, जिससे दामों में बदलाव हुआ है। MG Cars के मॉडल जैसे Astor, Hector, Gloster के दाम में भी बदलाव हुआ है।
|मॉडल
|पुरानी कीमत (₹ एक्स-शोरूम)
|नई कीमत
|बदलाव
|MG Hector
|₹ 15.00 लाख
|₹ 14.70 लाख
|₹ 30,000 सस्ती
|MG ZS EV
|₹ 23.00 लाख
|₹ 22.20 लाख
|₹ 80,000 सस्ती
|MG Gloster
|₹ 38.80 लाख
|₹ 39.30 लाख
|₹ 50,000 महंगी
|मॉडल
|पुरानी कीमत
|नई कीमत
|बदलाव
|XUV300
|₹ 9.00 लाख
|₹ 8.85 लाख
|₹ 15,000 सस्ती
|XUV700 AX7
|₹ 21.20 लाख
|₹ 21.80 लाख
|₹ 60,000 महंगी
|Scorpio-N
|₹ 13.50 लाख
|₹ 13.75 लाख
|₹ 25,000 महंगी
|वाहन का प्रकार
|पुराना टैक्स
|नया टैक्स
|बदलाव
|EVs (Electric)
|5%
|3%
|घटा
|Hybrid
|12%
|8%
|घटा
|SUV (2.0L इंजन से अधिक)
|28% + Cess
|28% + अधिक Cess
|बढ़ा