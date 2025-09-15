Patrika LogoSwitch to English

GST घटने के बाद इतनी सस्ती हुईं कारें, देखें Maruti, Hyundai, Tata, Mahindra और अन्य कंपनियों की 60 से ज्यादा गाड़ियों पर बचत

GST on Cars: हाल ही में भारत सरकार ने GST में बदलाव किया है। 22 सितंबर 2025 से लागू कर दिया जाएगा। Maruti, Hyundai, Tata, Mahindra और अन्य कंपनियों की 60 से ज्यादा कारें इस कटौती से सस्ती हो जाएंगी, देखें किस गाड़ी पर कितनी बचत होगी?

भारत

Rahul Yadav

Sep 15, 2025

GST on Cars
GST on Cars: 22 सितंबर से सस्ती होंगी ये 60 से ज्यादा कारें

GST on Cars: हाल ही में भारत सरकार ने नया GST रिफार्म किया है। जिसका असर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पर भी पर देखने को मिल रहा है। सरकार ने कारों पर लगने वाली GST दरों को 28% से घटाकर 18% कर दिया है। यानी अब आम ग्राहकों के लिए छोटी और मिड-सेगमेंट कारें खरीदना पहले से सस्ता हो जाएगा।

वहीं, लग्जरी सेगमेंट की गाड़ियों पर टैक्स बढ़ाकर 40% कर दिया गया है जिससे प्रीमियम SUV और हाई-एंड कारें और महंगी होंगी।

नई GST दरें 22 सितंबर 2025 से लागू हो जाएंगी। ऐसे में अगर आप Maruti, Hyundai, Tata, Mahindra या फिर किसी और कंपनी की नई कार लेने की सोच रहे हैं तो यह खबर आपके काम की है।

इस आर्टिकल में हम आपको बताएंगे कि किस कंपनी की कौन सी कार कितनी सस्ती हो रही है और आपकी जेब में कितनी बचत होगी।

चलिए जानते हैं किस कंपनी की, कौन सी कार कितनी सस्ती होगी।

Mahindra Cars Price After GST Cut: कितनी सस्ती होंगी महिंद्रा की कारें

मॉडल कितनी सस्ती हुई
Mahindra XUV3XO डीजल1.56 लाख रुपये
Mahindra XUV3XO पेट्रोल1.40 लाख रुपये
Mahindra Scorpio-N1.45 लाख रुपये
Mahindra XUV7001.43 लाख रुपये
Mahindra Thar 2WD डीजल1.35 लाख रुपये
Mahindra Thar Roxx1.33 लाख रुपये
Mahindra Bolero/Neo1.27 लाख रुपये
Mahindra Thar 4WD डीजल1.01 लाख रुपये
Mahindra Scorpio Classic1.01 लाख रुपये

Tata Cars Price After GST Cut: कितनी सस्ती होंगी टाटा मोटर्स की कारें

मॉडल कीमत में कटौती (₹ तक)
Tata Tiago 75,000 रुपये तक
Tata Tigor 80,000 रुपये तक
Tata Altroz 1,10,000 रुपये तक
Tata Punch 85,000 रुपये तक
Tata Nexon 1,55,000 रुपये तक
Tata Curvv 65,000 रुपये तक
Tata Harrier 1,40,000 रुपये तक
Tata Safari 1,45,000 रुपये तक

Hyundai Cars Price After GST Cut: कितनी सस्ती होंगी हुंडई की कारें

मॉडल कीमत में कटौती
Hyundai Grand i10 Nios (ग्रैंड i10 निओस)73,808 रुपये
Hyundai Aura (ऑरा)78,465 रुपये
Hyundai Exter (एक्स्टर)89,209 रुपये
Hyundai i2098,053 रुपये
Hyundai i20 N Line1,08,116 रुपये
Hyundai Venue (वेन्यू)1,23,659 रुपये
Hyundai Venue N Line1,19,390 रुपये
Hyundai Verna (वरना)60,640 रुपये
Hyundai Creta (क्रेटा)72,145 रुपये
Hyundai Creta N Line71,762 रुपये
Hyundai Alcazar (अल्काज़ार)75,376 रुपये
Hyundai Tucson (ट्यूसॉन)2,40,303 रुपये

Toyota Cars Price After GST Cut: कितनी सस्ती होंगी टोयोटा की कारें

मॉडल कीमत में कटौती
Toyota Glanza (ग्लैंजा)85,300 रुपये तक
Toyota Taser (टैसर)1.11 लाख रुपये तक
Toyota Rumion (रुमियन)48,700 रुपये तक
Toyota Hyryder (हाइराइडर)65,400 रुपये तक
Toyota Crysta (क्रिस्टा)1.80 लाख रुपये तक
Toyota Hycross (हाइक्रॉस)1.15 लाख रुपये तक
Toyota Fortuner (फॉर्च्यूनर)3.49 लाख रुपये तक
Toyota Legender (लेजेंडर)3.34 लाख रुपये तक
Toyota Hilux (हाइलक्स)2.52 लाख रुपये तक
Toyota Camry (कैमरी)1.01 लाख रुपये तक
Toyota Vellfire (वेलफायर)2.78 लाख रुपये तक

Renault Cars Price After GST Cut: कितनी सस्ती होंगी रेनॉ की कारें

मॉडलकीमत में कटौती (₹)शुरुआती कीमत (₹)टॉप वेरिएंट कीमत (₹)
Renault KWID55,0954.29 लाख (RXE MT)5.90 लाख (Climber AMT DT)
Renault Kiger (काइगर)96,3955.76 लाख (Authentic MT)10.33 लाख (Emotion DT CVT)
Renault Triber (ट्राइबर)80,1955.76 लाख (Authentic)8.59 लाख (Emotion AMT DT)

Maruti Cars Price After GST Cut: कितनी सस्ती होंगी मारुति की कारें

मॉडल कीमत में कटौती (लगभग)
Maruti Suzuki Alto K1040,000 रुपये तक
Maruti Suzuki WagonR57,000 रुपये तक
Maruti Suzuki Swift58,000 रुपये तक
Maruti Suzuki Dzire61,000 रुपये तक
Maruti Suzuki Baleno60,000 रुपये तक
Maruti Suzuki Fronx68,000 रुपये तक
Maruti Suzuki Brezza78,000 रुपये तक
Maruti Suzuki Eeco51,000 रुपये तक
Maruti Suzuki Ertiga41,000 रुपये तक
Maruti Suzuki Celerio50,000 रुपये तक
Maruti Suzuki S-Presso38,000 रुपये तक
Maruti Suzuki Ignis52,000 रुपये तक
Maruti Suzuki Jimny1.14 लाख रुपये तक
Maruti Suzuki XL635,000 रुपये तक
Maruti Suzuki Invicto2.25 लाख रुपये तक

Kia Cars Price After GST Cut: कितनी सस्ती होंगी किआ की कारें

(Model)कीमत में कटौती (₹)
Kia Sonet1.64 लाख रुपये
Kia Syros1.86 लाख रुपये
Kia Seltos75,372 रुपये
Kia Carens48,513 रुपये
Kia Carens Clavis78,674 रुपये
Kia Carnival4.48 लाख रुपये

Published on:

15 Sept 2025 03:45 pm

Hindi News / Automobile / GST घटने के बाद इतनी सस्ती हुईं कारें, देखें Maruti, Hyundai, Tata, Mahindra और अन्य कंपनियों की 60 से ज्यादा गाड़ियों पर बचत

