Honda CB350C Special Edition भारत में लॉन्च, Royal Enfield Classic 350 को देगी टक्कर, जानें क्या हैं नए फीचर्स

Honda CB350C Special Edition Launched in India: भारत में 350cc रेट्रो मोटरसाइकिल सेगमेंट लगातार पॉपुलर हो रहा है। इसी कड़ी में होंडा मोटरसाईकिल एंड स्कूटर इंडिया (HMSI) ने अपनी नई बाइक CB350C Special Edition पेश की है। इसे बेंगलुरु में 2.02 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की कीमत पर लॉन्च किया गया है। कंपनी ने इसकी बुकिंग लेना स्टार्ट कर दिया है, डिलीवरी अक्टूबर 2025 के पहले हफ्ते से शुरू होगी। इस गाड़ी को Honda BigWing शोरूम्स के जरिए भारत में बेंचा जाएगा।
होंडा ने अपनी पॉपुलर CB350 बाइक को नए स्पेशल एडिशन में लॉन्च किया है। इस एडिशन में नया लोगो, टैंक पर रिफ्रेश्ड ग्राफिक्स और स्पेशल एडिशन बैज दिया गया है। टैंक और फ्रंट-रियर फेंडर पर बनी स्ट्राइप्स बाइक को ज्यादा प्रीमियम लुक देती हैं। इस एडिशन में नया लोगो, टैंक पर रिफ्रेश्ड ग्राफिक्स और स्पेशल एडिशन बैज दिया गया है। टैंक और फ्रंट-रियर फेंडर पर बनी स्ट्राइप्स बाइक को ज्यादा प्रीमियम लुक देती हैं।
पीछे की ग्रैब रेल को क्रोम फिनिश के साथ पेश किया गया है जिससे इसमें क्लासिक टच आता है। सीट दो ऑप्शन ब्लैक और ब्राउन में उपलब्ध है। वहीं, कलर ऑप्शन में ग्राहक Rebel Red Metallic और Matt Dune Brown में से चुन सकते हैं।
भले ही इसका लुक क्लासिक है लेकिन इसमें कई मॉडर्न फीचर्स दिए गए हैं।
नई CB350C Special Edition में वही 348.36cc, एयर-कूल्ड, सिंगल-सिलेंडर इंजन दिया गया है। यह इंजन 20.8hp की पावर और 29.5Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसमें 5-स्पीड गियरबॉक्स भी मिलता है जो स्मूथ राइडिंग एक्सपीरियंस देता है।
होंडा ने इस नई मोटरसाइकिल को सीधे तौर पर भारतीय बाजार की पॉपुलर रेट्रो बाइक्स के सामने उतारा है। इसका मुकाबला खास तौर पर Royal Enfield Classic 350, Jawa 42 और Yezdi Roadster जैसी बाइक्स से होगा। इस कीमत और फीचर्स के साथ होंडा ने इस सेगमेंट में अपनी पकड़ मजबूत करने की तैयारी कर ली है।