Honda CB350C Special Edition भारत में लॉन्च, Royal Enfield Classic 350 को देगी टक्कर, जानें क्या हैं नए फीचर्स

Honda CB350C Special Edition Launched in India: भारत में 350cc रेट्रो मोटरसाइकिल सेगमेंट लगातार पॉपुलर हो रहा है। इसी कड़ी में होंडा मोटरसाईकिल एंड स्कूटर इंडिया (HMSI) ने अपनी नई बाइक CB350C Special Edition पेश की है। इसे बेंगलुरु में 2.02 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की कीमत पर लॉन्च किया गया है। कंपनी ने इसकी बुकिंग लेना स्टार्ट कर दिया है, डिलीवरी अक्टूबर 2025 के पहले हफ्ते से शुरू होगी। इस गाड़ी को Honda BigWing शोरूम्स के जरिए भारत में बेंचा जाएगा।