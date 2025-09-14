Pitru Paksah 2025: पितृपक्ष में कार-बाइक खरीदना सही है या भारी भूल? जानिए धर्म और शास्त्रों की राय

इस साल पितृपक्ष के दौरान 17 सितंबर को विश्वकर्मा पूजा भी पड़ रही है। परंपरा के अनुसार यह दिन मशीन, औजार और वाहनों की पूजा के लिए शुभ माना जाता है। बहुत से लोग इस दिन नई गाड़ी की डिलीवरी लेना पसंद करते हैं। लेकिन चूंकि यह पितृपक्ष के बीच में आ रहा है इसलिए ज्योतिषियों का सुझाव है कि वाहन लेने से पहले सुबह स्नान कर पितरों के नाम तर्पण करें और ब्राह्मणों को दान दें। इससे पितृ दोष का असर कम हो सकता है।