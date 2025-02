SUV खरीदने जा रहे हैं, जान लें कौन हैं जनवरी 2025 के 5 बेस्ट मॉडल, जिन्होंने जीता लोगों का दिल!

जनवरी 2025 में भारत की टॉप-5 Sub Four Meter SUVs की सेल्स रिपोर्ट। जानें Tata Punch, Nexon, Maruti Fronx, Brezza और Hyundai Venue की बिक्री के आंकड़े।

भारत•Feb 09, 2025 / 02:44 pm• Rahul Yadav

Sub Four Meter SUV Sales In January 2025: भारतीय बाजार में Sub Four Meter SUV सेगमेंट में जनवरी 2025 के दौरान बिक्री के आंकड़े सामने आए हैं। Tata Motors, Maruti Suzuki और Hyundai की एसयूवी ने इस सेगमेंट में अपनी पकड़ बनाए रखी है। यहां पर हम आपको टॉप-5 एसयूवी और उनके सेल्स आंकड़ों के बारे में बताएंगे।