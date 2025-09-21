iPhone 17 Pro Max की कीमत में घर ला सकते हैं रॉयल एनफील्ड बाइक, GST घटने के बाद कम हो गए दाम

Royal Enfield Bikes Price After GST Cut: रॉयल एनफील्ड बाइक के शौकीनों के लिए GST की नई दरें लागू होने के बाद Hunter 350, Bullet 350 और Classic 350 की कीमतों में काफी कमी आई है। टैक्स स्लैब में बदलाव के कारण 350cc तक की बाइक्स अब पहले से ज्यादा किफायती हो गई हैं। यह बदलाव न केवल ग्राहकों के लिए राहत है, बल्कि टू-व्हीलर्स मार्केट में बिक्री और मांग को भी प्रभावित करने वाला माना जा रहा है।
भारत में iPhone 17 Pro Max की कीमत 1,49,900 रुपये से 2,29,900 रुपए तक है। वहीं, Royal Enfield की Hunter 350, Bullet 350 और Classic 350 अब एक्स-शोरूम 1,37,640 रुपये से 2,15,750 रुपये के बीच मौजूद हैं। ऑन-रोड प्राइस में रजिस्ट्रेशन, रोड टैक्स और इंश्योरेंस जैसी अतिरिक्त लागत शामिल होगी। हालांकि, अधिकांश वेरिएंट iPhone 17 Pro Max से सस्ते हैं। केवल Bullet 350 और Classic 350 के कुछ टॉप मॉडल iPhone के हाईएंड वेरिएंट के करीब कीमत पर उपलब्ध हैं।
GST रिफॉर्म के तहत 350cc तक की बाइक्स पर टैक्स स्लैब घटाकर 18% कर दिया गया है। पहले ये बाइक्स 28% टैक्स स्लैब में आती थीं। इस बदलाव से Royal Enfield की सब-350cc मोटरसाइकिलों के दाम औसतन 8.2% कम हुए हैं। इसके प्रभाव से बाइक की कीमतें सीधे घट गई हैं और ग्राहकों को खरीदने में आसान हुई हैं।
|मॉडल
|नई कीमत (₹)
|पुरानी कीमत (₹)
|Royal Enfield Hunter 350
|1,37,640 रुपये - 1,66,883 रुपये
|1,49,900 रुपये - 1,81,750 रुपये
|Royal Enfield Bullet 350
|1,62,161 रुपये - 2,02,409 रुपये
|1,76,625 रुपये - 2,20,466 रुपये
|Royal Enfield Classic 350
|1,81,118 रुपये - 2,15,750 रुपये
|1,97,253 रुपये - 2,34,972 रुपये
तीनों बाइक्स में कंपनी का J-Series इंजन दिया गया है। यह 349cc, सिंगल-सिलेंडर, 4-स्ट्रोक, एयर-ऑयल कूल्ड इंजन है जो 20.2 bhp की पावर और 27 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इंजन के साथ 5-स्पीड गियरबॉक्स दिया गया है।
350cc तक की बाइक्स की कीमतें घटाई गई हैं लेकिन 350cc से बड़े इंजन वाली बाइक्स पर अब 40% GST लगेगा। पहले इन पर कुल टैक्स 31% था जिसमें 28% GST और 3% सेस शामिल था। इसका असर सीधे इन बाइक्स की कीमतों पर देखा जा सकता है।
GST में कटौती के बाद 350cc तक की Royal Enfield बाइक्स अब पहले से ज्यादा किफायती हो गई हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले महीनों में इसका असर कंपनी की बिक्री पर भी दिखाई दे सकता है। साथ ही यह बदलाव पूरे बाइक बाजार के लिए एक महत्वपूर्ण संकेत माना जा रहा है।