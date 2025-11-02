Royal Enfield Sales Oct 2025 : रॉयल एनफील्ड की बिक्री में जबरदस्त उछाल, अक्टूबर में 13% की बढ़त, फेस्टिव सीजन का मिला फायदा

Royal Enfield Sales Oct 2025 (Image: Royal Enfield)
Royal Enfield Sales Oct 2025: त्योहारी सीजन में रॉयल एनफील्ड की मोटरसाइकिलों की डिमांड में जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिली है। कंपनी ने अक्टूबर 2025 में कुल 1,24,951 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की है जो पिछले साल के 1,10,574 यूनिट्स के मुकाबले करीब 13 प्रतिशत अधिक है। कंपनी का कहना है कि इस बढ़त के पीछे फेस्टिव सीजन की मजबूत मांग और मार्केट सेंटिमेंट में सुधार मुख्य वजह रही हैं।
रॉयल एनफील्ड की घरेलू बिक्री में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। अक्टूबर में कंपनी की डोमेस्टिक सेल्स 15% बढ़कर 1,16,844 यूनिट्स पहुंच गई है जबकि पिछले साल इसी महीने में यह आंकड़ा 1,01,886 यूनिट्स था। हालांकि, कंपनी के निर्यात में हल्की गिरावट दर्ज की गई है। जहां पिछले साल 8,688 यूनिट्स की शिपमेंट हुई थी वहीं इस साल यह घटकर 8,107 यूनिट्स रह गई है।
आयशर मोटर्स लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर और Royal Enfield के सीईओ बी. गोविंदराजन ने बताया कि, त्योहारी माहौल ने इस बार बिक्री को नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया है। उन्होंने कहा, "हमने सितंबर और अक्टूबर में मिलाकर 2.49 लाख से ज्यादा मोटरसाइकिलों की बिक्री की है। यह अब तक का हमारा बेस्ट परफॉर्मेंस है जो ग्राहकों के भरोसे और ब्रांड के प्रति उनके प्यार को दिखाता है।''
कंपनी के पोर्टफोलियो में शामिल Classic 350, Bullet, Hunter 350 और Himalayan जैसे मॉडल्स इस ग्रोथ के प्रमुख कारण रहे हैं। त्योहारी महीनों में विशेष रूप से बुलेट और हंटर सीरीज की बिक्री में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। ग्रामीण और शहरी दोनों बाजारों में ब्रांड की पकड़ लगातार मजबूत होती जा रही है।
रॉयल एनफील्ड का यह शानदार प्रदर्शन ऐसे समय में आया है जब भारत की दो-पहिया वाहन इंडस्ट्री में भी तेजी दर्ज की जा रही है। TVS मोटर और सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया जैसी अन्य कंपनियों ने भी अक्टूबर में 8 से 11 प्रतिशत तक की बिक्री बढ़त दर्ज की है।
विश्लेषकों का कहना है कि हाल में हुए GST सुधार, ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ती खरीद क्षमता, और नए मॉडलों की लॉन्चिंग ने पूरे सेगमेंट की ग्रोथ को बढ़ावा दिया है।
बड़ी खबरेंView All
ऑटोमोबाइल
ट्रेंडिंग