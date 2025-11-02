Royal Enfield Sales Oct 2025 : रॉयल एनफील्ड की बिक्री में जबरदस्त उछाल, अक्टूबर में 13% की बढ़त, फेस्टिव सीजन का मिला फायदा

Royal Enfield Sales Oct 2025: त्योहारी सीजन में रॉयल एनफील्ड की मोटरसाइकिलों की डिमांड में जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिली है। कंपनी ने अक्टूबर 2025 में कुल 1,24,951 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की है जो पिछले साल के 1,10,574 यूनिट्स के मुकाबले करीब 13 प्रतिशत अधिक है। कंपनी का कहना है कि इस बढ़त के पीछे फेस्टिव सीजन की मजबूत मांग और मार्केट सेंटिमेंट में सुधार मुख्य वजह रही हैं।