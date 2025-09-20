भारत में 5 सबसे सुरक्षित SUVs: वयस्क और बच्चों की सुरक्षा में मिली है हाई स्कोर रेटिंग

Top 5 Safest SUV in India 2025: आजकल कार खरीदते समय लोग सिर्फ लुक्स और फीचर्स पर ही ध्यान नहीं देते बल्कि सेफ्टी रेटिंग को भी सबसे ज्यादा अहमियत दी जाती है। यही वजह है कि कंपनियां अपनी नई SUVs में सेफ्टी फीचर्स पर खास ध्यान दे रही हैं। अगर आप भी एक ऐसी SUV खरीदने का प्लान बना रहे हैं जो सुरक्षित होने के साथ-साथ फीचर्स से भी लैस हो तो हम आपको ऐसी ही 5 SUVs के बारे में बताने वाले हैं। चलिए देखते हैं कौन-कौन से मॉडल लिस्ट में शामिल हैं।