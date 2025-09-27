भारतीय सड़कों पर टेस्टिंग के दौरान दिखी नई Hyundai i20, जानिए अपडेटेड मॉडल में क्या कुछ होगा खास?

2026 Hyundai i20: हुंडई जल्द ही अपनी पॉपुलर प्रीमियम हैचबैक i20 का नया अवतार भारतीय बाजार में उतारने की तैयारी कर रही है। हाल ही में 2026 मॉडल को गुरुग्राम की सड़कों पर टेस्टिंग के दौरान पहली बार देखा गया है। इसे भारी कवरिंग के साथ कैमरे में कैद किया गया है। चलिए जानते हैं अपकमिंग मॉडल में क्या कुछ खास देखने को मिलेगा।
स्पाई तस्वीरों से पता चलता है कि नई i20 का लुक मौजूदा मॉडल से काफी अलग होगा। कार का पिछला हिस्सा ज्यादा चौड़ा और गोलाकार नजर आया है। छत (रूफलाइन) पीछे की ओर ढलान लिए हुए है, जिससे कार का प्रोफाइल और स्पोर्टी दिखता है। टेल-लाइट और बम्पर का असली डिजाइन कैमोफ्लेज से छुपा हुआ था, लेकिन साइड प्रोफाइल से साफ था कि यह मॉडल हुंडई की ग्लोबल डिजाइन लैंग्वेज पर आधारित है।
नई हुंडई i20 के इंजन में बदलाव की संभावना नहीं है। इसमें 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन दिया जाएगा जो 5-स्पीड मैनुअल और CVT ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के साथ आएगा। वहीं N Line वेरिएंट में 1.0-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन मिलने की उम्मीद है जिसे 6-स्पीड मैनुअल या 7-स्पीड DCT ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के साथ पेश किया जाएगा।
इंटीरियर में इस बार कई बड़े बदलाव किए जा सकते हैं। नई i20 में 10.25-इंच की ड्यूल स्क्रीन सेटअप मिलने की उम्मीद है जिसमें एक डिस्प्ले इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के लिए और दूसरी इंफोटेनमेंट सिस्टम के लिए होगी। इसके अलावा इसमें पैनोरमिक सनरूफ, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, 360-डिग्री कैमरा और ADAS जैसे एडवांस्ड सेफ़्टी फीचर्स भी दिए जा सकते हैं। डैशबोर्ड और केबिन लेआउट को भी नया रूप दिया जाएगा।
2026 Hyundai i20 भारत में अगले साल लॉन्च हो सकती है। फिलहाल कंपनी इसे अलग-अलग परिस्थितियों में टेस्ट कर रही है। आने वाले महीनों में जैसे-जैसे टेस्टिंग आगे बढ़ेगी, इसके डिजाइन और फीचर्स से जुड़ी और जानकारी सामने आने की संभावना है।