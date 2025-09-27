भारतीय सड़कों पर टेस्टिंग के दौरान दिखी नई Hyundai i20, जानिए अपडेटेड मॉडल में क्या कुछ होगा खास?

स्पाई तस्वीरों से पता चलता है कि नई i20 का लुक मौजूदा मॉडल से काफी अलग होगा। कार का पिछला हिस्सा ज्यादा चौड़ा और गोलाकार नजर आया है। छत (रूफलाइन) पीछे की ओर ढलान लिए हुए है, जिससे कार का प्रोफाइल और स्पोर्टी दिखता है। टेल-लाइट और बम्पर का असली डिजाइन कैमोफ्लेज से छुपा हुआ था, लेकिन साइड प्रोफाइल से साफ था कि यह मॉडल हुंडई की ग्लोबल डिजाइन लैंग्वेज पर आधारित है।