ऑटोमोबाइल

2025 के अंत से पहले आ रही हैं ये 5 नई SUVs! Tata Punch Facelift से लेकर Mahindra Thar Facelift तक लाइन में

Upcoming SUVs 2025: अगर आप नई कार खरीदने की सोच रहे हैं तो थोड़ा रुक जाइए। जल्द ही कई गाड़ियां नए लुक और फीचर्स के साथ लॉन्च होने वाली हैं।

भारत

Rahul Yadav

Sep 27, 2025

Upcoming SUVs 2025
Upcoming SUVs 2025 (Image: Mahindra)

Upcoming SUVs 2025: अगर आप भी नई कार खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो थोड़ा इंतजार कर सकते हैं। दरअसल, टाटा और महिंद्रा अपने कुछ पॉपुलर मॉडल्स का नया फेसलिफ्ट मॉडल लाने जा रही हैं। ये सभी मॉडल्स अगले 3-4 महीनों में भारतीय बाजार में पेश किए जाएंगे। चलिए जानते हैं कौन-कौन सी गाड़ियां नए अवतार के साथ एंट्री करने वाली हैं।

Tata Punch Facelift

Tata Punch का नया फेसलिफ्ट अक्टूबर में लॉन्च होगा। इसमें Punch EV से इंस्पायर्ड नया फ्रंट ग्रिल, ट्वीक किए गए बम्पर और नए हेडलैम्प्स मिलेंगे। इसके साथ नई अलॉय व्हील्स, नए डिजाइन किए गए टेलगेट और Altroz जैसी LED टेललाइट्स भी होंगी। इंटीरियर में नया टू-स्पोक स्टियरिंग व्हील, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर, 8-स्पीकर म्यूजिक सिस्टम, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स और 6 एयरबैग्स स्टैंडर्ड होंगे। इंजन विकल्प में पहले वाला 1.2L NA पेट्रोल और CNG इंजन मिलेगा।

Tata Harrier और Safari पेट्रोल

Tata Harrier और Safari अब नए 1.5L टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन के साथ आएंगे। यह इंजन 170 bhp की पावर और 280 Nm टॉर्क जनरेट करता है। यह BS6 Phase II मानक और E20 एथेनॉल पेट्रोल मिश्रण के अनुरूप होगा। दोनों मैनुअल और ऑटोमेटिक गियरबॉक्स ऑप्शन के साथ उपलब्ध होंगे।

Mahindra Bolero और Bolero Neo Facelift

Mahindra की Bolero और Bolero Neo SUVs में डिजाइन और फीचर्स में बड़े बदलाव किए गए हैं। Bolero Neo में 10.2-inch टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट, वायरलेस चार्जिंग, वेंटिलेटेड सीट्स, वायरलेस एंड्राइड ऑटो और एप्पल कार प्ले, की-लेस गो सिस्टम और पुश बटन स्टार्ट जैसे फीचर्स देखने को मिलेंगे।

इंजन की बात करें तो इसमें, पुराने 1.5L, 3-सिलेंडर mHawk डीजल इंजन का इस्तेमाल जारी रहेगा जो 100 bhp और 260 Nm टॉर्क जनरेट करता है।

Mahindra Thar Facelift

Mahindra Thar फेसलिफ्ट में Thar Roxx से इंस्पायर्ड कई डिजाइन एलिमेंट्स मिलेंगे। इसमें डबल-स्लॉट ग्रिल, नए अलॉय व्हील्स और C-शेप LED हेडलैम्प्स और टेललैम्प्स होंगे। इंटीरियर में 10.25-इंच टचस्क्रीन, वायरलेस चार्जर, A-पिलर ग्रैब हैंडल और डोर-इन्लेड पावर विंडो स्विच जैसी सुविधाएं शामिल होंगी। इंजन में कोई बदलाव नहीं होगा। पहले की तरह 2.0L टर्बो पेट्रोल, 1.5L टर्बो पेट्रोल और 2.2L टर्बो डीजल मिलते रहेंगे।

ऑटोमोबाइल

Published on:

27 Sept 2025 02:16 pm

Hindi News / Automobile / 2025 के अंत से पहले आ रही हैं ये 5 नई SUVs! Tata Punch Facelift से लेकर Mahindra Thar Facelift तक लाइन में

