2025 के अंत से पहले आ रही हैं ये 5 नई SUVs! Tata Punch Facelift से लेकर Mahindra Thar Facelift तक लाइन में

Tata Punch का नया फेसलिफ्ट अक्टूबर में लॉन्च होगा। इसमें Punch EV से इंस्पायर्ड नया फ्रंट ग्रिल, ट्वीक किए गए बम्पर और नए हेडलैम्प्स मिलेंगे। इसके साथ नई अलॉय व्हील्स, नए डिजाइन किए गए टेलगेट और Altroz जैसी LED टेललाइट्स भी होंगी। इंटीरियर में नया टू-स्पोक स्टियरिंग व्हील, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर, 8-स्पीकर म्यूजिक सिस्टम, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स और 6 एयरबैग्स स्टैंडर्ड होंगे। इंजन विकल्प में पहले वाला 1.2L NA पेट्रोल और CNG इंजन मिलेगा।