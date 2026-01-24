Yamaha ने भारत में वापस मंगाए 3 लाख से ज्यादा स्कूटर, ब्रेक में मिली बड़ी खराबी, कहीं आपकी गाड़ी तो शामिल नहीं?

Yamaha Scooter Recall India (Image: Yamaha India)
Yamaha Scooter Recall India: दो पहिया वाहन निर्माता कंपनी इंडिया यामाहा मोटर (IYM) ने अपने दो सबसे लोकप्रिय मॉडल्स, RayZR 125 Fi Hybrid और Fascino 125 Fi Hybrid के लिए एक बड़ा रिकॉल (वापस बुलाने का आदेश) जारी किया है। कंपनी ने स्वीकार किया है कि इन स्कूटरों के ब्रेक सिस्टम में एक तकनीकी खराबी है, जो सुरक्षा के लिहाज से खतरनाक हो सकती है।
कंपनी द्वारा जारी आधिकारिक जानकारी के अनुसार, यह समस्या उन स्कूटरों में देखी गई है जिनका निर्माण 2 मई 2024 से 3 सितंबर 2025 के बीच हुआ है।
खराबी का कारण: प्रभावित स्कूटरों के फ्रंट ब्रेक कैलिपर (Front Brake Caliper) की कार्यक्षमता में समस्या पाई गई है। यह हिस्सा ब्रेक लगाने की प्रक्रिया में मुख्य भूमिका निभाता है, और इसमें खराबी होने से दुर्घटना का खतरा बढ़ सकता है।
प्रभावित संख्या: देशभर में कुल 3,06,635 स्कूटरों पर इस रिकॉल का असर पड़ेगा।
अगर आपने ऊपर दी गई तारीखों के बीच स्कूटर खरीदा है, तो आप खुद इसकी जांच कर सकते हैं।
हाइब्रिड तकनीक होने के कारण इन स्कूटरों का मेंटेनेंस सामान्य स्कूटरों की तुलना में थोड़ा अलग होता है। सामान्य तौर पर इनकी सर्विस लागत 1,200 से 1,800 रुपये के बीच आती है। हालांकि, रिकॉल के तहत होने वाला काम पूरी तरह फ्री है, जिसके लिए ग्राहकों को कोई लेबर चार्ज भी नहीं देना होगा।
