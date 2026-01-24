24 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

ऑटोमोबाइल

Yamaha ने भारत में वापस मंगाए 3 लाख से ज्यादा स्कूटर, ब्रेक में मिली बड़ी खराबी, कहीं आपकी गाड़ी तो शामिल नहीं?

Yamaha Scooter Recall India: यामाहा ने ब्रेक की खराबी के कारण 3.06 लाख RayZR और Fascino हाइब्रिड स्कूटरों को वापस मंगाया। जानें कैसे चेक करें अपना स्कूटर और फ्री सर्विस की पूरी जानकारी।

1 minute read
Google source verification

भारत

image

Rahul Yadav

Jan 24, 2026

Yamaha RayZR and Fascino Hybrid Recall India 2026

Yamaha Scooter Recall India (Image: Yamaha India)

Yamaha Scooter Recall India: दो पहिया वाहन निर्माता कंपनी इंडिया यामाहा मोटर (IYM) ने अपने दो सबसे लोकप्रिय मॉडल्स, RayZR 125 Fi Hybrid और Fascino 125 Fi Hybrid के लिए एक बड़ा रिकॉल (वापस बुलाने का आदेश) जारी किया है। कंपनी ने स्वीकार किया है कि इन स्कूटरों के ब्रेक सिस्टम में एक तकनीकी खराबी है, जो सुरक्षा के लिहाज से खतरनाक हो सकती है।

क्या है खराबी और किन पर होगा असर?

कंपनी द्वारा जारी आधिकारिक जानकारी के अनुसार, यह समस्या उन स्कूटरों में देखी गई है जिनका निर्माण 2 मई 2024 से 3 सितंबर 2025 के बीच हुआ है।

खराबी का कारण: प्रभावित स्कूटरों के फ्रंट ब्रेक कैलिपर (Front Brake Caliper) की कार्यक्षमता में समस्या पाई गई है। यह हिस्सा ब्रेक लगाने की प्रक्रिया में मुख्य भूमिका निभाता है, और इसमें खराबी होने से दुर्घटना का खतरा बढ़ सकता है।

प्रभावित संख्या: देशभर में कुल 3,06,635 स्कूटरों पर इस रिकॉल का असर पड़ेगा।

ग्राहकों के लिए जरूरी निर्देश: ऐसे करें जांच

अगर आपने ऊपर दी गई तारीखों के बीच स्कूटर खरीदा है, तो आप खुद इसकी जांच कर सकते हैं।

  • यामाहा इंडिया की वेबसाइट पर 'Service' सेक्शन के अंदर 'Voluntary Recall Campaign' पर जाएं।
  • अपने स्कूटर का चेसिस नंबर (Chassis Number) वहां दर्ज करें।
  • यदि आपका स्कूटर प्रभावित लिस्ट में है, तो कंपनी द्वारा आपके स्कूटर का खराब पार्ट बिना किसी शुल्क के बदला जाएगा।
  • अधिक जानकारी के लिए यामाहा के हेल्पलाइन नंबर 1800-420-1600 पर संपर्क किया जा सकता है।

मेंटेनेंस और रनिंग कॉस्ट

हाइब्रिड तकनीक होने के कारण इन स्कूटरों का मेंटेनेंस सामान्य स्कूटरों की तुलना में थोड़ा अलग होता है। सामान्य तौर पर इनकी सर्विस लागत 1,200 से 1,800 रुपये के बीच आती है। हालांकि, रिकॉल के तहत होने वाला काम पूरी तरह फ्री है, जिसके लिए ग्राहकों को कोई लेबर चार्ज भी नहीं देना होगा।

ये भी पढ़ें

किफायती कीमत और भरोसेमंद परफॉर्मेंस: जानें 350cc की उन 5 बाइक्स के बारे में जो आपके बजट में बैठेंगी फिट
ऑटोमोबाइल
Cheapest 350cc bikes in India 2026

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

24 Jan 2026 05:28 pm

Hindi News / Automobile / Yamaha ने भारत में वापस मंगाए 3 लाख से ज्यादा स्कूटर, ब्रेक में मिली बड़ी खराबी, कहीं आपकी गाड़ी तो शामिल नहीं?

बड़ी खबरें

View All

ऑटोमोबाइल

ट्रेंडिंग

Maruti Celerio: सिर्फ ₹3 प्रति किमी का खर्च और 6 एयरबैग्स क्या ये है डेली रनिंग के लिए बेस्ट कार? कीमत 5 लाख से भी कम

Maruti Celerio Price in India
ऑटोमोबाइल

टाटा का नया धमाका: लॉन्च हुई Tigor XPRES, सिर्फ 47 पैसे प्रति किमी तक मेंटेनेंस खर्च, 5.59 लाख से शुरू

Tata Tigor XPRES Price in India
ऑटोमोबाइल

वाहन मालिक ध्यान दें! मोबाइल पर आए चालान के SMS को न करें क्लिक, एक छोटी गलती पड़ सकती है भारी

Fake Traffic Challan Scam
ऑटोमोबाइल

किफायती कीमत और भरोसेमंद परफॉर्मेंस: जानें 350cc की उन 5 बाइक्स के बारे में जो आपके बजट में बैठेंगी फिट

Cheapest 350cc bikes in India 2026
ऑटोमोबाइल

Creta-Seltos की बढ़ेगी टेंशन? 26 जनवरी को लॉन्च होगी नई Renault Duster, जानें 5 खास फीचर्स

Renault Duster 2026 India Launch
ऑटोमोबाइल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.