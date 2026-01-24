Yamaha ने भारत में वापस मंगाए 3 लाख से ज्यादा स्कूटर, ब्रेक में मिली बड़ी खराबी, कहीं आपकी गाड़ी तो शामिल नहीं?

Yamaha Scooter Recall India: दो पहिया वाहन निर्माता कंपनी इंडिया यामाहा मोटर (IYM) ने अपने दो सबसे लोकप्रिय मॉडल्स, RayZR 125 Fi Hybrid और Fascino 125 Fi Hybrid के लिए एक बड़ा रिकॉल (वापस बुलाने का आदेश) जारी किया है। कंपनी ने स्वीकार किया है कि इन स्कूटरों के ब्रेक सिस्टम में एक तकनीकी खराबी है, जो सुरक्षा के लिहाज से खतरनाक हो सकती है।