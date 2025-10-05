अयोध्या में भीषण धमाका…एक युवक की मौत, दो गंभीर रूप से घायल… धमाकों से दहल उठा इलाका, दीवाल और खिड़कियां भी चटकी

फोटो सोर्स: पत्रिका, अयोध्या में भीषण धमाका, एक युवक के उड़े चीथड़े
अयोध्या में एक घर में भीषण विस्फोट से पूरा क्षेत्र दहल गया। यह घटना प्रभु श्रीराम मंदिर से लगभग 28 किमी की दूरी पर बीकापुर कोतवाली से चंद कदम दूर हुई। विस्फोट में दो घर मलबे के ढेर में तब्दील हो गए। इस हादसे में एक युवक की मौत हो गई वहीं दो अन्य अभी रूप से घायल हैं। विस्फोट इतना जोरदार था कि प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि इसकी गूंज एक किमी तक सुनाई दी।
सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। फिर उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। फोरेंसिक टीम भी पहुंची और घटनास्थल पर मिल रहे जरूरी चीजों को एकत्र कर रही है, भारी फोर्स तैनात है। जानकारी के मुताबिक जिस घर में विस्फोट हुआ, वह सरवन का है, जिसकी हादसे में मौत हो गई। वहीं धमाके में घायल विवेकानंद पांडेय सरवन के घर के बगल में रहते हैं, परिजनों ने बताया कि विवेका गंभीर रूप से घायल है। सूचना मिलने पर फोरेंसिक टीम के प्रभारी गौतम अपनी टीम के साथ पहुंचे।धमाका इतना तेज था कि घटनास्थल से 50 मीटर दूर तक मांस के टुकड़े और घर में लगी खिड़कियों की रेलिंग जा गिरी।
मुख्य अग्निशमन अधिकारी (CFO) महेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि टीम जब मलबा हटाते हुए अंदर गई तो एक डेड बॉडी और दो लोग गंभीर रूप से घायल मिले। तुरंत तीनों को अस्पताल भेजा गया। CO बीकापुर पीयूष ने बताया कि शुरुआती जांच में गैस सिलेंडर विस्फोट की सूचना सामने आई है। लेकिन अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है। फॉरेंसिक जांच के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि धमाका गैस सिलेंडर से हुआ या किसी अन्य विस्फोटक सामग्री के कारण हुआ है।
अयोध्या
उत्तर प्रदेश
