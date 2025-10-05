अयोध्या में भीषण धमाका…एक युवक की मौत, दो गंभीर रूप से घायल… धमाकों से दहल उठा इलाका, दीवाल और खिड़कियां भी चटकी

सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। फिर उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। फोरेंसिक टीम भी पहुंची और घटनास्थल पर मिल रहे जरूरी चीजों को एकत्र कर रही है, भारी फोर्स तैनात है। जानकारी के मुताबिक जिस घर में विस्फोट हुआ, वह सरवन का है, जिसकी हादसे में मौत हो गई। वहीं धमाके में घायल विवेकानंद पांडेय सरवन के घर के बगल में रहते हैं, परिजनों ने बताया कि विवेका गंभीर रूप से घायल है। सूचना मिलने पर फोरेंसिक टीम के प्रभारी गौतम अपनी टीम के साथ पहुंचे।धमाका इतना तेज था कि घटनास्थल से 50 मीटर दूर तक मांस के टुकड़े और घर में लगी खिड़कियों की रेलिंग जा गिरी।